DAX-FLASH: Index rutscht unter 24.000 Punkte

dpa-AFX · Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Mittwoch im Nachmittagshandel seine Verluste ausgeweitet. Mit einem Minus von zuletzt 0,67 Prozent auf 23.990,26 Punkte rutschte der deutsche Leitindex erstmals seit rund zwei Wochen wieder unter die viel beachtete, runde Marke von 24.000 Punkten. Damit notiert er nun auch etwas unter der 50-Tage-Linie, die sich seit Juni mehrfach als Unterstützung erwiesen hatte. Sie gilt als wichtiger mittelfristiger Trendindikator.

Vor den nach dem New Yorker Börsenschluss erwarteten Quartalszahlen des US-Halbleiterkonzerns und KI-Profiteurs Nvidia überwiegt bei den Anlegern dies- wie jenseits des Atlantiks die Zurückhaltung. Seit Jahresbeginn steht für den Dax , der im Juli mit 24.639 Punkten ein Rekordhoch erreicht hatte, aber immer noch ein Plus von 20,5 Prozent zu Buche. Damit lässt er die meisten anderen großen Börsenindizes weit hinter sich./gl/he

