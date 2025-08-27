Zeitung: Rheinmetall will Werftengruppe NVL von Lürssen übernehmen

- von Matthias Inverardi

Unterlüß (Reuters) - Der Rüstungskonzern Rheinmetall will einem Zeitungsbericht zufolge den Militärschiffbauer Naval Vessels Lürssen (NVL) übernehmen.

Der Düsseldorfer Konzern wolle damit den militärischen Bereich der familiengeführten Firma aus Bremen erwerben, berichtete die "Bild" am Mittwoch unter Berufung auf Branchenkreise. Rheinmetall stellt bisher vor allem Panzer, andere Militärfahrzeuge und Munition her. Der Dax-Konzern hat schon länger Ambitionen im Marine-Bereich. Rheinmetall gab zunächst keine Stellungnahme ab. Lürssen reagierte zunächst nicht auf eine Bitte um eine Stellungnahme.

Rheinmetall-Chef Armin Papperger hatte am Mittwoch

Nato-Generalsekretär Mark Rutte, Verteidigungsminister Boris Pistorius und SPD-Chef Lars Klingbeil zum Standort im niedersächsischen Unterlüß eingeladen. Anlass war die Eröffnung einer neuen Produktionslinie für Artilleriemunition.

ORDERBÜCHER GEFÜLLT WIE NOCH NIE

Rheinmetall eilt wegen des internationalen Rüstungsbooms von Rekord zu Rekord. Der Konzern baut seine Produktion deshalb aus und schaut sich für weiteres Wachstum nach neuen Geschäften um. Rheinmetall stehe im Bereich Marine im Gespräch mit Partnern und wolle dort investieren, hatte Papperger kürzlich bei der Vorlage der Zahlen zum zweiten Quartal erklärt. Bei Braunschweig übernimmt der Konzern einen Standort zur Entwicklung von Militär-Drohnen. Papperger erwartet nach dem Regierungswechsel in Berlin zudem milliardenschwere Bestellungen: Die Orderbücher könnten bis Mitte 2026 auf ein Volumen von 120 Milliarden Euro anschwellen.

Nach dem russischen Überfall auf die Ukraine wird die westliche Rüstungsindustrie dringend für die Stärkung der Streitkräfte gebraucht. Zusätzliche Dynamik gewinnt die Branche durch höhere Rüstungsausgaben der Nato-Staaten. Rheinmetall setzt auf Bündnisse mit anderen Rüstungsunternehmen, um den Boom bewältigen zu können. Gemeinsam mit der italienischen Leonardo wollen die Düsseldorfer in einem Gemeinschaftsunternehmen Panzer bauen. Sie verhandeln zudem exklusiv mit Leonardo über die Übernahme des Geschäfts mit Militärlastwagen von Iveco.

(Bericht von Matthias Inverardi, Tom Käckenhoff und Miranda Murray, redigiert von Ralf Banser; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).))