onvista-Wochenausblick: Erholungsrally dürfte auf eine harte Probe gestellt werden – „Gefährliche Sorglosigkeit der Anleger“

Am deutschen Aktienmarkt wird die Erholungsrally Experten zufolge in der kommenden Woche auf eine harte Probe gestellt. Nachdem sich der Leitindex Dax seit dem virusbedingten Crash-Tief Mitte März inzwischen wieder ordentlich nach oben vorgearbeitet hat, könnte das Börsenbarometer unter Druck geraten. Sie warnen vor allzu großer Leichtfertigkeit angesichts der noch längst nicht ausgestanden Pandemie und ihrer wirtschaftlichen Folgen. So war in den USA bereits die Arbeitslosigkeit im April und damit inmitten der Corona-Krise extrem angestiegen, und die Beschäftigung war mit Rekordtempo eingebrochen.

Deutliche Worte fanden vor diesem Hintergrund die Aktienstrategen der Landesbank Baden-Württemberg: „Wir werten die aktuelle Rally als gefährliche Sorglosigkeit der Anleger und halten Gewinnmitnahmen für opportun.“ Das Corona-Schreckgespenst sei zuletzt etwas in den Hintergrund gedrängt worden und die Hoffnung auf eine rasche Rückkehr zur Normalität habe die öffentlichen Diskussionen geprägt. Damit seien die Corona-Krise und ihre massiven ökonomischen Verwerfungen untypisch schnell an den Aktienmärkten verarbeitet worden.

Die Experten der Weberbank halten zumindest eine gewisse Grundskepsis für angebracht. Die aktuellen Wirtschaftsdaten sendeten weiter klare Rezessionssignale. Insofern sei davon auszugehen, dass Analysten ihre Ertragserwartungen für die Unternehmen erneut senken werden und dies den Dax belasten könnten. „Eine Lehre aus der Finanzkrise vor zwölf Jahren ist, dass heftige Börsenturbulenzen längerfristig nachwirken, eben weil der Ausblick für die Gewinne für längere Zeit unsicher bleibt.“ Den Investoren stehe vermutlich auch in der aktuellen Krise noch eine holprige Reise bevor.

Wenn die Verunsicherung am Aktienmarkt tatsächlich wieder steigen sollte, könnten die Investoren erneut die als vermeintlich sicher geltenden Anlagehäfen wie Gold oder Staatsanleihen ansteuern. Laut Analystin Claudia Windt von der Landesbank Helaba könnten zum Beispiel steigende Neuinfektionen einen derartigen Schwenk herbeiführen.

Im Gegensatz zu diesem pessimistischen Szenario könnte der Dax in der neuen Woche aber auch wie zuletzt nur in einer recht engen Spanne zwischen etwa 10.000 und 11.000 Punkte pendeln. Diese Auffassung vertritt Robert Greil, der Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers: „Die laufende Konsolidierung ist gesund.“ Sollten weitere Lockdown-Maßnahmen aufgehoben werden und eine neue Infektionswelle ausbleiben, dann gebe es gute Chancen für einen anschließenden Ausbruch nach oben.

Davon abgesehen profitierten die Aktienmärkte weiterhin von der beispiellosen Liquiditätsschwemme der Notenbanken, rief der Baader-Bank-Chefanalyst Robert Halver in Erinnerung. „Wegen der weltweit verheerenden Konjunkturdaten werden immer mehr Lockerungsmaßnahmen ergriffen. Das ist Kraftfutter für die Aktienmärkte.“

Auch Helaba-Expertin Windt zeigte sich überzeugt, dass sowohl die Geld- als auch die Fiskalpolitik als Krisenmanager gebraucht werden. Einmal mehr belegen dürften dies in der neuen Woche insbesondere die Wirtschaftsdaten aus den Vereinigten Staaten: „Aus den USA stehen mit der Industrieproduktion und den Einzelhandelsumsätzen harte Daten für den Stillstandmonat April an.“ Im Euroraum und in Deutschland sei der erwartete Rückgang des Bruttoinlandprodukts im ersten Quartal lediglich die Vorhut für das, was da noch komme. Veröffentlicht werden all diese Konjunkturnachrichten am Freitag.

