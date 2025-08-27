Werbung ausblenden

EQS-Adhoc: Huber Automotive AG stellt Insolvenzantrag

EQS Group · Uhr

EQS-Ad-hoc: Huber Automotive AG / Schlagwort(e): Insolvenz
Huber Automotive AG stellt Insolvenzantrag

27.08.2025 / 13:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ad hoc Mitteilung

Huber Automotive AG stellt Insolvenzantrag

Mühlhausen, 27. August 2025

Der Vorstand der Huber Automotive AG hat gestern beim zuständigen Amtsgericht Göppingen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens wegen Zahlungsunfähigkeit gestellt.

Der Geschäftsbetrieb der Gesellschaft wird zunächst fortgeführt. Über die Bestellung eines vorläufigen Insolvenzverwalters wird das Gericht entscheiden.

Kontakt:
Huber Automotive AG
Investors Relations
Email: IR@huber-automotive.com

Ende der Insiderinformation

27.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Huber Automotive AG
Industrie- und Businesspark 213
73347 Mühlhausen im Täle
Deutschland
Telefon:07335/9206-0
E-Mail:info@huber-group.com
Internet:www.huber-automotive.com
ISIN:DE000A2TR430
WKN:A2TR43
Börsen:Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID:2189378
Ende der MitteilungEQS News-Service

2189378 27.08.2025 CET/CEST

