DAX in Stabilisierungsphase

DAX und Co. bilden seit Tagen an markanten Unterstützungsniveaus wichtige Stabilisierungen aus, Regierungen und Notenbanken greifen der Wirtschaft helfend unter die Arme. Ab jetzt kann jederzeit ein Boden an den Märkten zustande kommen.

Anleger müssen trotzdem noch mit der täglichen Berichterstattung über das Corona-Virus zurechtkommen, dadurch kann sich eine gewisse Toleranz einstellen. Für Investoren zählen natürlich nur harte Fakten und damit die Zahlen der Unternehmen. Der nächste große Schwung an Quartalszahlen wird erst ab Mitte April erwartet, gewiss dürfte die Ausbreitung des Virus deutliche Bremsspuren in der Weltwirtschaft in Q1 hinterlassen. Ein nachhaltiger Boden ist trotz des Abbaus von Risikopositionen im Markt noch nicht erkennbar, tendenziell läuft gerade noch eine technische Gegenbewegung. Überraschend stark haben sich zur Wochenmitte allerdings US-Indizes präsentiert, allen voran der NASDAQ 100 Index. Für den deutschen TecDAX könnte dies hilfreich sein, der deutsche Leitindex DAX mit einem Schwerpunkt auf der Industrieproduktion dürfte angesichts der schwierigen Situation in China und damit verbundener Gewinneinbrüche deutscher Großkonzerne keine großen Sprünge vollziehen können. Erste markante Widerstände sind im Bereich von 12.200 Punkten, darüber an der mittelfristigen Hürde von 12.500 Punkten auszumachen. Eine Überraschung würde gewiss ein Kurssprung über den EMA 200 bringen. Nach Ende der Pullbackbewegung auf der Oberseite sollte spätestens ab dem zuletzt genannten Niveau wieder eine Talfahrt des heimischen Leitindex in Betracht gezogen werden, ab da an, könnte es weiter in Richtung der Augusttiefs aus 2018 bei 12.226 Punkten abwärts gehen. Erste Wirtschaftsdaten beginnen in wenigen Minuten mit Deutschlands Großhandelsumsätzen aus Q4 (real), gefolgt von VDMA-Auftragseingängen im Maschinenbau aus Januar um 10:00 Uhr. Erst ab 13:30 stoßen die USA mit ersten Zahlen zu Challenger Stellenstreichungen aus Februar und Arbeitsmarktdaten aus der Vorwoche um 14:30 Uhr dazu. Zeitgleich werden endgültige Daten zur Produktivität ex Agrar Q4 und die Lohnstückkosten aus Q4 vorgestellt. DAX (Tageschart in Punkten) Tendenz: Wichtige Chartmarken Widerstände: 12.200 // 12.367 // 12.500 // 12.593 // 12.682 // 12.786 Unterstützungen: 12.000 // 11.878 // 11.625 // 11.551 // 11.412 // 11.226

