Investis erzielt ein überzeugendes Ergebnis und setzt die strategische Erweiterung des Portfolios konsequent fort

Steigerung der Mieterträge um 38%

Gewinn aus Neubewertungen von CHF 71 Mio. – entspricht +3.4% des Portfolios

Portfolio wächst auf CHF 2.1 Mia. – LTV weiterhin bei tiefen 30.1%

NAV pro Aktie gesteigert auf CHF 121.69 ohne latente Steuern



«Der Schweizer Immobilienmarkt profitiert weiterhin von einer robusten Nachfrage. Zwar ist die Nettozuwanderung im Vergleich zum Vorjahr leicht rückläufig, bleibt aber laut dem Staatssekretariat für Migration (SEM) nach wie vor deutlich über dem Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre. Gleichzeitig hinkt das aktuelle Neubauvolumen deutlich hinter dem tatsächlichen Bedarf zurück, was zu einem strukturellen Angebotsengpass führt.

Es ist uns in diesem Marktumfeld gelungen, unsere Position weiter auszubauen und zu stärken. Wir haben unser Immobilienportfolio gezielt weiterentwickelt und drei attraktive Liegenschaften für CHF 58 Mio. erworben. Investis erzielte ein starkes operatives Ergebnis und treibt die Erweiterung des Portfolios weiterhin planmässig und erfolgreich voran. Ich bin sehr zufrieden mit diesem hervorragenden Ergebnis», kommentiert Stéphane Bonvin, CEO der Investis-Gruppe.



Erfolgreiches operatives Ergebnis, Erweiterung des Immobilienportfolios schreitet voran

In der Berichtsperiode erzielte die Gruppe einen Umsatz von CHF 38.8 Mio. Der Mietertrag konnte um 38% gesteigert werden, unterstützt durch die in den letzten 18 Monaten erworbenen Liegenschaften. Auf vergleichbarer Basis (like-for-like) betrug das Wachstum +1.9%, bei Wohnliegenschaften +1.0%. Der Sollmietertrag des Portfolios belief sich per 30. Juni 2025 auf CHF 81.3 Mio. Die Leerstandsquote blieb mit 1.4% weiterhin auf tiefem Niveau.

Der EBITDA vor Neubewertungen und Veräusserungsgewinnen lag bei CHF 24.4 Mio. Damit konnte der operative Gewinn des veräusserten Segmentes bereits nach zwölf Monaten vollständig kompensiert werden. Aufgrund tieferer Diskontsätze, gestiegener Cashflows sowie attraktiver Immobilienakquisitionen konnte eine beachtliche Aufwertung des Portfolios um CHF 70.5 Mio. erzielt werden. Insgesamt resultiert für das erste Halbjahr 2025 ein sehr erfreulicher EBIT von CHF 95.7 Mio. (CHF 150.9 Mio.).

Die Steuerquote belief sich auf 14%. Somit betrug der Reingewinn CHF 80.2 Mio. (CHF 143 Mio.) respektive CHF 6.28 pro Aktie (CHF 11.21). Der Reingewinn ohne Neubewertungseffekte belief sich auf CHF 19.6 Mio. (CHF 139.1 Mio.).



Die Vergleichbarkeit der Erfolgsrechnung ist durch den Verkauf des Segments Real Estate Services im Juni 2024 eingeschränkt. Die Veräusserung führte zu einem Gewinn von CHF 122.2 Mio. und beeinflusste das erste Halbjahr 2024 positiv. Bis zum Verkaufszeitpunkt am 24. Juni 2024 trug das damalige Segment CHF 90 Mio. zum Umsatz und CHF 8.8 Mio. zum EBIT bei.



Weiterhin sehr solide Kapitalstruktur – LTV bei nach wie vor tiefen 30.1%

Die Bilanzsumme stieg per 30. Juni 2025 auf CHF 2.2 Mia. (CHF 2.1 Mia. per 31.12.2024) und trotzdem verharrte die Eigenkapitalquote bei komfortablen 62.3%. Die solide Kapitalstruktur spiegelt sich auch im Verhältnis zwischen dem Wert des Immobilienportfolios von CHF 2,124 Mio. (CHF 1,995 Mio.) und den zinstragenden Finanzverbindlichkeiten von CHF 639 Mio. (CHF 551 Mio.) wider, was zu einem Loan-to-value (LTV) von 30.1% (27.6%) führte. Zum Bilanzstichtag setzte sich das Portfolio aus 203 Liegenschaften zusammen, die insgesamt 3,043 Wohneinheiten umfassten.

