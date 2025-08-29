Werbung ausblenden

Bas: Hohe Arbeitslosigkeit Folge vieler Krisen - Arbeitgeber sehen Reformstau

Reuters · Uhr
Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas sieht die Misere auf dem Jobmarkt mit jetzt mehr als drei Millionen Arbeitslosen als Folge der weltwirtschaftlichen Unsicherheiten und des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine.

"Der konjunkturelle Gegenwind hinterlässt weiter seine Spuren auf dem Arbeitsmarkt und erfordert Gegenmaßnahmen", sagte die SPD-Co-Chefin am Freitag. "Es braucht Sicherheit und starke Impulse für Investitionen und Beschäftigung, um wieder Wirtschaftswachstum zu generieren und Schwung in den Arbeitsmarkt zu bringen." Die Bundesregierung setze hier mit dem "Investitionsbooster" - das sind vor allem ausgeweitete Abschreibungsmöglichkeiten für Unternehmen - Anreize. Zudem werde stark in die marode Infrastruktur investiert.

Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im August erstmals seit Februar 2015 über die Marke von drei Millionen gestiegen. Sie kletterte um 46.000 auf 3,025 Millionen, wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) in Nürnberg mitteilte. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,1 Punkte auf 6,4 Prozent.

Arbeitgeber-Präsident Rainer Dulger sagte, fast drei Jahre Rezession würden Spuren hinterlassen. "Deutschland braucht einen echten 'Herbst der Reformen'. Die Regierung darf sich nicht in den zahlreichen Kommissionen wegducken und die jetzt notwendigen Entscheidungen weiter vertagen, verschleppen und verwässern." Der Sozialstaat müsse dringend zukunftsfest gemacht werden. "Bei Personen, die sich zumutbarer Arbeit verweigern, müssen Leistungen auch vollständig gekürzt werden können", betonte der BDA-Chef. "Und wer arbeitet und Leistung zeigt, soll das auch im eigenen Geldbeutel spüren - mehr Netto vom Brutto macht mehr Lust auf Arbeit."

(Bericht von Christian Krämer, redigiert von Klaus Lauer. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)

Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Trading-Impuls
Dieser Nasdaq-100-Wert bietet Short-Chancen27. Aug. · onvista
Dieser Nasdaq-100-Wert bietet Short-Chancen
Chartzeit Eilmeldung
Änderung bei Nvidia und zwei Neukäufe27. Aug. · onvista
Änderung bei Nvidia und zwei Neukäufe
Gea und Scout24 vor Aufstieg?
So schlugen sich die jüngsten Dax-Neulinge26. Aug. · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Vertrauenskrise der Regierung
Frankreichs Finanzminister um Ruhe an Börsen bemüht: Glaube nicht an Finanzkrisegestern, 13:45 Uhr · Reuters
Frankreichs Finanzminister um Ruhe an Börsen bemüht: Glaube nicht an Finanzkrise
Dax Vorbörse 28.08.2025
Nvidia-Zahlen geben kaum Impulse für deutschen Aktienmarktgestern, 08:01 Uhr · onvista
Nvidia-Zahlen geben kaum Impulse für deutschen Aktienmarkt
Aktienmarkt im Minus
In Frankreich zeichnet sich Fall der Regierung ab26. Aug. · dpa-AFX
In Frankreich zeichnet sich Fall der Regierung ab
Inflationserwartungen höher
EZB: Verbraucher erwarten auf mittlere Sicht einen Tick mehr Inflationheute, 10:15 Uhr · Reuters
EZB: Verbraucher erwarten auf mittlere Sicht einen Tick mehr Inflation
Zoff um Geldpolitik
Fed-Vorständin Cook verklagt US-Präsident Trumpgestern, 16:50 Uhr · dpa-AFX
Fed-Vorständin Cook verklagt US-Präsident Trump
Weitere Artikel
Werbung ausblenden