Daneben geht die Berichtsaison der Unternehmen in eine neue Runde. Besonders dicht gepackt ist die Agenda am Dienstag und Mittwoch sowie am Donnerstag. Dann öffnen mit der Deutschen Telekom, dem Spezialchemie- und Pharmakonzern Merck, dem Versorger RWE und dem Zahlungsdienstleister Wirecard gleich vier Unternehmen aus dem Dax ihre Bücher.

Termine für die kommende Woche:

MONTAG, DEN 11. MAI 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: K+S, Q1-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: Henkel, Q1-Umsatz (detailliert) (Call 10.30 h)

07:00 DEU: LEG Immobilien, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Nordex, Q1-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Halbjahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: QSC, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Hypoport, Q1-Zahlen (detailliert)

08:00 DEU: PWO, Q1-Zahlen

08:30 DEU: Va-Q-Tec, Q1-Zahlen

12:55 USA: Under Armour, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

AST: Cimic Group, Q1-Zahlen

USA: Mylan, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Insolvenzen, Februar 2020 einschließlich Trendindikator für März und April 2020

10:00 ITA: Industrieproduktion 03/20

SONSTIGE TERMINE

DEU: Weitere Entwicklung in der Coronavirus-Krise

+ Corona-Kabinett

12:30 Bundespressekonferenz+ Gremiensitzungen der Bundesparteien+ 1400 Videokonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel, sachsen-anhaltinischem

Ministerpräsidenten Reiner Haseloff (beide CDU) mit Mitarbeitern des Gesundheitsamtes Wernigerode

BEL: EU und Großbritannien verhandeln über Beziehungen nach dem Brexit

15:00 DEU: Verkündung der Entscheidung zur Kündigungsschutzklage einer ehemaligen Führungskraft gegen Volkswagen AG

HINWEIS

RUS: Feiertag, Börse geschlossen

DIENSTAG, DEN 12. MAI 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

03:00 CHE: Logitech, Jahreszahlen

07:00 CHE: Swiss Life, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 19. KW

07:00 DEU: Thyssenkrupp, Q2-Zahlen (Call 9.30 h)

07:00 DEU: Ströer, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Aareal Bank, Q1-Zahlen (Call 9.30 h)

07:00 DEU: Aurelius, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Cewe Stiftung, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Voltabox, Q1-Zahlen

07:00 FRA: Alstom, Jahreszahlen

07:00 DEU: Allianz, Q1-Zahlen (detailliert) (Call 8.30 h)

07:00 DEU: Deutsche Post, Q1-Zahlen (detailliert) (Call 8.15 h)

07:00 DEU: Innogy, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Teamviewer, Q1-Zahlen (Call 8.30 h)

07:00 LUX: Corestate Capital, Q1-Zahlen

07:00 FRA: Alstom, Jahreszahlen

07:30 DEU: Axel Springer, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Eon, Q1-Zahlen (Call 9.30 h)

07:30 DEU: Sixt Leasing, Q1-Zahlen

07:30 DEU: HHLA, Q1-Zahlen

07:45 DEU: Eckert & Ziegler, Q1-Zahlen

08:00 DEU: OHB, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Westwing Group, Q1-Zahlen (detailliert)

08:00 GBR: Vodafone, Jahreszahlen

08:00 DEU: Singulus, Q1-Zahlen (detailliert)

08:00 DEU: Home24, Q1-Zahlen

08:20 FRA: Engie, Q1-Zahlen

09:30 DEU: Finanzaufsicht Bafin, Jahres-Pk

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Hochtief, Q1-Zahlen

DEU: Porsche Automobil Holding, Q1-Zahlen

DEU: BioNTech, Q1-Zahlen

DEU: Stemmer Imaging, Q1-Zahlen

ESP: Amadeus IT, Q1-Zahlen

JPN: Toyota, Jahreszahlen

USA: Alcon, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

Ohne Zeitangabe: Halbierung der Bitcoin-Neuemmissionen pro Transaktionsblock von 12,5 auf 6,25 Bitcoin-Einheiten

