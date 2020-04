NETEASE - Schafft sie das tatsächlich?

NetEase Inc. - WKN: 501822 - ISIN: US64110W1027 - Kurs: 331,594 $ (NASDAQ)

Es ist beeindruckend, wie gut sich chinesische Aktien, die in den USA gelistet sind, in den vergangenen Wochen geschlagen haben. Gerade in Anbetracht der Tatsache, dass China der Auslöser der Coronaepidemie war, hätte man mit deutlicheren Abschlägen rechnen können, vielleicht sogar müssen. Aktien wie JD.com oder auch Netease halten sich aber wacker. Letztere greift heute sogar den Abwärtstrend seit dem Jahreshoch an, welcher zusammen mit dem Zwischenhoch bei 328 USD einen Kreuzwiderstand bildet. Nun muss man mit prozyklischen Kaufsignalen im derzeitigen Marktumfeld vorsichtig sein. Fakt ist aber auch, dass Netease Stärke zeigt und man solche Aktien, wenn überhaupt, auf der Long-Seite präferieren sollte.

Kurspotenzial wäre im Falle eines erfolgreichen Ausbruchs zur Oberseite bis auf 350,98 und darüber 361,00 USD ableitbar. Im Falle neuer Jahreshochs käme als letztes Ziel das Allzeithoch bei 377,64 USD ins Spiel. Darüber wäre der Weg auch langfristig zur Oberseite frei. Anders als im Beispiel von Take-Two hat man bei Netease nach dem Rücksetzer zuletzt ein höheres Tief vorliegen, welches nun bereits um 300 USD Absicherungen ermöglicht. Das Risiko in der Aktie ist also auf rund 10 % ungehebelt begrenzt. Unter 300 USD wäre die Idee zunächst zu verwerfen. Unter dem Tief bei 265,85 USD wäre die Korrektur bestätigt und man müsste sich auf eine längere Abwärtsstrecke bei dem Titel einstellen.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. CNY 59,24 67,82 75,44 Ergebnis je Aktie in CNY 163,37 102,69 118,18 Gewinnwachstum -37,14 % 15,08 % KGV 14 23 20 KUV 5,0 4,3 3,9 PEG neg. 0,1 Dividende je Aktie in CNY 72,57 27,86 31,85 Dividendenrendite 3,08 % 1,18 % 1,35 % *e = erwartet

