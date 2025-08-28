EQS-DD: innoscripta SE: Meyer Beteiligungs-UG (haftungsbeschränkt), Kauf
EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
28.08.2025 / 15:43 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Name und Rechtsform:
|Meyer Beteiligungs-UG (haftungsbeschränkt)
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Vorname:
|Alexander
|Nachname(n):
|Meyer
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|innoscripta SE
b) LEI
|894500BA6B025ZEF0T83
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A40QVM8
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|108,5688 EUR
|21.713,76 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|108,5688 EUR
|21.713,76 EUR
e) Datum des Geschäfts
|27.08.2025; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|XETRA
|MIC:
|XETR
28.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|innoscripta SE
|Arnulfstraße 60
|80335 München
|Deutschland
|Internet:
|https://www.innoscripta.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
100398 28.08.2025 CET/CEST
