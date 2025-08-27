IRW-News: ACCESS Newswire: LHH startet das LHH Interview Center mit der Technologie von Yoodli, um Kandidaten auf reale Interviews vorzubereiten

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: LHH startet das LHH Interview Center mit der Technologie von Yoodli, um Kandidaten auf reale Interviews vorzubereiten

Das LHH Interview Center stärkt das Selbstvertrauen bei Vorstellungsgesprächen und beim Networking und unterstützt gleichzeitig das selbstgesteuerte Lernen und die Entwicklung von KI-Fähigkeiten für den sich ständig weiterentwickelnden Arbeitsmarkt von heute.

New York, NY / ACCESS Newswire / 7. August 2025 / LHH, der integrierte Anbieter professioneller Talentlösungen und globale Geschäftsbereich der Adecco Group, gibt heute die weltweite Einführung des neuen LHH Interview Center bekannt, das Teil des LHH Career Studio ist.

Das LHH Career Studio wurde für Menschen entwickelt, die weltweit einen Karrierewechsel anstreben. Es handelt sich um eine digitale Plattform, die auf 50 Jahren Branchenexpertise, Verhaltensforschung und fortschrittlicher Forschung basiert und eine dynamische Suite von Karrierelösungen bietet. Mit KI-gestützten Funktionen, Echtzeit-Daten zum Arbeitsmarkt und professionellem Coaching unterstützt das LHH Career Studio jährlich über 500.000 Bewerber und Tausende von Unternehmen in mehr als 60 Ländern weltweit.

Das LHH Interview Center hilft Bewerbern dabei, ihre Interviewfähigkeiten durch realistische Simulationen, intelligente Antworten und Live-Feedback zu verbessern. Das private, individuell anpassbare Erlebnis fördert Soft Skills nach Bedarf und hilft Arbeitssuchenden, die sich beruflich verändern möchten, dabei, sich gut vorbereitet zu fühlen und die Kontrolle über ihren nächsten Schritt zu behalten.

Im LHH Interview Center führt ein KI-Interviewer mit den Nutzern ein praktisches Rollenspiel durch, indem er kontextbezogene Fragen stellt, dynamisch reagiert und umsetzbare Kommentare zu Ausdruck, Inhalt und Kommunikationsstil gibt. Diese Plattform unterstützt mehrere Interviewformate, bei denen die Nutzer ihre Übungen anhand von Stellenbeschreibungen an maßgeschneiderte Fragen anpassen können, um sicherzustellen, dass die Vorbereitung sowohl relevant als auch effektiv ist.

Bei LHH haben wir uns dazu verpflichtet, die innovativste Kandidatenerfahrung auf dem Markt zu bieten, wobei die Bedürfnisse der Menschen für uns an erster Stelle stehen, sagt John Morgan, President von LHH Career Transition & Mobility, Leadership Development & Coaching und HR & Talent Advisory. Technologie kann die Unterstützung bei der beruflichen Neuorientierung skalieren, aber Empathie steht im Zentrum bei jedem Karrierewechsel. Angesichts des sich wandelnden Arbeitsmarktes entwickeln wir unsere Tools weiter, um den Bedürfnissen von Bewerbern gerecht zu werden, die vor unvorhersehbaren beruflichen Veränderungen stehen. Das LHH Career Studio wurde speziell dafür konzipiert, Bewerbern zum Erfolg zu verhelfen, und das LHH Interview Center vermittelt Arbeitssuchenden Selbstbewusstsein und Vertrauen in ihre Fähigkeiten, damit sie schneller passende Stellenangebote finden.

Das Tool wurde Anfang dieses Jahres in den USA eingeführt und wird nun weltweit ausgebaut. Es stößt auf große Akzeptanz und Begeisterung. Viele Nutzer kehren zu mehreren Sitzungen zurück, von denen einige mehr als 300 Übungssitzungen absolvieren.

