Umfrage: Fast zwei Drittel in Frankreich für Neuwahl

Paris (Reuters) - Rund 63 Prozent der Franzosen sind einer Umfrage zufolge für Neuwahlen.

Entsprechend befürworten sie auch eine Auflösung des Parlaments, wie aus der am Mittwoch veröffentlichten Online-Erhebung des Instituts Ifop für den Fernsehsender LCI hervorgeht. Ministerpräsident François Bayrou kämpft derzeit um das politische Überleben seiner Minderheitsregierung. Für den 8. September hat er wegen geplanter umfassender Haushaltskürzungen eine Vertrauensabstimmung im Parlament angekündigt. Die drei größten Oppositionsparteien wollen ihre Unterstützung verweigern. Damit wird es immer wahrscheinlicher, dass Bayrous Regierung im kommenden Monat stürzt.

Allerdings liegt die Entscheidung für eine Auflösung des Parlaments bei Präsident Emmanuel Macron. 51 Prozent der Befragten gehen nicht davon aus, dass er diesen Schritt gehen wird. Sollte Bayrou die Vertrauensabstimmung verlieren, könnte Macron auch eine neue Regierung einsetzen, statt das Parlament aufzulösen.

Für die Umfrage wurden am 26. August 1000 Menschen befragt. Bayrou hatte die Vertrauensfrage einen Tag zuvor angekündigt.

