EQS-News: Deutsche Postbank Funding Trust I: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß § 114, 115, 117 WpHG

Hiermit gibt die Deutsche Postbank Funding Trust I bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht 2025

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 10.09.2025

Ort:

https://investor-relations.db.com/creditors/prospectuses/reports-deutsche-postbank-funding-trusts

