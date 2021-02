Vorbörse: Dax verharrt im Stillstand – Wall Street setzt Gipfelsturm fort – Öl-Preise steigen weiter

DEUTSCHLAND: – ETWAS FESTER ERWARTET – Nach dem Rekordhoch des Dax zum Wochenauftakt dürfte sich dieser am Dienstag kaum von der Stelle bewegen. Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex taxierte diesen rund zwei Stunden vor dem Handelsstart mit 14 069 Punkten wenige Zähler über dem Schlusskurs vom Vortag. Der Index hatte am Montag mit fast 14 170 Punkten ein historisches Hoch erreicht, hatte die Gewinne im späten Handel jedoch fast vollständig wieder abgegeben.

USA: – RALLY GEHT WEITER – Die US-Aktienmärkte haben ihre Rally der Vorwoche am Montag fortgesetzt und weitere Rekordhöhen erklommen. Mit dem sechsten Handelstag hintereinander im Plus verzeichneten die Börsen zudem die längste Gewinnserie seit August 2020. Zunehmend bessere Aussichten auf ein robustes Konjunkturpaket der US-Regierung und eine Verlangsamung der Corona-Infektionsraten hätten die Anleger positiv gestimmt, hieß es. Der Dow Jones Industrial baute seine moderaten Anfangsgewinne im späten Handel aus und schloss 0,76 Prozent höher bei 31 385,76 Punkten.

ASIEN: – WEITERE KURSGEWINNE – Die Aktienmärkte in Asien haben nach dem starken Wochenstart auch am Dienstag Kursgewinne verzeichnet. Die Hoffnung auf ein Durchstarten der Wirtschaft nach der Corona-Pandemie bestimmt weiter die Stimmung. In Japan schloss der Leitindex Nikkei 225 0,4 Prozent fester. Der chinesische CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der Börsen Shanghai und Shenzhen legte um 1,66 Prozent zu und der Hang Seng in der Sonderverwaltungszone Hongkong gewann 0,32 Prozent.

^

DAX 14059,91 +0,02%

XDAX 14082,34 +0,12%

EuroSTOXX 50 3665,51 +0,27%

Stoxx50 3171,87 +0,23%

DJIA 31385,76 +0,76%

S&P 500 3915,59 +0,74%

NASDAQ 100 13695,024 +0,67%\°

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

^

Bund-Future 176,07 -0,01%\°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,20793 +0,23%

USD/Yen 104,8925 -0,29%

Euro/Yen 126,7050 -0,06%\°

Der Euro hat am Dienstag weiter zugelegt und ist in Richtung 1,21 US-Dollar gestiegen. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,2080 Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,2025 Dollar festgelegt.

An Konjunkturdaten, die den Euro bewegen könnten, stehen am Dienstag Außenhandelsdaten aus Deutschland und Produktionsdaten aus der italienischen Industrie auf dem Tagesprogramm.

Aus den Reihen der EZB äußert sich Chefvolkswirt Philip Lane. In den USA treten auch einige Notenbanker an die Öffentlichkeit. Ansonsten stehen dort keine Termine mit absehbarer Marktrelevanz auf dem Plan.

ROHÖL:

^

Brent 61,05 +0,49 USD

WTI 58,44 +0,47 USD\°

Der Preisanstieg am Ölmarkt setzt sich fort. Am Dienstag stiegen die Preise für die beiden wichtigsten Ölsorten abermals auf die höchsten Stände seit gut einem Jahr. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen bis zu 61,27 US-Dollar und damit gut einen halben Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg in ähnlichem Ausmaß auf bis zu 58,62 Dollar. Das ist jeweils das höchste Niveau seit Januar 2020.

Unterstützung erhalten die Erdölpreise schon seit längerem durch die Aussicht auf eine konjunkturelle Beschleunigung. Dafür werden in erster Linie zwei Gründe genannt: Zum einen die vielerorts angelaufenen Corona-Impfungen und die damit verbundene Erwartung baldiger Lockerungen von Corona-Beschränkungen. Zum anderen wird auf das geplante billionenschwere Konjunkturpaket der US-Regierung verwiesen.

Auf der Angebotsseite stützt die künstliche Begrenzung der Förderung die Preise. Vor allem der Ölriese Saudi-Arabien hält sich gegenwärtig mit seiner Produktion spürbar zurück. Mit steigender Nachfrage dürfte aber auch das Angebot wieder ausgeweitet werden.

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– ALPHAVALUE HEBT CECONOMY AUF ‚ADD‘ (SELL) – ZIEL 6,34 (4,97) EUR

– BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR FMC AUF 61 (73) EUR – ‚MARKET-PERFORM‘

– BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR FRESENIUS SE AUF 41 (45) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– COMMERZBANK HEBT ZIEL FÜR HEIDELBERGER DRUCK AUF 1,30 (0,70) EUR – ‚HOLD‘

– CREDIT SUISSE SENKT DIALOG SEMI AUF ‚NEUTRAL‘ (OUTPERFORM) – ZIEL 67,50 (58)EUR

– HÄNDLER: HSBC HEBT ZIEL FÜR RHEINMETALL AUF 120 (102) EUR

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR PROSIEBENSAT.1 AUF 22,50 (21) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– WDH/BAADER BANK HEBT GEA GROUP AUF ‚ADD‘ (REDUCE) – ZIEL 34 (29) EUR

