Vorbörse: Lockdown-Verlängerung belastet den Dax – Wall Street hält gute Laune dank sinkender Anleihemarkt-Renditen und positiver Corona-News oben

DEUTSCHLAND: – ETWAS SCHWÄCHER – Die Lockdown-Verlängerungen drücken den Anlegern am deutschen Aktienmarkt etwas aufs Gemüt. Nach einem moderaten Vortagesplus wird der Dax am Dienstag wieder etwas tiefer erwartet, der Broker IG taxierte ihn gut zwei Stunden vor dem Xetra-Beginn mit einem Minus von 0,38 Prozent auf 14.602 Punkten. Nach seinem Rekordhoch vom vergangenen Donnerstag von 14 804 Punkten bewegt sich der deutsche Leitindex damit weiterhin auf hohem Niveau. Der seit Monaten andauernde Lockdown in Deutschland wird angesichts steigender Corona-Infektionszahlen bis zum 18. April verlängert.

USA: – KURSGEWINNE – Die sinkenden Renditen am US-Anleihemarkt und positive Corona-Nachrichten haben den New Yorker Aktienbörsen am Montag Auftrieb gegeben. Der Leitindex Dow Jones Industrial schüttelte seine moderaten Anfangsverluste schnell ab und arbeitete sich nach oben. Am Ende behauptete er ein Plus von 0,32 Prozent auf 32.731,20 Punkte, womit er sich nach zwei Verlusttagen wieder etwas stabilisierte. Davor hatte das Börsenbarometer erstmals in seiner langen Geschichte die Marke von 33.000 Punkten geknackt.

ASIEN: – ETWAS SCHWÄCHER – Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag etwas schwächer tendiert. In Japan schloss der Leitindex Nikkei 225 0,6 Prozent tiefer. Der CSI-300-Index mit den 300 größten Unternehmen, die an Chinas Festlandsbörsen gelistet sind, büßte zuletzt 1,12 Prozent ein und der Hongkonger Hang-Seng-Index sank um 1,35 Prozent. Die Unsicherheit rund um den Globus über die Corona-Entwicklung bleibt weiter hoch.

DAX 14657,21 +0,25%

XDAX 14661,29 +0,24%

EuroSTOXX 50 3833,84 -0,08%

Stoxx50 3283,03 +0,19%

DJIA 32731,20 +0,32%

S&P 500 3940,59 +0,70%

NASDAQ 100 13086,514 +1,71%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

^

Bund-Future 171,58 +0,09%\°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,19252 -0,06%

USD/Yen 108,7210 -0,12%

Euro/Yen 129,6446 -0,18%

Der Kurs des Euro hat sich am Dienstag über 1,19 US-Dollar gehalten. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung wenig bewegt bei 1,1922 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem Niveau wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,1926 Dollar festgesetzt.

Aussagen des US-Notenbankpräsidenten Jerome Powell konnten dem Devisenhandel keine größeren Impulse geben. Er hatte in einer Rede in der Nacht zum Dienstag gesagt, dass sich die US-Wirtschaft schneller als allgemein erwartet erhole und in den kommenden Monaten weiter an Fahrt aufnehme. Allerdings sei die Erholung vom Corona-Einbruch noch lange nicht vollendet, so dass die Notenbank die Wirtschaft so lange wie notwendig mit einer lockeren Geldpolitik stützen werde.

Im weiteren Tagesverlauf dürfte sich der Fokus am Devisenmarkt stärker auf Konjunkturdaten richten. Am Vormittag werden Stimmungsdaten aus den Unternehmen der Eurozone erwartet. Diese werden am Markt stark beachtet und könnten für neue Impulse sorgen.

Am Morgen stand der Kurs der türkischen Lira im Handel mit dem Dollar und dem Euro weiter unter Verkaufsdruck. Nach der überraschenden Entlassung des türkischen Notenbankchefs am Wochenende und einem drastischen Kurseinbruch der Lira zum Wochenauftakt, ging es mit dem Kurs der türkischen Währung am Morgen aber nur noch leicht nach unten.

