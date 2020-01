Seaspan meldet eine unveränderte Dividende

Das Transportunternehmen Seaspan Corporation (ISIN: MHY756381098, NYSE: SSW) wird eine unveränderte Quartalsdividende in Höhe von 12,5 US-Cents je Aktie ausbezahlen. Die Ausschüttung erfolgt am 30. Januar 2020 (Record date: 20. Januar 2020).

Unter Zugrundelegung der jetzigen Dividende schüttet Seaspan 0,50 US-Dollar im Gesamtjahr aus. Beim derzeitigen Börsenkurs von 14,03 US-Dollar (Stand: 3. Januar 2020) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 3,56 Prozent. Seaspan ist in der Containerschifffahrt tätig und passt seine Dividendenausschüttungen laufend an die im Frachtgeschäft erzielten Raten an.

Es wird derzeit eine Flotte von rund 117 Containerschiffen betrieben. Im dritten Quartal des Fiskaljahr 2019 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 282,7 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 295 Mio. US-Dollar), wie am 7. November berichtet wurde. Der Gewinn lag bei 43 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 80 Mio. US-Dollar),

Seit Jahresanfang 2020 liegt die Aktie an der Wall Street auf der aktuellen Kursbasis mit 1,27 Prozent im Minus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 3 Mrd. US-Dollar (Stand: 3. Januar 2020).

