Bas: Hohe Arbeitslosigkeit Folge vieler Krisen - Arbeitgeber sehen Reformstau

Berlin (Reuters) - Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas sieht die Misere auf dem Jobmarkt mit jetzt mehr als drei Millionen Arbeitslosen als Folge der weltwirtschaftlichen Unsicherheiten und des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine.

"Der konjunkturelle Gegenwind hinterlässt weiter seine Spuren auf dem Arbeitsmarkt und erfordert Gegenmaßnahmen", sagte die SPD-Co-Chefin am Freitag. "Es braucht Sicherheit und starke Impulse für Investitionen und Beschäftigung, um wieder Wirtschaftswachstum zu generieren und Schwung in den Arbeitsmarkt zu bringen." Die Bundesregierung setze hier mit dem "Investitionsbooster" - das sind vor allem ausgeweitete Abschreibungsmöglichkeiten für Unternehmen - Anreize. Zudem werde stark in die marode Infrastruktur investiert.

Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im August erstmals seit Februar 2015 über die Marke von drei Millionen gestiegen. Sie kletterte um 46.000 auf 3,025 Millionen, wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) in Nürnberg mitteilte. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,1 Punkte auf 6,4 Prozent.

Arbeitgeber-Präsident Rainer Dulger sagte, fast drei Jahre Rezession würden Spuren hinterlassen. "Deutschland braucht einen echten 'Herbst der Reformen'. Die Regierung darf sich nicht in den zahlreichen Kommissionen wegducken und die jetzt notwendigen Entscheidungen weiter vertagen, verschleppen und verwässern." Der Sozialstaat müsse dringend zukunftsfest gemacht werden. "Bei Personen, die sich zumutbarer Arbeit verweigern, müssen Leistungen auch vollständig gekürzt werden können", betonte der BDA-Chef. "Und wer arbeitet und Leistung zeigt, soll das auch im eigenen Geldbeutel spüren - mehr Netto vom Brutto macht mehr Lust auf Arbeit."

(Bericht von Christian Krämer, redigiert von Klaus Lauer. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)