Vorbörse: Dax bleibt leicht optimistisch – Rekordjagd an der Wall Street geht in eine neue Runde

DEUTSCHLAND: – WEITERE GEWINNE ERWARTET – Der Dax dürfte am Freitag zunächst an seine Vortagesgewinne anknüpfen. Rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex 0,2 Prozent höher auf 15 620 Punkte. Damit würde er es auch zurück über die 21-Tage-Linie bei 15 599 Punkten schaffen, die als Indikator für den kurzfristigen Trend gilt. An der Wall Street liefen die Technologie-Indizes der Nasdaq und nun auch der marktbreite S&P 500 mit neuen Höchstständen voraus. Der US-Präsident Joe Biden konnte im Ringen um billionenschwere Investitionen in die Infrastruktur eine Hürde nehmen, auch wenn trotz eines Deals eine Zustimmung im Kongress nicht gewiss ist. So verkündete Biden eine Einigung mit einer kleinen Gruppe von demokratischen und republikanischen Senatoren auf ein Paket für Investitionen in Straßen, Brücken, Verkehrs- und Energienetze. Positive Nachrichten gab es zudem für Banken: Die US-Notenbank hob angesichts der starken finanziellen Lage der Institute die Einschränkungen von Aktienrückkäufen und Dividenden auf.

USA: – GEWINNE – Die Rekordjagd an der Wall Street ist am Donnerstag in eine neue Runde gegangen. Sowohl die wichtigsten Technologiewerte-Indizes als auch der den breiten Markt abbildende S&P 500 legten zu und erreichten im Handelsverlauf Höchststände. Als Antrieb erwies sich unter anderem, dass US-Präsident Joe Biden im Ringen um billionenschwere Investitionen in die Infrastruktur eine Hürde genommen hatte. „Wir haben eine Vereinbarung getroffen“, schrieb Biden auf Twitter nach Gesprächen mit einer Gruppe demokratischer und republikanischer Senatoren. Trotz des Deals ist aber nicht gesagt, dass eine reibungslose Passage im Kongress bevorsteht. Der technologielastige Nasdaq 100 zog um 0,64 Prozent auf 14 365,96 Punkte an. Der umfassendere Nasdaq Composite gewann 0,69 Prozent auf 14 369,71 Punkte. Für den S&P 500 ging es um 0,58 Prozent auf 4266,49 Punkte nach oben. Der Dow Jones Industrial verzeichnete ebenfalls Gewinne, ist aber noch etwas von seiner Anfang Mai erreichten Bestmarke entfernt. Der US-Leitindex stieg am Ende um 0,95 Prozent auf 34 196,82 Punkte.

ASIEN: – GEWINNE – Mit Rückenwind von der Wall Street haben die Börsen Asiens am Freitag zugelegt. Der CSI-300-Index, der die Aktien der 300 größten börsennotierten Unternehmen vom chinesischen Festland beinhaltet, und Hang Seng in Hongkong stiegen zuletzt um mehr als ein Prozent. Der japanische Leitindex Nikkei 225 zog um 0,7 Prozent an.

DAX 15589,23 0,86%

XDAX 15594,61 0,72%

EuroSTOXX 50 4122,43 1,14%

Stoxx50 3542,88 0,67%

DJIA 34196,82 0,95%

S&P 500 4266,49 0,58%

NASDAQ 100 14365,96 0,64%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 172,18 -0,05%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1940 0,07%

USD/Yen 110,83 -0,03%

Euro/Yen 132,33 0,03%

Der Euro ist am Freitag im frühen Handel leicht gestiegen. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1935 US-Dollar und damit etwas mehr als am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,1936 Dollar festgesetzt.

Zum Wochenausklang dürften Analysten und Anleger vor allem auf Preisdaten aus den USA achten. Es wird der Inflationsindex PCE erwartet, der von der US-Notenbank Fed als bevorzugtes Inflationsmaß verwendet wird. Der prominentere Indikator CPI war im Mai auf fünf Prozent und damit klar über das Zwei-Prozent-Ziel der Fed gestiegen. Die Notenbank will geldpolitisch jedoch nicht reagieren, da sie den Preisschub als zeitweiliges Phänomen betrachtet.

ROHÖL:

Brent 75,68 +0,12 USD

WTI 73,39 +0,09 USD

Die Ölpreise haben sich am Freitag im frühen Handel zunächst kaum von der Stelle bewegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 75,57 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) lag ebenfalls nahezu unverändert auf 73,31 Dollar.

Die Erdölpreise rangieren derzeit in der Nähe ihrer höchsten Stände seit gut zweieinhalb Jahren. Stärkster Treiber ist die Hoffnung auf eine starke konjunkturelle Erholung in großen Verbrauchsländern wie den USA. Vom Ölverbund Opec+ wird daher erwartet, dass er in der kommenden Woche eine zusätzliche Ausweitung seiner Förderung beschließen wird. Der Verbund, der von den Ölgiganten Saudi-Arabien und Russland angeführt wird, berät am Donnerstag (1. Juli) über seine kurzfristige Förderpolitik.

