DAX mit Rückenwind – Fokus auf Nvidia und Delivery Hero
Der deutsche Leitindex startet mit Rückenwind in den Handelstag, während die US-Börsen vorerst auf der Stelle treten. In Tokio dominierte ebenfalls eine positive Grundstimmung, was den asiatischen Märkten zusätzlichen Schwung verlieh. Anleger blicken gespannt auf die anstehenden Konjunkturdaten aus den USA, die den weiteren Kursverlauf maßgeblich beeinflussen könnten.
Makroökonomischer Überblick
Frische Zahlen aus Europa sorgen für Gesprächsstoff: Die Neuzulassungen von Pkw in der EU legten im Juli um 7,4 % gegenüber dem Vorjahr zu – ein deutlich stärkerer Zuwachs als erwartet. Besonders gefragt waren Elektro- und Hybridfahrzeuge, während Verbrenner weiter Marktanteile einbüßen. Am Nachmittag richtet sich der Blick über den Atlantik: Die zweite Schätzung zum US-BIP für das zweite Quartal dürfte die Märkte bewegen.
Im Fokus:
Nvidia sorgt nach Zahlenvorlage für gemischte Reaktionen. Zwar übertraf der KI-Chipgigant mit einem Umsatz von 46,7 Mrd. $ und einer Marge von 72,7 % die Erwartungen, doch die Anleger hatten angesichts des KI-Hypes noch mehr erhofft. Belastend wirken zudem geopolitische Unsicherheiten im China-Geschäft. Ein angekündigtes Aktienrückkaufprogramm über 60 Mrd. $ konnte den nachbörslichen Kursrückgang nicht verhindern.
Delivery Hero gerät trotz starker Halbjahreszahlen unter Druck. Der Essenslieferdienst steigerte sein bereinigtes EBITDA um satte 71 % auf 411 Mio. €, erzielte erstmals ein positives operatives Ergebnis und verbuchte zweistelliges Umsatzwachstum. Dennoch lastet die gesenkte Jahresprognose für das operative Ergebnis auf der Stimmung – Währungseffekte zwingen das Management zu einer Anpassung nach unten.
