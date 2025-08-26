Werbung ausblenden

ROUNDUP/Nach Verschiebungen: Erneuter Versuch für zehnten Starship-Testflug

dpa-AFX · Uhr

STARBASE (dpa-AFX) - Der geplante zehnte Testflug des größten jemals gebauten Raketensystems der Raumfahrtgeschichte ist bereits zum zweiten Mal kurz vor dem Start verschoben worden. Das Wetter habe einen Test des unbemannten Starship am Montag (Ortszeit) verhindert, teilte SpaceX, das private Raumfahrtunternehmen von Tech-Milliardär Elon Musk, kurz vor dem geplanten Start mit. Für die kommende Nacht setzte SpaceX den nächsten Versuch an (ab 1.30 Uhr MESZ).

Der Testflug war eigentlich bereits für den Sonntag (Ortszeit) geplant gewesen, war dann aber um einen Tag verschoben worden, um einen Fehler an den Bodensystemen zu beheben. Das Starship soll vom Weltraumbahnhof des Unternehmens im US-Bundesstaat Texas zu einem rund einstündigen Testflug aufbrechen.

Das Starship soll eines Tages zum Mars

Das Raketensystem ist größer als die Freiheitsstatue in New York. Es besteht aus zwei Teilen, die sich nach dem Start trennen: Dem etwa 70 Meter langen Booster Super Heavy und der - ebenfalls Starship genannten - oberen Stufe, die rund 50 Meter misst.

Beide Teile sind so konzipiert, dass sie nach der Rückkehr zur Erde wiederverwendet werden können. Die US-Raumfahrtbehörde Nasa will mit dem Starship Astronauten zum Mond schicken, während SpaceX das Ziel verfolgt, eines Tages den Mars zu erreichen.

Erstmals war das Raketensystem im April 2023 getestet worden - und damals nach wenigen Minuten komplett explodiert. Bei weiteren Tests erreichte die obere Stufe das All und landete auch schon kontrolliert im Indischen Ozean. Zuletzt waren allerdings mehrere Testflüge deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben./cah/DP/stw

