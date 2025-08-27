EQS-Adhoc: PRO DV AG: PRO DV AG übernimmt den Geschäftsbetrieb der NETFOX AG, Potsdam

EQS-Ad-hoc: PRO DV AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme

PRO DV AG übernimmt den Geschäftsbetrieb der NETFOX AG, Potsdam

Dortmund, 27. August 2025

Die PRO DV AG (ISIN DE000A4096T1/ WKN A4096T) hat den Kaufvertrag zur Übernahme wesentlicher Vermögenswerte sowie des operativen Geschäftsbetriebs der NETFOX AG mit Sitz in Kleinmachnow mit Wirkung zum 1. September 2025 abgeschlossen. Der Erwerb erfolgte im Wege eines Asset Deals im Rahmen einer übertragenden Sanierung aus der Insolvenzmasse der NETFOX AG.

Mit der Transaktion verfolgt die PRO DV AG das Ziel, ihre Marktposition im Bereich sicherheitskritischer IT-Infrastrukturen weiter auszubauen und gleichzeitig qualifizierte Fachkräfte sowie bestehende Kundenbeziehungen der NETFOX AG zu übernehmen. Der Erwerb umfasst unter anderem Kundenverträge, technische Infrastruktur sowie Mitarbeiter. Die PRO DV AG eröffnet damit eine neue Präsenz in Potsdam.

„Mit der Übernahme der NETFOX AG erweitern wir gezielt unsere Kundenbasis und stärken gleichzeitig unsere Kompetenzen im Bereich IT-Security und Infrastrukturberatung. Die Integration des erworbenen Geschäftsbetriebes eröffnet uns neue Potenziale in einem strategisch wichtigen Marktsegment.“ – Gregor Steverding, Vorstand PRO DV AG

„Ich freue mich sehr, dass unsere Kunden weiterhin in der gewohnten Qualität betreut werden und unsere Mitarbeiter eine neue berufliche Perspektive erhalten. Die PRO DV AG ist ein verlässlicher Partner, der unsere Werte teilt und den gemeinsamen Geschäftsbetrieb wachstumsorientiert ausbaut und erfolgreich fortführen wird.“ – Markus Böttcher, Vorstand NETFOX AG. In der heutigen Sitzung des Aufsichtsrates der PRO DV AG wurde Markus Böttcher zum weiteren Mitglied des Vorstandes der PRO DV AG bestellt.



Über PRO DV

Die PRO DV AG ist ein IT-Beratungs- und Lösungsanbieter für prozessoptimierende Sicherheitslösungen. Das 1979 gegründete und seit 2000 börsennotierte Unternehmen (WKN A4096T/ISIN DE000A4096T1) hat den Firmenhauptsitz in Dortmund und einen weiteren Standort in Düsseldorf. Bedarfsgerechte, praxisbewährte Beratungsdienstleistungen und IT-Lösungen werden für namhafte Kunden allen KRITIS Branchen realisiert. Das Thema Informationssicherheit (ISMS) ist in allen Elementen des PRO DV Portfolios stark verankert. Kompetenzschwerpunkte bilden die Themen Workforce Management (WFM), Business Continuity Management (BCM), Identity Access Management (IAM) und Secure Modern Collaboration (SMC).

