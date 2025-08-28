Werbung ausblenden

ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Nvidia auf 'Overweight' - Ziel 200 Dollar

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nvidia nach den Zahlen mit einem Kursziel von 200 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Netzwerk- und Gaming-Geschäft des Chipkonzerns füllten die "China-Lücke", schrieb Tom O'Malley am Donnerstag. Das Geschäft mit dem Reich der Mitte sei gekennzeichnet von "politischem Hin und Zurück"./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 02:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 02:59 / GMT