ROHÖL:

Brent 63,90 -0,72 USD

WTI 60,88 -0,68 USD

Die Ölpreise sind am Dienstag wegen der Sorge vor einem Rückgang der Nachfrage gesunken. Ein Barrel (159 Liter) Nordseeöl der Sorte Brent kostete am Morgen 63,99 US-Dollar. Das waren 63 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass amerikanisches Rohöl der Marke West Texas Intermediate (WTI) fiel um 62 Cent auf 60,94 Dollar.

Am Ölmarkt blicken die Anleger besorgt auf die jüngste Entwicklung der Corona-Krise. Neue Beschränkungen im Kampf gegen die Corona-Pandemie schürten die Sorge vor einem Rückgang der Nachfrage nach Rohöl. So wurden Maßnahmen zur Corona-Bekämpfung in Europa wieder eingeführt oder ausgeweitet. Unter anderem hat Deutschland in der vergangenen Nacht einen harten Lockdown über die Osterfeiertage beschlossen.

Beobachter wiesen aber darauf hin, dass am Markt nur kurzfristig eine geringere Nachfrage befürchtet werde. Längerfristig wird nach wie vor fest mit dem Erfolg der Corona-Impfungen und einem starken Anziehen der Weltwirtschaft gerechnet. Vor dem Hintergrund der jüngsten Entwicklung in der Corona-Krise wird am Markt außerdem davon ausgegangen, dass die in der Opec+ organisierten Ölstaaten ihre Fördermenge kurzfristig nicht einschränken werden.

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR HEIDELBERGCEMENT AUF 81 (77) EUR – ‚BUY‘

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR TAKKT AUF 17 (13) EUR – ‚BUY‘

– CITIGROUP HEBT GEA GROUP AUF ‚BUY‘ (NEUTRAL) – ZIEL 42 (29,90) EUR

– COMMERZBANK HEBT ZIEL FÜR BECHTLE AUF 168 (165) EUR – ‚HOLD‘

– JPMORGAN ERHÖHT HAPAG-LLOYD-KURSZIEL AUF 111,59 (101,71) EUR

– JPMORGAN SENKT HAPAG-LLOYD AUF ‚UNDERWEIGHT‘ (NEUTRAL)

– UBS HEBT ZIEL FÜR HEIDELBERGCEMENT AUF 79 (73) EUR – ‚BUY‘

– WDH/CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR GOLDMAN SACHS AUF 395 (345) USD – ‚OUTPERFORM‘

– WDH/SOCGEN SENKT ZIEL FÜR MERCK & CO AUF 100 (105) USD – ‚BUY‘

– WDH/SOCGEN HEBT ZIEL FÜR ABBVIE AUF 111 (100) USD – ‚HOLD‘

– WDH/SOCGEN SENKT ZIEL FÜR PFIZER AUF 38 (41) USD – ‚HOLD‘

– WDH/SOCGEN HEBT ZIEL FÜR BRISTOL-MYERS SQUIBB AUF 80 (76) USD – ‚BUY‘

– WDH/SOCGEN HEBT ZIEL FÜR ELI LILLY AUF 202 (120) USD – ‚HOLD‘

– BERENBERG SENKT ZIEL FÜR PFIZER AUF 38 (40) USD – ‚HOLD‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR PHILIPS AUF 55 (54) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BERENBERG HEBT JCDECAUX AUF ‚BUY‘ (HOLD) – ZIEL 28 (18) EUR

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ARCELORMITTAL AUF 30 (27) EUR – ‚BUY‘

– GOLDMAN STARTET SSAB MIT ‚BUY‘ – ZIEL 48 SEK

– GOLDMAN STARTET VOESTALPINE MIT ‚NEUTRAL‘ – ZIEL 34 EUR

– HSBC HEBT PRUDENTIAL AUF ‚BUY‘ (HOLD) – ZIEL 1800 (1375) PENCE

– JPMORGAN HEBT REMY COINTREAU AUF ‚NEUTRAL‘ (UNDERWEIGHT) – ZIEL 150 (125) EUR

– MORGAN STANLEY STARTET SHOP APOTHEKE MIT ‚OVERWEIGHT‘ – ZIEL 230 EUR

– WDH/SOCGEN HEBT ZIEL FÜR ASTRAZENECA AUF 12000 (11500) PENCE – ‚BUY‘

– WDH/SOCGEN HEBT ZIEL FÜR NOVARTIS AUF 107 (104) CHF – ‚BUY‘

– WDH/SOCGEN SENKT ZIEL FÜR ROCHE AUF 385 (420) CHF – ‚BUY‘

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Nemetschek, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Encavis, Jahreszahlen

