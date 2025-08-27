EQS-News: Deutsche Postbank Funding Trust I: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß § 114, 115, 117 WpHG

Werbung ausblenden

EQS Group · Uhr

EQS-News: Deutsche Postbank Funding Trust I / Schlagwort(e): Halbjahresbericht
Deutsche Postbank Funding Trust I: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß § 114, 115, 117 WpHG

27.08.2025 / 12:48 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Deutsche Postbank Funding Trust I bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht 2025

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 10.09.2025

Ort:

https://investor-relations.db.com/creditors/prospectuses/reports-deutsche-postbank-funding-trusts

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Deutsche Postbank Funding Trust I
1011 Centre Road, Suite 200
19805-1266 Wilmington, Delaware
Vereinigte Staaten von Amerika
Telefon:+49(0)228 920 0
Fax:+49(0)228 920 35151
E-Mail:direkt@postbank.de
Internet:www.db.com
ISIN:DE000A0DEN75
WKN:A0DEN7
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart; Amsterdam
EQS News ID:2189430
Ende der MitteilungEQS News-Service

2189430 27.08.2025 CET/CEST

