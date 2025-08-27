Werbung ausblenden

Großaktionär PPF verschafft Berlusconi-Familie bei ProSiebenSat.1 die Mehrheit

dpa-AFX · Uhr

NIKOSIA (dpa-AFX) - Die Berlusconi-Familie steht vor der Mehrheit beim deutschen Fernsehkonzern ProSiebenSat.1. Der tschechische Finanzinvestor PPF will seinen Anteil von knapp 15,7 Prozent der ProSiebenSat.1-Aktien an die Berlusconi-Gesellschaft Media for Europe (MFE) verkaufen, wie er am Mittwochabend mitteilte. Nachdem MFE nach Ablauf der ersten Angebotsfrist schon eine Beteiligung von 43,6 Prozent gemeldet hatte, dürfte ihre Beteiligung mit den Anteilen von PPF auf fast 60 Prozent wachsen.

PPF hatte den ProSiebenSat.1-Aktionären ebenfalls eine Übernahmeofferte gemacht, diese aber im Gegensatz zum Berlusconi-Konzern zuletzt nicht mehr erhöht. Mit dem Ablauf der ersten Frist hatte MFE die angestrebte Aktienmehrheit an ProSiebenSat.1 zwar verfehlt. Allerdings dürfen Aktionäre wie PPF ihre Anteile noch bis 1. September MFE andienen. PPF will nun auch seine verbliebenen Finanzinstrumente aus seinem eigenen Übernahmevorhaben abwickeln.

Media for Europe gehört den Kindern des 2023 gestorbenen früheren italienischen Regierungschefs Silvio Berlusconi. Der Konzern will eine europäische Sendergruppe aufbauen. Kartellrechtlich gibt es keine Hürden für das Geschäft. Die Übernahme wurde bereits 2023 der Europäischen Kommission sowie 2024 der Bundeswettbewerbsbehörde zur Prüfung vorgelegt. Damals hatten die Berlusconis die Grenze von 25 Prozent überschritten./stw/he

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
ProSiebenSat.1 Media
Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Chip-Gigant meldet nachbörslich Zahlen
Der große Lackmustest: Was der Markt von Nvidias Zahlen erwartetheute, 16:30 Uhr · onvista
Der große Lackmustest: Was der Markt von Nvidias Zahlen erwartet
Trading-Impuls
Dieser Nasdaq-100-Wert bietet Short-Chancenheute, 15:15 Uhr · onvista
Dieser Nasdaq-100-Wert bietet Short-Chancen
Chartzeit Eilmeldung
Änderung bei Nvidia und zwei Neukäufeheute, 14:50 Uhr · onvista
Änderung bei Nvidia und zwei Neukäufe
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Goldman stuft ab
Deutsche Bank und Commerzbank unter Druckheute, 08:40 Uhr · dpa-AFX
Deutsche Bank und Commerzbank unter Druck
Wall Street
New York Ausblick: Starke Quartalszahlen vor Nvidia-Berichtheute, 14:10 Uhr · dpa-AFX
Eine US-Flagge vor einem Bildschirm mit Börsenkursen.
Am Abend
Quartalszahlen von Nvidia rücken Halbleiteraktien in den Blickheute, 07:58 Uhr · dpa-AFX
Quartalszahlen von Nvidia rücken Halbleiteraktien in den Blick
Nach LBBW-Abstufung:
Hochtief-Anleger machen weiter Kasseheute, 10:52 Uhr · dpa-AFX
Hochtief
AKTIE IM FOKUS: Commerzbank leiden unter Abstufung durch BofAgestern, 09:34 Uhr · dpa-AFX
Weitere Artikel
Werbung ausblenden