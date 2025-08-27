Werbung ausblenden

Agentur: Mindestens 30 Tote bei Erdrutsch in Indien

Reuters · Uhr
Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Neu-Delhi (Reuters) - In Indien sind bei einem durch starke Regenfälle ausgelösten Erdrutsch einem Medienbericht zufolge mindestens 30 Menschen ums Leben gekommen.

Das Unglück ereignete sich am Dienstag auf einer Pilgerroute von Hindus in der Nähe des Schreins Vaishno Devi in der nordindischen Himalaya-Region Jammu und Kaschmir, wie die Nachrichtenagentur ANI am Mittwoch meldete. Die Telekommunikationsverbindungen in dem betroffenen Berggebiet seien fast vollständig zusammengebrochen, sagte der Regierungschef der Region, Omar Abdullah. Flüsse seien über die Ufer getreten und hätten tiefer gelegene Gebiete überflutet, teilten die Behörden mit. Straßen und Brücken wurden beschädigt. Der Wetterdienst warnte vor weiteren Regenfällen und Gewittern. Erst in der vergangenen Woche waren im indischen Teil Kaschmirs infolge von Starkregen 60 Menschen ums Leben gekommen, 200 Menschen werden noch vermisst.

(Bericht von Tanvi Mehta, geschrieben von Christian Götz, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)

Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Trading-Impuls
Dieser Nasdaq-100-Wert bietet Short-Chancenheute, 15:15 Uhr · onvista
Dieser Nasdaq-100-Wert bietet Short-Chancen
Chartzeit Eilmeldung
Änderung bei Nvidia und zwei Neukäufeheute, 14:50 Uhr · onvista
Änderung bei Nvidia und zwei Neukäufe
Gea und Scout24 vor Aufstieg?
So schlugen sich die jüngsten Dax-Neulingegestern, 16:35 Uhr · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Werbung ausblenden