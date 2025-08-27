EQS-Adhoc: Huber Automotive AG stellt Insolvenzantrag
EQS-Ad-hoc: Huber Automotive AG / Schlagwort(e): Insolvenz
Huber Automotive AG stellt Insolvenzantrag
27.08.2025 / 13:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Ad hoc Mitteilung
Huber Automotive AG stellt Insolvenzantrag
Mühlhausen, 27. August 2025
Der Vorstand der Huber Automotive AG hat gestern beim zuständigen Amtsgericht Göppingen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens wegen Zahlungsunfähigkeit gestellt.
Der Geschäftsbetrieb der Gesellschaft wird zunächst fortgeführt. Über die Bestellung eines vorläufigen Insolvenzverwalters wird das Gericht entscheiden.
Kontakt:
Huber Automotive AG
Investors Relations
Email: IR@huber-automotive.com
Ende der Insiderinformation
27.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Huber Automotive AG
|Industrie- und Businesspark 213
|73347 Mühlhausen im Täle
|Deutschland
|Telefon:
|07335/9206-0
|E-Mail:
|info@huber-group.com
|Internet:
|www.huber-automotive.com
|ISIN:
|DE000A2TR430
|WKN:
|A2TR43
|Börsen:
|Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2189378
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2189378 27.08.2025 CET/CEST