Tagesausblick für 26.5.: DAX bricht aus. Bayer und Lufthansa heben ab!

Der DAX® startete mit einem kräftigen Plus in die neue Woche. Unterstützung bekamen die Märkt unter anderem von einem überraschend starken Anstieg des ifo-Geschäftsindex. So stieg der Stimmungsindikator auf 79,5 und schürte damit Hoffnungen, dass die Konjunktur mit den eingeleiteten Maßnahmen im dritten Quartal an Fahrt gewinnt. Die Börsen in den USA waren feiertagsbedingt geschlossen. Dennoch schraubte sich der DAX® im Tagesverlauf um knapp 2,6 Prozent auf 11.360 Punkte nach oben und brach damit aus seiner rund sechswöchigen Range aus. Der EuroStoxx®50 konnte mit dem DAX® nicht ganz mithalten. Trotz des Sprungs um knapp zwei Prozent blieb der Index noch unter dem Aprilhoch. Morgen kommen die US-Anleger aus ihrem verlängerten Wochenende und geben den Märkten möglicherweise weitere Impulse.