In der Erkenntnis, dass selbst die fortschrittlichsten Algorithmen echte menschliche Unterstützung nicht ersetzen können, helfen die Karriereberater und Talentmanager von LHH den Kandidaten dabei, die vom Tool identifizierten Daten und Fähigkeiten zu interpretieren. Die durch KI gewonnenen Erkenntnisse ermöglichen es den Coaches, sich stärker auf den Aufbau von Beziehungen zu konzentrieren und die Kandidaten durch die emotionalen Herausforderungen des Karrierewechsels zu begleiten.

Die Kombination der Spitzentechnologie von Yoodli mit der Expertise von LHH im Bereich Karrierewechsel hat zu einer durchdachten, wegweisenden und inhaltsreichen Lösung geführt, sagt Varun Puri, CEO und Mitbegründer von Yoodli. Die Kandidaten beschreiben es als eine immersive Simulationserfahrung, die besonders für diejenigen wertvoll ist, die seit Jahren kein Vorstellungsgespräch mehr geführt haben, sich beruflich neu orientieren oder nur begrenzte Möglichkeiten haben und sich keinen Fehlschlag leisten können. Es ist auch ein Selbstvertrauensbooster für diejenigen, die sich Sorgen darüber machen, was in einem echten Vorstellungsgespräch auf sie zukommen könnte.

Das LHH Interview Center ist jetzt auf Career Studio in den USA verfügbar und wird im September dieses Jahres für alle LHH Career Transition-Bewerber weltweit eingeführt.

Unternehmen, die Talente in der beruflichen Neuorientierung unterstützen möchten, erfahren im LHH Career Studio mehr darüber, wie sie berufliche Veränderungen anregen können.

Über LHH

LHH unterstützt Fachkräfte und Unternehmen dabei, ehrgeizige Ziele zu erreichen und durch einzigartige Beratungsdienstleistungen und professionelle Talentlösungen eine nachhaltige Wirkung zu erzielen.

Das umfassende Angebot von LHH verbindet Lösungen, die traditionell isoliert voneinander existieren, und macht LHH so zu einem einzigen Talentpartner für Unternehmen. In einem sich schnell verändernden Umfeld mit komplexen Herausforderungen schaffen wir einen Mehrwert über den gesamten Karriereweg hinweg. Von der Einstellung hervorragender Mitarbeiter über die Entwicklung von Fähigkeiten und die Förderung von Führungskräften bis hin zur Weiterentwicklung von Einzelpersonen auf die nächste Stufe ihrer Karriere - LHH macht Talente zu einem Wettbewerbsvorteil.

Wir glauben, dass die Zukunft der Arbeit an der Schnittstelle zwischen außergewöhnlicher menschlicher Fürsorge und Innovation liegt. Gestützt auf Wissenschaft, Technologie und proprietäre Datenanalysen ist der Ansatz von LHH darauf ausgerichtet, sich an Geschäftsstrategien und -kulturen anzupassen und so eine starke, nachhaltige und messbare Wirkung zu erzielen.

LHH verfügt über ein Team von über 12.000 Fachleuten in mehr als 60 Ländern und mehr als 50 Jahren Erfahrung. Als Teil der Adecco Group vereinen wir globale Exzellenz, lokales Wissen und zentrale Koordination für Tausende von Unternehmen und Millionen von Menschen weltweit.

Personalbeschaffung. Entwicklung. Karrierewechsel.

LHH. A beautiful working world.

Weitere Informationen über LHH finden Sie unter lhh.com.

Über Yoodli

Yoodli ist Marktführer im Bereich KI-gestütztes Kommunikationscoaching. Yoodli wird von Fortune-500-Unternehmen, Business Schools und Coaching-Organisationen geschätzt und hilft Einzelpersonen, Verkaufsargumente, öffentliche Vorträge, Interviews und überzeugende Kommunikation durch interaktives Rollenspiel und datengesteuertes Feedback zu verbessern. Seine KI-Technologie ermöglicht skalierbares und personalisiertes Training für jeden Fachmann.

