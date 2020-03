Nasdaq 100: Sehr beeindruckender Rebound!

Der amerikanische Tech-Sektor und damit der Nasdaq 100 Index präsentieren sich in einer weiter festen Verfassung. Der jüngste Rücksetzer aus der Vorwoche konnte zur Hälfte (fast) schon wieder ausgebügelt werden.

Nach einem Kurssturz von 16,4 Prozent auf ein Niveau von 8.133 Punkten gelang es im Bereich des 200-Tage-Durchschnitts (rote Linie) für den NASDAQ 100 Index wieder Fuß zu fassen und in den letzten zwei Handelstagen deutlich zur Oberseite abzudrehen. Dabei konnten die einstigen Unterstützungen bei 8.445 und 8.800 Punkten zuletzt wieder zurückerobert werden.

Ob die Kursstärke in den kommenden Handelstagen jedoch weiter anhält, muss zunächst abgewartet werden. So, wie sich das Barometer technisch jedoch präsentiert, könnte durchaus ein Rücklauf zurück an die Rekordstände aus Anfang dieses Jahres bei 9.736 Punkten vollzogen werden. Den entscheidenden Ausschlag wird jedoch das Verhalten an der zuletzt gerissenen Kurslücke zwischen 9.194 und 9.406 Punkten geben.

Für den Fall einer direkten Trendwende und Kursrückfalls unter den Support von 8.800 Punkten dürfte erneut der Unterstützungsbereich bei 8.445 Zählern zum Tragen kommen. Unterhalb der Vorwochentiefstände bei 8.133 Punkten dürfte sich der Ausverkauf jedoch unvermindert in Richtung der Jahreshochs aus 2017 bei 7.700 Punkten fortsetzen.

Nasdaq 100 (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 8.879 // 9.010 // 9.125 // 9.194 // 9.256 // 9.406 Unterstützungen: 8.800 // 8.632 // 8.562 // 8.445 // 8.293 // 8.200

