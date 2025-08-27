EQS-Adhoc: Huber Automotive AG stellt Insolvenzantrag

EQS-Ad-hoc: Huber Automotive AG / Schlagwort(e): Insolvenz

Huber Automotive AG stellt Insolvenzantrag



27.08.2025 / 13:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad hoc Mitteilung



Huber Automotive AG stellt Insolvenzantrag



Mühlhausen, 27. August 2025



Der Vorstand der Huber Automotive AG hat gestern beim zuständigen Amtsgericht Göppingen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens wegen Zahlungsunfähigkeit gestellt.



Der Geschäftsbetrieb der Gesellschaft wird zunächst fortgeführt. Über die Bestellung eines vorläufigen Insolvenzverwalters wird das Gericht entscheiden.



Kontakt:

Huber Automotive AG

Investors Relations

Email: IR@huber-automotive.com

Ende der Insiderinformation

27.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2189378 27.08.2025 CET/CEST