03:30 CHN: Erzeugerpreise 04/20

03:30 CHN: Verbraucherpreise 04/20

06:30 NLD: Verbraucherpreise 04/20

07:00 JPN: Frühindikatoren 03/20 (vorläufig)

08:00 EUR: Acea, Neuzulassungen Fahrzeuge mit alternativem Antrieb Q1/20

08:00 GBR: BIP Q1/20 (1. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Handelsbilanz 03/20

08:00 GBR: Industrieproduktion 03/20

11:30 DEU. Anleihe, Laufzeit: 7 Jahre, Volumen 4 Mrd EUR

14:30 USA: Verbraucherpreise 04/20

14:30 USA: Realeinkommen 04/20

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

MITTWOCH, DEN 13. MAI 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Commerzbank, Q1-Zahlen und Hauptversammlung (12:00 h online)

07:00 DEU: Deutsche Wohnen, Q1-Zahlen

07:00 DEU: CropEnergies, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Bauer, Q1-Zahlen

07:00 DEU: 1&1 Drillisch, Q1-Zahlen

07:00 DEU: United Internet, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Leoni, Q1-Zahlen (Call 8.30 h)

07:00 DEU: TUI, Q2-Zahlen (Call 8.00 h)

07:00 NLD: ABN Amro, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Jenoptik, Q1-Zahlen (detailliert) (Call 10.00 h)

07:30 DEU: Salzgitter, Q1-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: Sixt SE, Q1-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: PBB, Q1-Zahlen (detailliert) (Call 9.00 h)

07:30 DEU: MVV Energie, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Medigene, Q1-Zahlen

08:00 AUT: Verbund, Q1-Zahlen

08:00 DNK: A.P. Moller-Maersk

08:00 DEU: Deutsche Beteiligung, Halbjahreszahlen (detailliert)

08:00 DEU: PNE, Q1-Zahlen

08:00 JPN: Sony, Jahreszahlen

08:00 JPN: Suzuki, Jahreszahlen

11:00 DEU: Encavis, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: CompuGroup Medical, Hauptversammlung (online)

13:00 ITA: Pirelli, Q1-Zahlen

14:00 DEU: Adva Optical, Hauptversammlung (online)

17:55 DEU: Patrizia, Q1-Zahlen

18:00 FRA: Vallourec, Q1-Zahlen

22:05 USA: Cisco Systems, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Leifheit, Q1-Zahlen

GBR: Aston Martin, Q1-Zahlen

GBR: Sage Group, Halbjahreszahlen

LUX: SAF-Holland, Q1-Zahlen

NLD: Euronext, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 03/20

08:00 GBR: BIP Q1/20 (1. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Industrieproduktion 03/20

08:00 GBR: Handelsbilanz 03/20

11:00 EUR: Industrieproduktion 03/20

11:30 DEU: Anleihe / Laufzeit: 30 Jahre / Volumen 1 Mrd EUR

14:30 USA: Erzeugerpreise 04/20

16:30 USA: EIA Energieministerium, Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Banken-Konferenz der „Börsen-Zeitung“ zum Privatkundengeschäft („Retail-Bankentag“) als Digitalkonferenz u.a. mit Joachim Schmalzl (DSGV) und Bernd Geilen (ING Deutschland)

11:00 DEU: Gemeinsame Online-Pk VDMA Baumaschinen und Baustoffanlagen und des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie zur aktuellen Situation in der Bau- und Baumaschinenindustrie

DONNERSTAG, DEN 14. MAI 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 CHE: Sunrise Communications, Q1-Zahlen

06:45 CHE: Zurich Insurance, Q1-Zahlen

07:00 DEU: RWE, Q1-Zahlen (Call 10.00 h)

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 04/20

07:00 DEU: Evotec, Q1-Zahlen (Call 14.00 h)

07:00 DEU: Stratec Biomedical, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Merck KGaA, Q1-Zahlen (Call 9.30 h)

07:00 DEU: SMA Solar, Q1-Zahlen

07:00 DEU: GFT Technologies, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Ceconomy, Q2-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: TAG Immobilien, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Deutsche Telekom, Q1-Zahlen (Call 10.00 h)

07:00 BEL: KBC Group, Q1-Zahlen

07:00 NLD: Shop Apotheke, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Indus Holding, Q1-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: Wirecard, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Zooplus, Q1-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: Dürr AG, Q1-Zahlen (Call 14.30 h)

