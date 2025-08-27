Zolleinnahmen könnten 500 Milliarden Dollar übersteigen

(Reuters) - US-Finanzminister Scott Bessent rechnet mit deutlich höheren Einnahmen aus den von Präsident Donald Trump verhängten Zöllen als bisher angenommen.

Sie könnten 500 Milliarden Dollar pro Jahr übersteigen, sagte Bessent am Dienstag bei einer Kabinettssitzung im Weißen Haus. Seine frühere Schätzung von 300 Milliarden Dollar pro Jahr sei zu niedrig gewesen. "Wir hatten einen erheblichen Anstieg von Juli auf August, und ich denke, wir werden einen noch größeren Sprung von August auf September sehen", sagte Bessent. "Ich glaube daher, wir könnten auf dem Weg zu weit über einer halben Billion sein, vielleicht in Richtung einer Billion Dollar." Die Regierung Trump habe das Haushaltsdefizit merklich verringert.