Werbung ausblenden

EQS-News: Halbjahreszahlen besser als erwartet, Vorstand prüft Anpassung der Gesamtjahresprognose

EQS Group · Uhr

EQS-News: Smartbroker Holding AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Quartals-/Zwischenmitteilung
Halbjahreszahlen besser als erwartet, Vorstand prüft Anpassung der Gesamtjahresprognose

28.08.2025 / 17:14 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Halbjahreszahlen besser als erwartet, Vorstand prüft Anpassung der Gesamtjahresprognose

Berlin, 28. August 2025 – Nach vorläufigen Zahlen erreicht die Smartbroker Holding AG auf Gruppenebene im ersten Halbjahr Umsatzerlöse in Höhe von ca. € 32,3 Mio. (Vorjahr: € 25,5 Mio.) und ein EBITDA* im Umfang von ca. € 0,1 Mio. (Vorjahr € 2,9 Mio.). Im Bereich Transaktionen konnten ca. 37.000 Neukunden für den Smartbroker+ gewonnen werden (Vorjahr ca. 5.000). Umsatz, EBITDA* wie auch die Neukundenzahl liegen damit über den eigenen Erwartungen.

Hintergrund dieser positiven Entwicklung ist zum einen, ein besser als geplantes operatives Geschäft im Mediabereich sowie im Bereich Brokerage die Zunahme der Trades je Kunde, was zu insgesamt deutlich mehr Trades als geplant geführt hat.

Vor diesem Hintergrund prüft der Vorstand, ob die Gesamtjahresprognose anzupassen ist.

* Die Kennzahl EBITDA berechnet sich wie folgt: Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen.

Mitteilende Person: André Kolbinger (Vorstandsvorsitzender)

28.08.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Smartbroker Holding AG
Ritterstraße 11
10969 Berlin
Deutschland
Telefon:+49 (0)30 20 456 500
Fax:+49 (0)30 20 456 500
E-Mail:info@smartbroker-holding.de
Internet:www.smartbroker-holding.de
ISIN:DE000A2GS609
WKN:A2GS60
Börsen:Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID:2190256
Ende der MitteilungEQS News-Service

2190256 28.08.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Smartbroker
Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Trading-Impuls
Dieser Nasdaq-100-Wert bietet Short-Chancengestern, 15:15 Uhr · onvista
Dieser Nasdaq-100-Wert bietet Short-Chancen
Chartzeit Eilmeldung
Änderung bei Nvidia und zwei Neukäufegestern, 14:50 Uhr · onvista
Änderung bei Nvidia und zwei Neukäufe
Gea und Scout24 vor Aufstieg?
So schlugen sich die jüngsten Dax-Neulinge26. Aug. · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Werbung ausblenden