07:30 DEU: SGL Group, Q1-Zahlen

07:30 DEU: MLP, Q1-Zahlen (detailliert) (Call 10.00 h)

07:30 DEU: Scout24, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Bilfinger, Q1-Zahlen

07:30 AUT: Raiffeisen International, Q1-Zahlen

07:30 FRA: Bouygues, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Cancom, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Jost Werke, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Burberry, Jahreszahlen

08:00 FRA: EDF, Q1 Umsatz

10:00 DEU: BMW, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Stada, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: KfW, Q1-Zahlen

10:00 CHE: Swatch Group, Hauptversammlung (online)

10:30 DEU: Isra Vision, Hauptversammlung (online)

18:00 DEU: Deutsche Euroshop, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Südzucker, Jahreszahlen

DEU: BayernLB, Q1-Zahlen

ESP: ACS, Q1-Zahlen

AUT: Wienerberger, Q1-Zahlen

FRA: Engie, Hauptversammlung

USA: Applied Materials, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 03/20

07:30 FRA: Arbeitslosenquote Q1/20

08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 04/20 (vorläufig)

08:00 DEU: Verbraucherpreise 04/20 (endgültig)

08:00 DEU: Indizes der Großhandelspreise 04/20

09:00 ESP: Verbraucherpreise 04/20 (endgültig)

10:00 EUR: EZB Wirtschaftsbericht

11:00 ITA: Handelsbilanz 03/20

14:30 USA: Im- und Exportpreise 04/20

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:30 USA: EIA Energieministerium, Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt über Honorare für Architekten undIngenieure

09:00 DEU: Bundesgerichtshof klärt: Darf nur Ritter Sport quadratisch sein?

09:30 LUX: EuGH-Gutachten zur Vermarktung von Hanfprodukten

FREITAG, DEN 15. MAI 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Richemont, Jahreszahlen

07:00 DEU: Aurubis, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Varta, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Adler Real Estate, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Hapag-Lloyd, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Gea Group, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Dr. Hönle, Halbjahreszahlen

08:00 FIN: Fortum, Q1-Zahlen

09:00 DEU: EnbW, Q1-Zahlen

09:15 DEU: Wüstenrot & Württembergische, Q1-Zahlen

10:00 DEU: Rocket Internet, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: DMG Mori, Hauptversammlung (online)

12:00 DEU: Borussia Dortmund, Q3-Zahlen (detailliert)

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht 05/20

04:00 CHN: Industrieproduktion 04/20

04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 04/20

01:50 JPN: Erzeugerpreise 04/20

06:30 NLD: BIP Q1/20 (vorläufig)

08:00 DEU: Erzeugerpreise 04/20

08:45 FRA: Verbraucherpreise 04/20 (endgültig)

09:00 SVK: BIP Q1/20 (vorläufig)

09:00 CZE: BIP Q1/20 (vorläufig)

09:00 HUN: BIP Q1/20 (vorläufig)

09:55 DEU: Statistisches Bundesamt, Videokonferenz „Wirtschaftliche Auswirkungen der

Corona-Pandemie“ und BIP Q1/20 (vorläufig)

10:00 POL: BIP Q1/20 (vorläufig)

10:00 ITA: Industrieaufträge 03/20

11:00 EUR: Handelsbilanz 03/20

11:00 CYP: BIP Q1/20 (vorläufig)

11:00 EUR: BIP Q1/20 (vorläufig)

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 04/20

14:30 USA: Empire State Index 05/20

15:15 USA: Industrieproduktion 04/20

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 04/20

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 05/20 (vorläufig)

16:00 USA: Lagerbestände 03/20

EUR: Moody’s Ratingergebnis Österreich, Kroatien

EUR: S&P Ratingergebnis Niederlande

EUR: Fitch Ratingergebnis Österreich, Frankreich

EUR: DBRS Ratingergebnis Zypern

SONSTIGE TERMINE

DEU: Deutsche Bahn, AR-Sitzung

DEU: Sitzung des Untersuchungsausschusses BER des Berliner Abgeordnetenhauses

