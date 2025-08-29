Werbung ausblenden

EQS-News: Veröffentlichung des Halbjahresberichts

EQS Group · Uhr

EQS-News: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV / Schlagwort(e): Sonstiges
Veröffentlichung des Halbjahresberichts

29.08.2025 / 15:00 GMT/BST
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV


Veröffentlichung des Halbjahresberichts

Das folgende Dokument steht zur Ansicht zur Verfügung:

Halbjahresbericht für das am 30. Juni 2025 endende Jahr

Um das vollständige Dokument anzusehen, fügen Sie bitte die folgende URL in die Adresszeile Ihres Browsers ein:

https://am.jpmorgan.com/content/dam/jpm-am-aem/emea/regional/en/global-regulatory/semi-annual-report/jpm-icav-etf-semi-annual-report-ce-en.pdf


Anfragen:

JPMorgan
Janice Lodge
janice.a.lodge@jpmorgan.com
+44 207 742 973



Sprache:Deutsch
Unternehmen:JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV
JPMorgan House, International Financial Services Centre
Dublin 1 Dublin
Irland
Telefon:+353 1 612 3000
Internet:www.jpmorganchase.com
ISIN:IE00BDFC6Q91, IE00BDFC6Q91, IE00BJLTWS02, IE00BDFC6G93, IE00BD9MMG79, IE00BD9MMC32, IE0003UVYC20, IE000U5MJOZ6, IE000U9J8HX9
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID:2190882
