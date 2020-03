DZ senkt fairen Wert für Deutsche Wohnen auf 33 Euro - 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Deutsche Wohnen nach Jahreszahlen von 37 auf 33 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Geschäftsbericht 2019 sei ungefähr im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In seinem Bewertungsmodell berücksichtigte er nun aber einen erhöhten Risikoabschlag wegen der gegenwärtigen Situation an den Kapitalmärkten. Außerdem verschob er den Bewertungszeitraum für die Aktien des Immobilienkonzerns auf 2020./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2020 / 14:07 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2020 / 14:15 / MEZ

