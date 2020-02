Linde: Technisch stark!

Aktien von Linde gelten als defensiver Wert, legen aber seit Jahren eine außerordentlich stabile und von kaum etwas zu erschütternde Performance hin. Mitte dieses Monats gelang es dem Wertpapier nach Ausbruch über eine seit Sommer letzten Jahres bestehende Eindämmungslinie ein Rekordhoch von 208,60 Euro zu markieren und die letzte Aufwärtsbewegung noch ein Stück weit zu beschleunigen. Obwohl zu Beginn dieser Handelswoche eine sehr deutliche Kurslücke gerissen wurde - sonst kommt das bei Linde tendenziell nicht vor - könnten bei einer zeitnahen Stabilisierung der Finanzmärkte rasch wieder Käufer zurückkehren und das vorausgegangene Kaufsignal weiter fortsetzen. Der aktuelle Bereich um 195,00 Euro sollte daher einer sehr engmaschigen Beobachtung unterlegen, damit man vielleicht sehr günstig an ein äußerst starkes Wertpapier aus dem DAX-Index kommt.

195 EUR im Fokus

Bei dem aktuellen Momentum sollten Investoren mit Bedacht vorgehen und die Kursbewegungen der nächsten Stunden genauestens studieren. Gelingt es Linde um 195,00 Euro einen Boden zu finden und wieder zur Oberseite abzudrehen, bestünde oberhalb der Kursmarke von 200 + X Euro durchaus die Chance auf einen Rücklauf zurück zu den Rekordständen von 208,60 Euro. Darüber wäre rechnerisches Kurspotenzial sogar bis in den Bereich von 216,50 Euro vorhanden. Für diesen Fall könnte man durchaus ein Investment beispielsweise in das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MC62TT wagen. Ein rutscht unter den 50-Tage-Durchschnitt verlaufend bei aktuell 193,18 Euro würde allerdings ein umkehrbares Verkaufssignal in Richtung 185,00 Euro auslösen, darunter dürfte sicherlich noch einmal der Unterstützungsbereich von glatt 180,00 Euro einem Test unterliegen. Spätestens ab dem Niveau des EMA 200 sowie der dort verlaufenden Horizontalunterstützung um 174,00 Euro ist mit einer deutlichen Gegenbewegung der Käufer zu rechnen.

Linde Plc (Tageschart in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 197,05 // 199,00 // 200,00 // 201,30 // 204,70 // 206,20 Euro Unterstützungen: 195,00 // 193,15 // 192,40 // 190,00 // 188,90 // 186,80 Euro

Fazit

Für einen wahrscheinlichen Rücklauf der Linde-Aktie zurück zu den Rekordständen von 208,60 Euro muss das Niveau von 200 + X Euro nachhaltig und mindestens per Tagesschlusskurs überwunden werden. An Volatilität dürfte es im Bereich von 195,00 Euro zunächst nicht mangeln, eine engmaschige Beobachtung von der Seitenlinie aus wird nahegelegt. Als Zugpferd kann dann auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MC62TT zurückgegriffen werden. Bei einem Kursstand der Linde-Aktie an den Rekordständen, dürfte das Zertifikat bei 2,14 Euro herum notieren. Die mögliche Rendite-Chance beläuft sich aus dem Stand heraus auf bis zu 170 Prozent.

Strategie für steigende Kurse WKN: MC62TT Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,78 - 0,79 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 187,8101 Euro Basiswert: Linde Plc KO-Schwelle: 187,8101 Euro akt. Kurs Basiswert: 195,30 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 2,14 Euro Hebel: 23,27 Kurschance: + 170 Prozent Börse Fankfurt

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.