Kepler Cheuvreux senkt Uniper auf 'Reduce' - Ziel 20 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Uniper von "Buy" auf "Reduce" abgestuft und das Kursziel von 33 auf 20 Euro gesenkt. Nach dem Abschied des Fortum-Chefs Pekka Lundmark zu Nokia stehe hinter den Plänen der Finnen mit dem deutschen Energiekonzern ein noch größeres Fragezeichen, schrieb Analyst Ingo Becker in einer am Montag vorliegenden Studie. Der finnische Versorger hält rund die Hälfte an Uniper und beabsichtigt den Kauf weiterer 20 Prozent von Investoren./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.