Dazu meint Stéphane Bonvin, CEO: «Nach dem Verkauf des Segmentes Real Estate Services und neun Jahre nach unserem Börsengang im Jahr 2016 haben wir unser Portfolio auf mehr als das Zweieinhalbfache ausgebaut (per 30.06.2016: CHF 875 Mio.). Gleichzeitig konnten wir den Verschuldungsgrad im Verhältnis dazu deutlich senken – der Loan-to-value (LTV) liegt um 8 Prozentpunkte tiefer als beim IPO. Auch das Eigenkapital wurde im selben Zeitraum auf das 2.5-Fache von CHF 563 Mio. auf CHF 1,385 Mio. erhöht. In meinen Augen eine herausragende Leistung.»



Der Nettobuchwert (NAV) pro Aktie ohne latente Steuern wurde auf CHF 121.69 gesteigert (per 31.12.2024: CHF 117.13).



Marktumfeld und Ausblick für H2 2025

Investis ist für das zweite Halbjahr optimistisch und erwartet eine weiterhin stabile Entwicklung des Schweizer Immobilienmarkts – insbesondere in ihrem klar definierten Zielsegment. Die Nachfrage nach Wohnimmobilien in der Genferseeregion bleibt nach wie vor hoch, gestützt durch robuste Fundamentaldaten und ein kontinuierliches Bevölkerungswachstum. Die Leerstandquoten dürften weiterhin niedrig bleiben, da die aktuelle Neubautätigkeit nicht ausreicht, um die starke Nachfrage zu decken. Vor diesem Hintergrund dürften die Mietpreise ihren Aufwärtstrend fortsetzen. Ein prägendes Merkmal des Marktes ist weiterhin der sogenannte „Locked-in“-Effekt: Zahlreiche Bestandesmieten liegen deutlich unter dem aktuellen Marktniveau und schränken dadurch die Mobilität der Haushalte stark ein.



Das Angebot an hochwertigen Anlageobjekten, die den anspruchsvollen Investitionskriterien von Investis entsprechen, bleibt weiterhin knapp. Vor diesem Hintergrund verfolgt Investis konsequent einen selektiven und disziplinierten Investitionsansatz. Im Zentrum stehen langfristig werthaltige Opportunitäten, die sowohl attraktive Renditeperspektiven eröffnen als auch strategisch in das bestehende Portfolio passen.



Der strategische Fokus bleibt weiterhin auf Investitionen gerichtet, die langfristig stabile Cashflows sowie nachhaltige Wertsteigerungspotentiale bieten. Im Juli wurde eine weitere Liegenschaft mit einem jährlichen Mietertrag von CHF 3.8 Mio. erworben. Auf Basis der Transaktionen der letzten 18 Monate geht Investis für 2025 von einem deutlichen Wachstum der Mieteinnahmen aus und erwartet, die im März gestellte Jahresprognose von +21% klar zu übertreffen.



Präsentation der Halbjahresresultate 2025

Der ausführliche Halbjahresbericht 2025 ist unter https://reports.investisgroup.com/25/hyr und auf unserer Webseite verfügbar www.investisgroup.com/investoren/berichterstattung .



Das Management von Investis wird heute um 09:00 Uhr MESZ die Ergebnisse des Halbjahres 2025 im Rahmen eines Webcast in englischer Sprache präsentieren. Im Anschluss an die Präsentation steht das Management für Fragen zur Verfügung.



Eine Einladung zum Webcast wurde am 13. August an die Nachrichtenabonnenten von Investis verschickt. Wenn Sie diese nicht erhalten haben und teilnehmen möchten, klicken Sie bitte hier , um sich bis spätestens um 08:30 Uhr MESZ zu registrieren und den Link zum Webcast sowie die entsprechenden Einwahldaten zu erhalten.



Bitte verbinden Sie sich einige Minuten vor Beginn des Webcast. Die begleitende Präsentation steht ab 7 Uhr auf unserer Website zur Verfügung. Webcast-Teilnehmer können ihre Fragen schriftlich oder mündlich stellen. Eine Aufzeichnung des Webcast wird am Nachmittag zur Verfügung gestellt.