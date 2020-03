Boris Johnson positiv getestet - "Milde Symptome"

London (Reuters) - Der britische Premierminister Boris Johnson ist positiv auf das Coronavirus getestet worden.

"In den vergangenen 24 Stunden habe ich milde Symptome entwickelt und bin positiv auf das Coronavirus getestet worden", sagte Johnson am Freitag. "Ich isoliere mich jetzt selbst." Er werde aber weiter per Videokonferenz den Kampf gegen das Virus leiten. Er habe etwas Fieber und Husten. Auch der britische Gesundheitsminister Matt Hancock teilte mit, er sei positiv getestet worden und isoliere sich zuhause.

Die Zahl der Todesfälle in Großbritannien im Zusammenhang mit dem Virus stieg um knapp ein Drittel von 578 auf 759. Die Zahl der positiv auf das Virus getesteten Menschen lag nach Angaben der Behörden am Donnerstagabend bei 14.579. Am Mittwoch war bekanntgeworden, dass Prinz Charles positiv getestet wurde.

Der 55-Jährige Johnson hatte noch am Mittwoch an der wöchentlichen Frage-und-Antwort-Sitzung des Premierministers im Unterhaus teilgenommen. "Der Premierminister wurde auf persönlichen Rat von Englands Chief Medical Officer, Professor Chris Whitty, auf Coronaviren getestet", sagte ein Sprecher. Den Test hätten am Amtssitz in der Downing Street Nr. 10 Mitarbeiter der Nationalen Gesundheitsbehörde vorgenommen.

Möglicherweise müssen nun Politiker, die in Kontakt mit Johnson standen, vorsorglich in Selbstisolation. Einem Korrespondenten der "Sun" zufolge könnte Finanzminister Rishi Sunak von der Vorsichtsmaßnahme betroffen sein.

Der konservative Politiker Johnson ist seit Sommer 2019 Premierminister des Vereinigten Königreichs. Er hat das Land Ende Januar aus der Europäischen Union geführt.