EQS-DD: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA: Bernd Geske, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
29.08.2025 / 16:33 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Bernd
|Nachname(n):
|Geske
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
b) LEI
|529900XO0YTOOKCLQB44
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0005493092
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|3,6250 EUR
|32,00 EUR
|3,6250 EUR
|100,00 EUR
|3,6250 EUR
|824,00 EUR
|3,6300 EUR
|66,00 EUR
|3,6300 EUR
|563,00 EUR
|3,6300 EUR
|183,00 EUR
|3,6300 EUR
|991,00 EUR
|3,6350 EUR
|220,00 EUR
|3,6350 EUR
|26,00 EUR
|3,6450 EUR
|587,00 EUR
|3,6450 EUR
|474,00 EUR
|3,6500 EUR
|3.000,00 EUR
|3,6500 EUR
|216,00 EUR
|3,6500 EUR
|453,00 EUR
|3,6450 EUR
|5,00 EUR
|3,6450 EUR
|198,00 EUR
|3,6500 EUR
|5,00 EUR
|3,6500 EUR
|552,00 EUR
|3,6500 EUR
|180,00 EUR
|3,6500 EUR
|113,00 EUR
|3,6500 EUR
|445,00 EUR
|3,6500 EUR
|70,00 EUR
|3,6500 EUR
|74,00 EUR
|3,6500 EUR
|58,00 EUR
|3,6500 EUR
|356,00 EUR
|3,6500 EUR
|105,00 EUR
|3,6500 EUR
|1.263,00 EUR
|3,6400 EUR
|2.314,00 EUR
|3,6400 EUR
|2.431,00 EUR
|3,6400 EUR
|767,00 EUR
|3,6450 EUR
|700,00 EUR
|3,6450 EUR
|463,00 EUR
|3,6450 EUR
|932,00 EUR
|3,6425 EUR
|2.952,00 EUR
|3,6425 EUR
|1.434,00 EUR
|3,6450 EUR
|1.800,00 EUR
|3,6500 EUR
|320,00 EUR
|3,6450 EUR
|2.948,00 EUR
|3,6575 EUR
|540,00 EUR
|3,6625 EUR
|565,00 EUR
|3,6600 EUR
|15,00 EUR
|3,6650 EUR
|884,00 EUR
|3,6650 EUR
|552,00 EUR
|3,6700 EUR
|450,00 EUR
|3,6700 EUR
|183,00 EUR
|3,6700 EUR
|472,00 EUR
|3,6700 EUR
|472,00 EUR
|3,6700 EUR
|1.387,00 EUR
|3,6700 EUR
|528,00 EUR
|3,6750 EUR
|21,00 EUR
|3,6750 EUR
|2.370,00 EUR
|3,6800 EUR
|256,00 EUR
|3,6750 EUR
|2.448,00 EUR
|3,6750 EUR
|784,00 EUR
|3,6800 EUR
|82,00 EUR
|3,6825 EUR
|449,00 EUR
|3,6825 EUR
|2.337,00 EUR
|3,6825 EUR
|382,00 EUR
|3,6825 EUR
|318,00 EUR
|3,6900 EUR
|896,00 EUR
|3,6900 EUR
|178,00 EUR
|3,6900 EUR
|438,00 EUR
|3,6825 EUR
|510,00 EUR
|3,6900 EUR
|782,00 EUR
|3,6825 EUR
|782,00 EUR
|3,6900 EUR
|1.445,00 EUR
|3,6900 EUR
|277,00 EUR
|3,6900 EUR
|749,00 EUR
|3,6900 EUR
|449,00 EUR
|3,6900 EUR
|1.406,00 EUR
|3,6950 EUR
|484,00 EUR
|3,6950 EUR
|1.147,00 EUR
|3,6875 EUR
|1.474,00 EUR
|3,6950 EUR
|23,00 EUR
|3,6950 EUR
|1.576,00 EUR
|3,6950 EUR
|2.676,00 EUR
|3,6925 EUR
|2.473,00 EUR
|3,6950 EUR
|743,00 EUR
|3,6950 EUR
|743,00 EUR
|3,6950 EUR
|741,00 EUR
|3,6850 EUR
|464,00 EUR
|3,6950 EUR
|689,00 EUR
|3,6950 EUR
|51,00 EUR
|3,6900 EUR
|1.005,00 EUR
|3,6950 EUR
|732,00 EUR
|3,6900 EUR
|839,00 EUR
|3,6900 EUR
|181,00 EUR
|3,6950 EUR
|557,00 EUR
|3,6950 EUR
|90,00 EUR
|3,6950 EUR
|425,00 EUR
|3,6950 EUR
|141,00 EUR
|3,6950 EUR
|445,00 EUR
|3,6950 EUR
|91,00 EUR
|3,6950 EUR
|322,00 EUR
|3,6950 EUR
|2.297,00 EUR
|3,6900 EUR
|505,00 EUR
|3,6900 EUR
|555,00 EUR
|3,6900 EUR
|444,00 EUR
|3,6950 EUR
|397,00 EUR
|3,6950 EUR
|376,00 EUR
|3,6950 EUR
|97,00 EUR
|3,6950 EUR
|262,00 EUR
|3,6950 EUR
|113,00 EUR
|3,6950 EUR
|666,00 EUR
|3,6800 EUR
|534,00 EUR
|3,6875 EUR
|437,00 EUR
|3,6900 EUR
|77,00 EUR
|3,6800 EUR
|202,00 EUR
|3,6850 EUR
|2.781,00 EUR
|3,6850 EUR
|2.353,00 EUR
|3,6850 EUR
|336,00 EUR
|3,6850 EUR
|379,00 EUR
|3,6900 EUR
|1.583,00 EUR
|3,6900 EUR
|32,00 EUR
|3,6900 EUR
|34,00 EUR
|3,6900 EUR
|56,00 EUR
|3,6850 EUR
|401,00 EUR
|3,6850 EUR
|491,00 EUR
|3,6850 EUR
|451,00 EUR
|3,6850 EUR
|14.402,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|3,6737 EUR
|100.000,0000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|26.08.2025; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|XETRA
|MIC:
|XETR
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
|Rheinlanddamm 207-209
|44137 Dortmund
|Deutschland
|Internet:
|https://aktie.bvb.de/
