Vorbörse: Neue Vorwürfe gegen China drücken auf die Stimmung – Dax deutlich tiefer erwartet – Ölpreis fällt auch wieder

DEUTSCHLAND: – SCHWACHER WOCHENSTART ERWARTET – An den Aktienmärkten dürfte sich zum Start in die Woche die Stimmung weiter eintrüben. Rund zwei Stunden vor Beginn des Xetra-Handels wurde der Dax am Montagmorgen beim Broker IG auf 10.479 Punkte und damit rund dreieinhalb Prozent unter dem Stand vom Donnerstagschluss taxiert. Am Freitag wurde in Deutschland wegen des Feiertags „1. Mai“ nicht gehandelt. Zum Ausklang der verkürzten letzten Handelswoche im April hatte der Dax mehr als zwei Prozent verloren und damit das Wochen- und Monatsplus etwas reduziert.

USA: – DEUTLICHE KURSVERLUSTE – Die Angst vor einem Wiederaufflammen des Konflikts zwischen den USA und China hat Anlegern am Freitag den Appetit auf Aktien verdorben. Der Leitindex Dow büßte 2,55 Prozent auf 23.723,69 Punkte ein. Zudem kamen die Quartalszahlen von Schwergewichten wie Amazon, Chevron und ExxonMobil bei den Investoren nicht gut an. Im Verlauf der Woche hat der Dow Jones Index einen kleinen Verlust erlitten.

ASIEN: – KURSVERLUSTE IN HONG KONG – An wichtigen Märkten in Asien ruhte der Handel am Montag feiertagsbedingt. Sowohl in Japan als auch in Festlandchina wurde nicht gehandelt. In Hongkong und Korea gaben die Kurse hingegen mit den schwachen Vorgaben aus den USA deutlich nach. In Hongkong büßte der Hang Seng zuletzt fast vier Prozent ein.

Werbung Knock-Outs zum Ölpreis Brent Kurserwartung Ölpreis Brent -Rohstoff wird steigen Ölpreis Brent -Rohstoff wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

DAX 10861,64 -2,22% (Donnerstag)

XDAX 10820,70 -2,80% (Donnerstag)

EuroSTOXX 50 2927,93 -2,27% (Donnerstag)

Stoxx50 2831,15 -0,78%

DJIA 23723,69 -2,55%

S&P 500 2830,71 -2,81%

NASDAQ 100 8718,179 -3,14%°

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 174,57 +0,24%°

DEVISEN: – DOLLAR LEICHT STÄRKER – Der Kurs des Euro ist am Montag etwas gefallen. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde am Morgen mit 1,0938 US-Dollar gehandelt. Am Freitagabend hatte der Euro noch knapp unter 1,10 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstag auf 1,0876 Dollar festgesetzt.

Der Handel verlief zum Wochenstart zunächst in ruhigen Bahnen. Am Vormittag wird der Sentix-Konjunkturindex für die Eurozone veröffentlicht. Die Umfrage könnte einen Hinweis auf die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Wirtschaft im Monat Mai geben. Zudem steht der Einkaufsmanagerindex für die Industrie der Eurozone auf dem Programm. Es handelt sich allerdings um die zweite Schätzung des viel beachteten Konjunkturindikators. Beachtet werden dürften vor allem die Daten aus Italien und Spanien, da hier keine Erstschätzung durchgeführt wurde. Beide Länder sind besonders hart von der Corona-Krise betroffen.

Euro/USD 1,09385 -0,39%

USD/Yen 106,7280 -0,17%

Euro/Yen 116,7475 -0,54%°

ROHÖL: – PREIS WIEDER UNTER DRUCK – Die Ölpreise sind am Montag gefallen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 26,21 US-Dollar. Das waren 44 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) gab um 1,36 Dollar auf 18,42 Dollar nach.

Händler verweisen auf eine zuletzt wieder verschärfte Rhetorik des US-Präsidenten Donald Trump in Richtung China wegen der Corona-Krise. Das habe Sorgen in puncto eines erneuten Hochkochens des Handelsstreits geweckt. In einem westlichen Geheimdienstpapier wird China zudem scharf für den Umgang mit der Corona-Krise kritisiert. Ein erneuter Handelskonflikt könnte die Weltwirtschaft belasten und die Nachfrage nach Rohöl zusätzlich dämpfen.

Vor allem die Sorge vor einer anhaltenden Angebotsschwemme an Rohöl lastet laut Händlern weiter auf den Preisen. Zudem würden sich weiterhin Investoren aus dem Ölmarkt zurückziehen. Zuletzt etwas gestiegene Hoffnungen, dass die Maßnahmen der Regierungen und Notenbanken zur Stützung der Konjunktur zu einer Stabilisierung der Ölpreise führen könnten, halfen in diesem Umfeld nicht.

