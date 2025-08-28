Werbung ausblenden

EQS-DD: Meta Wolf AG: LUBANCO PTE. LTD., Kauf

EQS Group · Uhr
KI


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

28.08.2025 / 07:31 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: LUBANCO PTE. LTD.

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Thomas
Nachname(n): Wolf
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Meta Wolf AG

b) LEI
391200XVGFRTWOC6XX47 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A254203

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
3,40 EUR 3.400,00 EUR
3,48 EUR 1.740,00 EUR
3,54 EUR 2.580,66 EUR
3,56 EUR 1.780,00 EUR
3,60 EUR 1.800,00 EUR
3,58 EUR 1.790,00 EUR
3,60 EUR 7.200,00 EUR
3,58 EUR 12.530,00 EUR
3,60 EUR 28.497,60 EUR
3,64 EUR 20.384,00 EUR
3,66 EUR 21.960,00 EUR
3,80 EUR 6.840,00 EUR
3,70 EUR 1.110,00 EUR
3,80 EUR 164.920,00 EUR
3,78 EUR 2.218,86 EUR
3,80 EUR 71.166,40 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
3,74 EUR 349.917,49 EUR

e) Datum des Geschäfts
25.08.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: Xetra
MIC: XETR


28.08.2025 CET/CEST
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Meta Wolf AG
Bahnhofstraße 15
99448 Kranichfeld
Deutschland
Internet: https://metawolf.com

Ende der Mitteilung

100374  28.08.2025 CET/CEST