– WDH/COMMERZBANK SENKT ZIEL FÜR FRESENIUS SE AUF 44 (46) EUR – ‚BUY‘

– WDH/DEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR CARL ZEISS MEDITEC AUF 150 (140) EUR – ‚BUY‘

– WDH/DZ BANK SENKT DIALOG SEMICONDUCTOR AUF HALTEN (KAUFEN)

– WDH/JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR MTU AUF 171 (153) EUR – ‚UNDERWEIGHT‘

– GOLDMAN HEBT CONSTELLATION BRANDS AUF ‚CONV. BUY LIST‘ (BUY) – ZIEL 275(255)USD

– RBC HEBT ZIEL FÜR ESTEE LAUDER AUF 314 (271) USD – ‚OUTPERFORM‘

– BERENBERG STARTET JDE PEET’S MIT ‚BUY‘ – ZIEL 41 EUR

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR VINCI AUF 95 (91) EUR – ‚EQUAL WEIGHT‘

– CREDIT SUISSE HEBT ALFA LAVAL AUF ‚OUTPERFORM‘ (NEUTRAL) – ZIEL 275 (220) SEK

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR VIVENDI AUF 30,30 (29) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR ORSTED AUF 1285 (1445) DKK – ‚BUY‘

– HSBC HEBT VINCI AUF ‚BUY‘ (HOLD) – ZIEL 98 (87) EUR

– JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR GLAXOSMITHKLINE AUF 1925 (1950) PENCE – ‚BUY‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR BNP PARIBAS AUF 56 (53) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR GLAXOSMITHKLINE AUF 1300 (1500) PENCE – ‚NEUTRAL‘

– RBC HEBT HSBC AUF ‚SECTOR PERFORM‘ (UNDERPERFORM) – ZIEL 420 (370) PENCE

– RBC SENKT CARLSBERG AUF ‚SECTOR PERFORM‘ (OUTPERFORM) – ZIEL 1000 (960) DKK

– WDH/DZ BANK HEBT FAIREN WERT FÜR SANOFI AUF 82 (81) EUR – ‚HALTEN‘

– WDH/DZ BANK HEBT FAIREN WERT FÜR VINCI AUF 74 (60) EUR – ‚VERKAUFEN‘

– WDH/GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR MICHELIN AUF 126 (124) EUR – ‚NEUTRAL‘

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 AUT: Bawag, Jahreszahlen

07:00 DEU: Tui, Q1-Zahlen (Call 9.00 h)

07:00 DEU: Osram, Q1-Zahlen (detailliert) (Call 8.30 h)

07:00 DEU: Ceconomy, Q1-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: Teamviewer AG, Q4-Zahlen (detailliert) (Call 10.45 h)

07:00 CHE: ams AG, Jahreszahlen (Call 9.00 h) (Online-Pk 10.30 h)

07:15 NLD: Randstad, Jahreszahlen

07:30 AUT: Voestalpine, Q3-Zahlen

07:50 DEU: Home24, Trading Update Jahreszahlen

08:00 DEU: DMG Mori, Jahreszahlen

08:00 NOR: Yara, Jahreszahlen

08:05 FRA: Total, Jahreszahlen

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure

12:00 USA: DuPont de Nemours, Q4-Zahlen

13:00 FIN: Nokian Renkaat, Jahreszahlen

13:15 USA: S&P Global, Q4-Zahlen

14:00 USA: Fox Corp, Q2-Zahlen

19:00 AUT: Telekom Austria, Q4-Zahlen

19:15 DEU: Audi e-tron GT Weltpremiere, Ingolstadt

22:00 USA: Cisco Systems, Q4-Zahlen

22:00 USA: Twitter, Q4-Zahlen

22:05 NLD: Qiagen, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

ITA: Banca Montei dei Paschi di Siena, Jahreszahlen

USA: Lyft, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 01/21 (vorläufig)

08:00 DEU: Handels- und Leistungsbilanz 12/20 und Jahr 2020

08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 01/21

10:00 ITA: Industrieproduktion 12/20

11:00 GRC: Industrieproduktion 12/20

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: LBBW Pressegespräch (online) zu „Innenstadthandel am Limit – Ohne Hilfe droht der Kollaps“ mit LBBW Chefvolkswirt Uwe Burkert und Einzelhandelsanalyst Gerold Deppisch

10:30 DEU: Bundesverband Mittelständische Wirtschaft (BVMW) Online-Pk zur Umfrage „Mittelstand und Corona-Hilfen“

11:00 DEU: Eröffnung der EuroTier digital 2021 mit Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (online)

\°

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

^ Prognose Vorwert

EUROZONE

08.00 Uhr

Deutschland

Außenhandel

Dezember

Handelsbilanz (Mrd Euro) 14,0 16,7

Leistungsbilanz (Mrd Euro) 23,3 21,3

Exporte

Monatsvergleich -0,6 +2,3

Importe

Monatsvergleich -2,0 +5,4

10.00 Uhr

Italien

Industrieproduktion

Dezember

Monatsvergleich +0,3 -1,4

Jahresvergleich

Bereinigt -1,4 -4,2

Unbereinigt — -1,2

GROSSBRITANNIEN

— keine entscheidenden Daten erwartet —

USA

— keine entscheidenden Daten erwartet —

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: Imagentle / Shutterstock.com

