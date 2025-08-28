EQS-News: pferdewetten.de AG: Zeitraum für Abstimmung ohne Versammlung zu den Unternehmenswandelanleihen 2023 (ISIN DE000A30V8X3) und 2024 (ISIN DE000A383Q70) wird nach technischem Problem verschoben

EQS-News: pferdewetten.de AG / Schlagwort(e): Anleihe

pferdewetten.de AG: Zeitraum für Abstimmung ohne Versammlung zu den Unternehmenswandelanleihen 2023 (ISIN DE000A30V8X3) und 2024 (ISIN DE000A383Q70) wird nach technischem Problem verschoben



Düsseldorf, 28.August 2025 – Die pferdewetten.de AG informiert die Inhaberinnen und Inhaber ihrer Unternehmenswandelanleihe 2023 (ISIN DE000A30V8X3) sowie ihrer Unternehmenswandelanleihe 2024 (ISIN DE000A383Q70), dass die für den Zeitraum vom 25. bis 27. August 2025 angesetzte Abstimmung ohne Versammlung gemäß § 18 Abs. 1 SchVG aufgrund eines unerwarteten technischen Problems im elektronischen Abstimmungssystem verschoben wird.

Während der ersten Stimmabgaben trat eine Störung bei einem Dienstleister auf, die eine ordnungsgemäße Erfassung und Auszählung der abgegebenen Stimmen nicht mehr zuverlässig gewährleistete. Um die Integrität des Abstimmungsverfahrens zu wahren und die gleichmäßige Behandlung sämtlicher Gläubiger sicherzustellen, hat der Vorstand der pferdewetten.de AG daher im Einklang mit § 18 SchVG beschlossen, die Abstimmung zu verschieben.

Die Gesellschaft wird kurzfristig eine erneute Abstimmung ohne Versammlung mit identischen Beschlussvorschlägen einberufen. Die entsprechende Aufforderung zur Stimmabgabe, einschließlich der neuen Fristen, Zugangsdaten und organisatorischen Hinweise, wird zeitnah im Bundesanzeiger veröffentlicht und den Anleihegläubigern auf dem üblichen Wege zur Verfügung gestellt. Bereits abgegebene Stimmen werden dabei nicht berücksichtigt; sämtliche Gläubiger haben somit erneut die Möglichkeit, ihr Stimmrecht auszuüben.

Die pferdewetten.de AG bedauert die entstandenen Unannehmlichkeiten und dankt allen Anleihegläubigern für ihr Verständnis.

Diese Mitteilung dient ausschließlich der Information der Anleihegläubiger und stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Stimmabgabe dar.

Für Rückfragen steht das Investor-Relations-Team der pferdewetten.de AG gern zur Verfügung.

Kontakt:

pferdewetten.de AG

Telefon: +49 (0) 211 781 782 10

E-Mail: ir@pferdewetten.de

www.pferdewetten.ag