Brent 26,22 -0,22 USD

WTI 18,81 -0,97 USD°

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– CITIGROUP HEBT AAREAL BANK AUF ‚NEUTRAL‘ (SELL)

– CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR KION AUF 62 (57) EUR – ‚BUY‘

– CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR DT. PFANDBRIEFBANK AUF 7,50 (12,80) EUR – ‚NEUTRAL‘

– HSBC SENKT WIRECARD AUF ‚HOLD‘ (BUY) – ZIEL 105 (210) EUR

– HSBC SENKT ZIEL FÜR MTU AUF 175 (179) EUR – ‚BUY‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BÖRSE AUF 167 (155) EUR – ‚BUY‘

– RBC HEBT ZIEL FÜR DAIMLER AUF 42 (39) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– BERENBERG SENKT UBS AUF ‚HOLD‘ (BUY) – ZIEL 11 (10,50) CHF

– DEUTSCHE BANK SENKT ZIEL FÜR TELEFONICA SA AUF 7,80 (10,60) EUR – ‚BUY‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR GLAXOSMITHKLINE AUF 2060 (1900) PENCE – ‚BUY‘

– HSBC HEBT ZIEL FÜR EURONEXT AUF 92 (87) EUR – ‚BUY‘

– HSBC SENKT ZIEL FÜR IBERDROLA AUF 11,30 (11,50) EUR – ‚BUY‘

– HSBC SENKT ZIEL FÜR MICHELIN AUF 90 (125) EUR – ‚HOLD‘

– HSBC SENKT ZIEL FÜR ORANGE AUF 15 (17) EUR – ‚BUY‘

– JEFFERIES SENKT TELEFONICA SA AUF ‚HOLD‘ (BUY) – ZIEL 4,40 (6) EUR

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR BARCLAYS AUF 160 (180) PENCE – ‚OVERWEIGHT‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR LLOYDS AUF 45 (50) PENCE – ‚NEUTRAL‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR RBS AUF 180 (200) PENCE – ‚OVERWEIGHT‘

– RBC SENKT H&M AUF ‚SECTOR PERFORM‘ (OUTPERFORM) – ZIEL 145 (150) SEK

– RBC SENKT ZIEL FÜR BBVA AUF 3,50 (3,90) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– RBC SENKT ZIEL FÜR INDITEX AUF 27 (28) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– RBC SENKT ZIEL FÜR SANTANDER AUF 2,60 (2,80) EUR – ‚OUTPERFORM‘

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Klöckner & Co, Q1-Zahlen (Call 13.00 h)

07:00 LUX: Stabilus, Q2-Zahlen

08:00 DEU: Traton SE, Q1-Zahlen (detailliert)

10:00 DEU: Freenet, Call zu den Q1-Zahlen

12:00 ITA: Ferrari, Q1-Zahlen

17:45 DEU: Alstria Office, Q1-Zahlen

18:00 ESP: Endesa, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Deutsche Börse, Handelsstatistik 04/20

DEU: bet-at-home.com, Q1-Zahlen

NLD: PostNL, Q1-Zahlen

USA: The Mosaic, Q1-Zahlen

USA: Tyson Foods, Q2-Zahlen

USA: AIG, Q1-Zahlen

USA: Avis Budget, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 04/20

09:15 ESP: PMI Verarbeitendes Gewerbe 04/20

09:45 ITA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 04/20

09:50 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 04/20 (endgültig)

09:55 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 04/20 (endgültig)

10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 04/20 (endgültig)

10:30 EUR: Sentix Investorenvertrauen 05/20

15:45 EUR: EZB Monatsbericht 04/20

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 03/20

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 03/20 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Online-Pk der Versicherungsmathematiker der Deutschen Aktuarvereinigung. Themen sind u.a. die Folgen der Corona-Krise fu?r Versicherungen und die Entwicklung des Garantiezinses.

HINWEIS

CHN/JPN: Feiertag, Börse geschlossen

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

09.15 Uhr

Spanien

Einkaufsmanagerindex Industrie

April (Punkte) 34,0 45,7

09.45 Uhr

Italien

Einkaufsmanagerindex Industrie

April (Punkte) 30,0 40,3

09.50 Uhr

Frankreich

Einkaufsmanagerindex Industrie

April (Punkte) 31,5 31,5*

09.55 Uhr

Deutschland

Einkaufsmanagerindex Industrie

April (Punkte) 34,4 34,4*

10.00 Uhr

Eurozone

Einkaufsmanagerindex Industrie

April (Punkte) 33,6 33,6*

10.30 Uhr

Eurozone

Sentix-Investorenvertrauen

Mai (Punkte) -28,0 -42,9

VEREINIGTES KÖNIGREICH

(Keine marktbewegenden Daten erwartet.)

USA

16.00 Uhr

Auftragseingang Industrie, März -9,2 0,0

ohne Transportsektor —- -0,9°

Redaktion onvista / dpa-AFX

Foto: H-AB / shutterstock.com

- Werbung -

Mit Wechselpilot jährlich bis zu 500 € Energiekosten sparen

Nie wieder zu viel für Strom & Gas zahlen! Der preisgekrönte Wechselservice findet für Sie jedes Jahr automatisch den besten Tarif und kümmert sich zuverlässig um Ihren Wechsel. Einmal anmelden, jedes Jahr sparen.

Zur Anmeldung ->>>>>