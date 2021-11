Analyse: RWE erhöht Prognose für 2022 und setzt sich ehrgeizige Ziele bis 2030 – Sollten Anleger wieder zugreifen?

In diesem Jahr stand die Aktie des Versorgers aus Essen nicht auf der Sonnenseite. Trotz des heutigen Kursplus von deutlich mehr als 2 Prozent steht unterm Strich seit Januar noch ein Minus von fast 5 Prozent. Bis Jahresende könnte die Aktie allerdings durchaus in den grünen Bereich wechseln. Auf dem heutigen Kapitalmarkttag des Dax-Konzerns hat RWE ehrgeizige Ziele bis 2030 ausgegeben und die Prognose für das bereinigte operative Ergebnis im kommenden Jahr um 200 Millionen erhöht. Die Anleger sind von den neuen Plänen begeistert.

RWE will noch schneller grüner werden

Der Energiekonzern will bis zum Ende des Jahrzehnts Milliarden in erneuerbare Energien stecken und blickt optimistischer auf das kommende Jahr. Pro Jahr sollen durchschnittlich fünf Milliarden Euro brutto in das Kerngeschäft investiert werden, teilte der Dax -Konzern am Montag beim Kapitalmarkttag in Essen mit. Bis 2030 summieren sich die Bruttoinvestitionen damit auf 50 Milliarden Euro, netto sind es laut RWE 30 Milliarden.

50 Gigawatt bis 2030

Damit will das Management um Chef Markus Krebber das Portfolio an erneuerbaren Energien bis Ende des Jahrzehnts auf 50 Gigawatt erweitern. Pro Jahr will RWE dafür im Schnitt 2,5 Gigawatt zubauen, das sind zwei Drittel mehr als bislang jährlich angestrebt. Unter anderem will RWE seine Kapazität bei der Stromerzeugung auf See von derzeit 2,4 auf 8 Gigawatt im Jahr 2030 erhöhen. Bei Windkraft-Anlagen an Land und bei Solaranlagen ist ein Ausbau von 7 auf 20 Gigawatt geplant. Zulegen will der Konzern auch bei Batteriespeichern, wo die Kapazität auf drei Gigawatt verfünffacht werden soll.

RWE setzt weiter auf den Betrieb von Gaskraftwerken, die im Bedarfsfall schnell Strom produzieren können. Der Konzern verfüge aktuell mit rund 14 Gigawatt installierter Leistung über die zweitgrößte Gaskraftwerksflotte Europas, hieß es. Weitere Anlagen mit insgesamt mindestens zwei Gigawatt Leistung sollen bis 2030 hinzukommen.

Wasserstoff ist auch mit von der Partie

Das Unternehmen betonte, dass die neuen Anlagen „mit einem klaren Dekarbonisierungspfad“ versehen werden sollen. Auch für alle bestehenden Anlagen werde ein Fahrplan entwickelt, um sie „grün“ umzurüsten. Den Handel mit grünen Energieträgern will RWE ausweiten. Das Unternehmen kündigte an, neue Geschäftsmöglichkeiten beim Wasserstoff- und Ammoniakimport für die Industrie in Europa erschließen zu wollen.

5 Milliarden Euro bis 2030

In der Folge soll das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) im Kerngeschäft bis 2030 auf 5 Milliarden Euro steigen. Das wäre laut dem Unternehmen eine Verdoppelung im Vergleich zum laufenden Geschäftsjahr und übersteigt die Erwartungen der Analysten laut John Musk von der kanadischen Bank RBC um zehn Prozent. Das Kerngeschäft von RWE umfasst den Energiehandel, die Segmente Off- und Onshore von Wind und Solar sowie Wasser, Biomasse und Gas.

Die Konzentration auf das Kerngeschäft soll sich auch im Nettoergebnis widerspiegeln. Bis 2027 soll der bereinigte Gewinn aus dem Kerngeschäft den Anteil der Kohle- und Atomenergie komplett ersetzen. Im laufenden Geschäftsjahr prognostiziert das Management noch, dass Kohle und Kernenergie zwischen 50 und 60 Prozent des Nettoergebnisses ausmachen werden.

Prognose für 2022 erhöht

Den ersten Schritt dahin spiegelt auch die vom Management erhöhte Prognose für 2022 wider. Von den 1,1 bis 1,4 Milliarden Euro, die das Management als bereinigtes Nettoergebnis erwartet, sollen 650 bis 950 Millionen Euro aus dem Kerngeschäft kommen. Das bereinigte operative Ergebnis werde konzernweit 3,3 bis 3,6 Milliarden Euro zudem rund 200 Millionen Euro höher ausfallen als bislang gedacht. Die Ziele für das operative Ergebnis in den kommenden Jahren seien höher als von ihm erwartet, schrieb Jefferies-Analyst Ahmed Farman in einer Studie.

90 Cent Dividende für 2022

Von den besseren Ergebnissen sollen auch die Aktionäre profitieren: Die prognostizierte Dividende in Höhe von 90 Cent je Aktie für das laufende Geschäftsjahr soll in den kommenden Jahren die Untergrenze bilden, hieß es von Finanzchef Michael Müller. Langfristig stellte das Management Ausschüttungen von 50 bis 60 Prozent des bereinigten Nettoergebnisses in Aussicht. Bislang waren nur mindestens 40 Prozent versprochen worden.

Weichen richtig gestellt

RWE hat sich auf die Fahnen geschrieben noch schneller noch grüner zu werden. Das dürfte nicht nur heute gut bei den Anlegern ankommen. Sollte der Dax-Konzern die neuen Pläne auch so umsetzen können, dann ist die Aktie wieder mehr als interessant für die Anleger. Auch die Erhöhung der Dividende und die Aussicht langfristig 50 bis 60 Prozent des Nettoergebnisses ausschütten zu wollen macht das Papier wieder für institutionelle Anleger interessant.

Konservative langfristig orientierte Anleger sollte sich daher ein paar Stücke ins Depot holen und die Entwicklung von RWE mit begleiten. Der Weg weg vom „Dreckspatz“ hin zum großen grünen Player in Europa dürfte sicherlich höhere Bewertungen der Aktie möglich machen.

Auch unser Redaktionleiter Markus Weingran plädiert in der heutigen Ausgabe von Mahlzeit für einen Kauf der Aktie.

