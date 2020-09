onvista Mahlzeit: Dax ist weiter nervös – Apple, Bayer, SMA Solar und hat Warren Buffett den nächsten erfolgsversprechenden Deal eingefädelt?

Gegen Mittag tauch der deutsche Leitindex wieder ein Stück weiter ab. Die Zahlen der Infektionen mit dem Coronavirus sind zuletzt europaweit stark gestiegen und fordern ihren Tribut gefordert: Auf Wochensicht zeichnet sich für den Dax ein Minus von fast fünf Prozent ab. Besonders die BEACH-Aktien stehen wieder auf der Verkaufsliste der Anleger ganz weit oben. Seit Montag können sich nur die Werte von Delivery Hero und RWE im Plus behaupten. Die Papiere von MTU geben über 17 Prozent in den vergangenen 5 Handelstagen ab. Noch schlimmer erwischt es die Papiere von Thyssenkrupp die fast um 30 Prozent einknicken und auch die Lufthansa kommt in der laufenden Woche auf ein Minus von deutlich mehr als 20 Prozent.

Das Bayer im Glyphosat-Vergleich wieder ein Stück weiter ist, interessiert die Anleger heute wenig. Lediglich EON, RWE und Conti können sich zur Mittagszeit im Plus halten. In den USA sind zwei Solarwerte durch die Decke gegangen und Warren Buffett hat wieder einen Deal in der Größenordnung von einer halben Milliarde Dollar eingefädelt. Bei Snowflake hatte er ungefähr die gleiche Summe investiert und den Einsatz in nur einem Tag verdoppelt. Gelingt ihm dieses Kunststück erneut?

