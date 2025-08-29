Werbung ausblenden

EQS-DD: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA: Bernd Geske, Kauf

EQS Group · Uhr


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

29.08.2025 / 16:33 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Bernd
Nachname(n):Geske

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

b) LEI

529900XO0YTOOKCLQB44 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0005493092

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
3,6250 EUR32,00 EUR
3,6250 EUR100,00 EUR
3,6250 EUR824,00 EUR
3,6300 EUR66,00 EUR
3,6300 EUR563,00 EUR
3,6300 EUR183,00 EUR
3,6300 EUR991,00 EUR
3,6350 EUR220,00 EUR
3,6350 EUR26,00 EUR
3,6450 EUR587,00 EUR
3,6450 EUR474,00 EUR
3,6500 EUR3.000,00 EUR
3,6500 EUR216,00 EUR
3,6500 EUR453,00 EUR
3,6450 EUR5,00 EUR
3,6450 EUR198,00 EUR
3,6500 EUR5,00 EUR
3,6500 EUR552,00 EUR
3,6500 EUR180,00 EUR
3,6500 EUR113,00 EUR
3,6500 EUR445,00 EUR
3,6500 EUR70,00 EUR
3,6500 EUR74,00 EUR
3,6500 EUR58,00 EUR
3,6500 EUR356,00 EUR
3,6500 EUR105,00 EUR
3,6500 EUR1.263,00 EUR
3,6400 EUR2.314,00 EUR
3,6400 EUR2.431,00 EUR
3,6400 EUR767,00 EUR
3,6450 EUR700,00 EUR
3,6450 EUR463,00 EUR
3,6450 EUR932,00 EUR
3,6425 EUR2.952,00 EUR
3,6425 EUR1.434,00 EUR
3,6450 EUR1.800,00 EUR
3,6500 EUR320,00 EUR
3,6450 EUR2.948,00 EUR
3,6575 EUR540,00 EUR
3,6625 EUR565,00 EUR
3,6600 EUR15,00 EUR
3,6650 EUR884,00 EUR
3,6650 EUR552,00 EUR
3,6700 EUR450,00 EUR
3,6700 EUR183,00 EUR
3,6700 EUR472,00 EUR
3,6700 EUR472,00 EUR
3,6700 EUR1.387,00 EUR
3,6700 EUR528,00 EUR
3,6750 EUR21,00 EUR
3,6750 EUR2.370,00 EUR
3,6800 EUR256,00 EUR
3,6750 EUR2.448,00 EUR
3,6750 EUR784,00 EUR
3,6800 EUR82,00 EUR
3,6825 EUR449,00 EUR
3,6825 EUR2.337,00 EUR
3,6825 EUR382,00 EUR
3,6825 EUR318,00 EUR
3,6900 EUR896,00 EUR
3,6900 EUR178,00 EUR
3,6900 EUR438,00 EUR
3,6825 EUR510,00 EUR
3,6900 EUR782,00 EUR
3,6825 EUR782,00 EUR
3,6900 EUR1.445,00 EUR
3,6900 EUR277,00 EUR
3,6900 EUR749,00 EUR
3,6900 EUR449,00 EUR
3,6900 EUR1.406,00 EUR
3,6950 EUR484,00 EUR
3,6950 EUR1.147,00 EUR
3,6875 EUR1.474,00 EUR
3,6950 EUR23,00 EUR
3,6950 EUR1.576,00 EUR
3,6950 EUR2.676,00 EUR
3,6925 EUR2.473,00 EUR
3,6950 EUR743,00 EUR
3,6950 EUR743,00 EUR
3,6950 EUR741,00 EUR
3,6850 EUR464,00 EUR
3,6950 EUR689,00 EUR
3,6950 EUR51,00 EUR
3,6900 EUR1.005,00 EUR
3,6950 EUR732,00 EUR
3,6900 EUR839,00 EUR
3,6900 EUR181,00 EUR
3,6950 EUR557,00 EUR
3,6950 EUR90,00 EUR
3,6950 EUR425,00 EUR
3,6950 EUR141,00 EUR
3,6950 EUR445,00 EUR
3,6950 EUR91,00 EUR
3,6950 EUR322,00 EUR
3,6950 EUR2.297,00 EUR
3,6900 EUR505,00 EUR
3,6900 EUR555,00 EUR
3,6900 EUR444,00 EUR
3,6950 EUR397,00 EUR
3,6950 EUR376,00 EUR
3,6950 EUR97,00 EUR
3,6950 EUR262,00 EUR
3,6950 EUR113,00 EUR
3,6950 EUR666,00 EUR
3,6800 EUR534,00 EUR
3,6875 EUR437,00 EUR
3,6900 EUR77,00 EUR
3,6800 EUR202,00 EUR
3,6850 EUR2.781,00 EUR
3,6850 EUR2.353,00 EUR
3,6850 EUR336,00 EUR
3,6850 EUR379,00 EUR
3,6900 EUR1.583,00 EUR
3,6900 EUR32,00 EUR
3,6900 EUR34,00 EUR
3,6900 EUR56,00 EUR
3,6850 EUR401,00 EUR
3,6850 EUR491,00 EUR
3,6850 EUR451,00 EUR
3,6850 EUR14.402,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
3,6737 EUR100.000,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

26.08.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:XETRA
MIC:XETR

29.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
Rheinlanddamm 207-209
44137 Dortmund
Deutschland
Internet:https://aktie.bvb.de/
Ende der MitteilungEQS News-Service

100410 29.08.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Borussia Dortmund BVB
Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Trading-Impuls
Dieser Nasdaq-100-Wert bietet Short-Chancen27. Aug. · onvista
Dieser Nasdaq-100-Wert bietet Short-Chancen
Chartzeit Eilmeldung
Änderung bei Nvidia und zwei Neukäufe27. Aug. · onvista
Änderung bei Nvidia und zwei Neukäufe
Gea und Scout24 vor Aufstieg?
So schlugen sich die jüngsten Dax-Neulinge26. Aug. · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Werbung ausblenden