Ein Risiko für das Szenario einer steigenden Ölnachfrage stellen die hochansteckenden Corona-Varianten dar. Hinzu kommt die angespannte Corona-Lage in einigen großen Ländern Südamerikas und Asiens.

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR BMW AUF 108 (95) EUR – ‚EQUAL WEIGHT‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR TRATON AUF 34 (33) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR PUMA SE AUF 110 (92) EUR – ‚BUY‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SIEMENS AUF 165 (162) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– RBC HEBT ZIEL FÜR SIEMENS AUF 154 (150) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– WDH/BAADER BANK HEBT ZIEL FÜR AURELIUS AG AUF 38,6 (35,6) EUR – ‚BUY‘

– WDH/COMMERZBANK HEBT ZIEL FÜR PUMA SE AUF 109 (102) EUR – ‚BUY‘

– WDH/GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR PUMA SE AUF 114 (106) EUR – ‚BUY‘

– WDH/DZ BANK HEBT FAIREN WERT FÜR ELI LILLY AUF 236 (198) USD – ‚HALTEN‘

– RBC HEBT ZIEL FÜR NIKE AUF 183 (165) USD – ‚OUTPERFORM‘

– BERENBERG HEBT CRH AUF ‚BUY‘ (HOLD) – ZIEL 51 (40) EUR

– CREDIT SUISSE HEBT WPP AUF ‚NEUTRAL‘ (UNDERPERFORM) – ZIEL 1060 (835) PENCE

– GOLDMAN HEBT NOKIA AUF ‚BUY‘ (NEUTRAL) – ZIEL 5,40 (4,10) EUR

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR KERING AUF 900 (800) EUR – ‚CONVICTION BUY LIST‘

– GOLDMAN SENKT LOGITECH AUF ‚NEUTRAL‘ (BUY) – ZIEL 135 CHF

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR STELLANTIS AUF 22 (21) EUR – ‚BUY‘

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Hornbach Holding und Hornbach Baumarkt, Q1-Zahlen

09:15 DEU: Bike24, Erstnotiz im Prime Standard

09:30 DEU: Aldi Nord und Aldi Süd, Pressekonferenz zur Anpassung ihrer Sortimente (online)

NLD: Steinhoff, Halbjahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 06/21

01:30 JPN: Tokio Verbraucherpreise 06/21

08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 07/21

08:00 DEU: Destatis: Preisindizes für Wohnimmobilien (Häuserpreisindex), Q1/21

08:00 DEU: Destatis: Bauhauptgewerbe (Auftragseingangsindex), 04/21

09:00 ESP: Erzeugerpreise 05/21

10:00 EUR: Geldmenge M3 05/21

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 06/21

14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 05/21

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 06/21 (endgültig)

EUR: Fitch Ratingergebnis Tschechien

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Bundestag – Letzte reguläre Sitzung des Bundestags in dieser Wahlperiode unter anderem mit Debatten zur Digitalen Agenda und der Hightech-Strategie der Bundesregierung sowie zu den Ergebnissen des Wirecard-Untersuchungsausschusses

09:30 EUR: Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs (zweiter und letzter Tag)

10:00 DEU: Weitere Entwicklung in der Corona-Pandemie

+ 10.00 Pk zum Thema Impfen gegen Delta mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), RKI-Präsident Lothar H. Wieler und Leif Erik Sander, Leiter der

Infektionsimmunologie und Impfstoff-Forschung der Berliner Charité

10:00 DEU: Pk des Bundesverbands Erneuerbare Energie e.V. zu Handlungsempfehlungen für die künftige Energieversorgung bis 2025 (online)

11:30 DEU: Online-Konferenz American Chamber of Commerce in Germany e. V. (AmCham Germany), u.a. mit CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet

12:00 DEU: Verkündung Entscheidung Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt im Berufungsverfahren Ex-Wirecard-Chef Markus Braun gegen Managerhaftpflicht

14:00 DEU: Warburg Bank-Miteigentümer Christian Olearius will vor dem „Cum-Ex“-Untersuchungsausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft aussagen

DEU: Bundestag entscheidet über neue Regeln für Verbraucherverträge – u.a. Mobilfunk- und Fitnessstudioverträge betroffen – Zweite und dritte Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes für faire Verbraucherverträge

USA: US-Präsident Biden hält Ansprache anlässlich des Pride-Monats Juni

HINWEIS

SWE / FIN: Feiertag, Börse geschlossen

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

08.00 Uhr

Deutschland

GfK-Verbrauchervertrauen

Juli (Punkte) -4,0 -7,0

10.00 Uhr

Eurozone

Geldmenge M3

Mai

Jahresvergleich +8,5 +9,2

10.00 Uhr

Italien

Verbrauchervertrauen

Juni (Punkte) 112,0 110,6

Geschäftsklima

Juni (Punkte) 112,0 110,2

GROSSBRITANNIEN

— keine marktbewegenden Daten erwartet —

USA

14.30 Uhr

Persönliche Einnahmen, Mai -2,5 -13,1

Konsumausgaben, Mai +0,4 +0,5

PCE Preisindex Kern gg VJ +3,4 +3,1

16.00 Uhr

Konsumklima Uni Michigan, Mai 86,5 86,4

(in Pkt)

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: anathomy / Shutterstock.com

