Drei Fragen an Bernecker: Wie gut ist das EU-Rettungspaket, was sagen Sie zu einem IPO von Ant Financial und welche Chancen bietet Silber jetzt?

In unserer heutigen Ausgabe fragen wir nach einer Einschätzung zum beschlossenen EU-Hilfspaket und wie wirkungsvoll es wirklich für die Wirtschaft ist, wie spannend das IPO von Ant Financial sein wird und welche Chancen Silber jetzt bietet.

onvista-Redaktion: Wie bewerten Sie das beschlossene Hilfspaket der EU – Ist dies nun das endgültig sichere Fundament, um mit einem blauen Auge aus der Krise zu gehen, oder wird es nicht reichen, um weitreichende Schäden zu verhindern?

Das beschlossene Hilfspaket der EU ist gigantisch und gut gedacht. Die Vor- und Nachteile müssen sehr sorgfältig auseinandergehalten werden. Zunächst ist es ein Hilfsprogramm für ganz Europa, aber in der Sache eine Lebenshilfe für alle Südländer. Die Hilfen für die folgende Coronakrise entsprechen dem Gedanken der Solidarität. Alle anderen Hilfen über mehrere Jahre dienen dazu, die nicht mehr gegebene Wettbewerbsfähigkeit dieser Länder irgendwie auszugleichen. Zahlmeister dafür ist vor allem Deutschland. Ob das gesamte Programm in dieser Höhe nötig ist, darf mithin bezweifelt werden. Denn die Strukturkrisen dieser Länder lassen sich nicht mit Geld überwinden, sondern mit politischen Entscheidungen in jedem Land.

onvista-Redaktion: Ant Financial bereitet seinen Gang aufs Parkett vor und mit einem angestrebten Volumen von 20 Milliarden und einer Bewertung von 200 Milliarden dürfte es das größte IPO der Geschichte werden. Was halten Sie von dem Wert?

Werbung Knock-Outs zum Silberpreis Kurserwartung Silberpreis-Rohstoff wird steigen Silberpreis-Rohstoff wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

Der Ant-Financial-Börsengang ist mit einem Volumen von 20 Mrd. $ gut getimt. 200 Mrd. Euro als Marktwert sind zweifellos überzogen, aber in der gegenwärtigen Konstellation der Bewertung solcher Plattformen clever gedacht. Indirekter Gewinner ist Alibaba, die daran rd. 31 % halten. Da die ersten Kurse sicher deutlich höher liegen werden, macht es für deutsche Anleger keinen Sinn, sofort mitzuspielen. Wer will, tut dies über Alibaba-Käufe, um dabei zu sein.

onvista-Redaktion: Nicht nur Gold strotzt vor Kraft, auch der kleine Bruder Silber ist aus seinem Schlaf erwacht. Wie schätzen Sie Silber als Investment ein? Sind die Chancen ähnlich oder sogar besser als bei Gold?

Die Goldtendenz ist ab 1.200 Dollar regelmäßig vorgegeben worden. Die bekannten Rechnungen wurden soeben vom World Gold Council (WGC) korrigiert. Danach beträgt die freie Goldmenge auf der Welt 198.000 Tonnen. Das entspricht etwa 6 % der Summe aller liquiden Assets an allen freien Märkten zusammen. Im historischen Vergleich gelten 9 bis 10 % als Maßstab, wofür es nur bedingte Statistiken gibt. Deshalb sind Goldpreise von 3.000 Dollar die bekannte Zielgröße, die ich schon vor einem Jahr vorgelegt hatte. Ich erhöhe diese Zielgröße auf ca. 4.000 Dollar für die nächsten 4 bis 5 Jahre. Der Goldpreis bewegt sich wie ein schwerer Kreuzer. Der Silberpreis bewegt sich wie die Begleitschiffe zu einem solchen Kreuzer und mit größerer Volatilität, wie dies immer gilt. Für Silber lassen sich daher Preise von 35 bis 38 Dollar ebenso angeben wie kurze Korrekturen bis auf 17 oder 18 Dollar zurück. Wichtig ist der Trend, der für beide so wie beschrieben weitergeht.

Vielen Dank für Ihre Antworten!

Foto: Bernecker

www.bernecker.info