07:00 DEU: Hornbach AG und Baumarkt, Q4-Umsatz

07:00 DEU: Nordex, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Indus Holding, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: CTS Eventim, Jahreszahlen

08:00 DEU: Amadeus Fire, Jahreszahlen (detailliert) (Online-Bilanz-Pk)

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure

10:00 DEU: Dr. Hönle AG, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: BSH Hausgeräte GmbH, Online-Bilanz-Pk

10:00 DNK: AP Moeller Maersk, Hauptversammlung

10:30 DEU: Dillinger Hüttenwerke und Saarstahl AG, Jahres-Pk

21:05 USA: Adobe, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: SGS, Geschäftsbericht

CHE: Schindler, Geschäftsbericht

CHE: Roche Diagnostics Investor Day 2021 (online)

DEU: Porsche SE, Geschäftsbericht

DEU: FMC, Geschäftsbericht

DEU: Continental Tech Day Vitesco Technologies

DEU: ADVA Optical, Capital Markets Day

DEU: MAN, Jahreszahlen

FRA: Air Liquide, Sustainability Day

TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: Verbrauchervertrauen 03/21

06:30 NLD: Konsumausgaben 01/21

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 02/21

10:00 POL: Arbeitslosenzahlen 02/21

10:00 ITA: Industrieaufträge 01/21

13:30 USA: Leistungsbilanz Q4/21

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

15:00 USA: Neubauverkäufe 02/21

15:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 03/21

17:00 USA: Reden von Fed-Chef Jerome Powell sowie Finanzministerin Janet Yellen

21:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

09:30 EUR: Anhörungen zu Corona-Impfstoffen im Europaparlament

09:30 Die Chefunterhändlerin für die EU-Verträge mit Impfstoffherstellern, Sandra Gallina, im Haushaltskontrollausschuss

09:50 Die Direktorin der EU-Arzneimittelbehörde EMA, Emer Cooke, spricht im Gesundheitsausschuss über die Bewertung und Zulassung von Corona-Impfstoffen

10:00 EUR: Tagung der EU-Europaminister (Online). Die Minister bereiten den EU-Gipfel in dieser Woche (25./26. März) vor. Topthema dabei ist die Corona-Pandemie und deren wirtschaftliche Folgen Zudem soll es unter anderem um die Konferenz zur Zukunft Europas gehen.

11:00 DEU: Online-Pk Großanlagenbau im Maschinenbau: „Pandemie und Klimawandel – Großanlagenbau beschleunigt Transformationen“

11:00 DEU: Online-Pk Bund der Steuerzahler zu „Frühjahrsputz 2021“ – eine Haushaltsanalyse mit 30 Einsparvorschlägen für den Bundeshaushalt mit Präsident Reiner Holznagel

Tagung der Nato-Außenminister

17:00 Pk von Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg

19:00 DEU: „Autogipfel“ mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und Vertretern der Branche

BEL: Zweiter Tag EU-Ratstreffen Landwirtschaft und Fischerei

ISR: Israel wählt ein neues Parlament

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

^ Prognose Vorwert

EUROZONE

— keine entscheidenden Daten erwartet —

GROSSBRITANNIEN

08.00 Uhr

Monatlicher Arbeitsmarktbericht

Arbeitslosenquote, Jan 5,2 5,1

USA

13.30 Uhr

Leistungsbilanz, Q4 -188,0 -178,5

(in Mrd USD)

15.00 Uhr

Neubauverkäufe, Februar

Monatsvergleich -5,7 +4,3

