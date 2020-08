Vorbörse: Nur US-Techwerte glänzen – Dax orientierungslos – Euro weiter stark

DEUTSCHLAND: – TRÄGE – Die Anleger am deutschen Aktienmarkt dürften sich auch am Dienstag erst einmal zurückhalten. Ohne wesentliche Impulse dürfte der Leitindex Dax wie schon zum Wochenbeginn um die Marke von 12.900 Zählern pendeln. Vom Broker IG wird er gut zwei Stunden vor dem Beginn des Xetra-Handels auf 12.913 Punkte und damit nur wenige Punkte unter dem Schlusskurs vom Montag taxiert. An der Wall Street hatte sich der Markt zwiegespalten präsentiert: Während der Leitindex Dow Jones Industrial leicht nachgab, schwang sich der technologielastige Nasdaq 100 zu einem weiteren Rekordhoch auf. Am deutschen Markt aber fehlen die großen Tech- und Internetkonzerne, so dass von Rekorden an der Nasdaq wenig Unterstützung zu erwarten ist. An den fernöstlichen Börsen tut sich derweil wenig.

USA: – UNEINHEITLICH – Die Technologiewerte haben am Montag am US-Aktienmarkt eindrucksvoll die Favoritenrolle behalten. Während es dem Dow Jones Industrial nahe der Marke von 28.000 Punkten weiter an frischen Impulsen fehlte, rückten die Nasdaq-Indizes angetrieben von den Tesla-Aktien in neue Rekordhöhen vor. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 gewann 1,11 Prozent auf 11 288,57 Punkte.

ASIEN: – TRÄGE – Die Anleger an den wichtigsten Aktienmärkten Asiens haben sich am Dienstag zurückgehalten. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen stieg zuletzt um 0,12 Prozent und der Hang Seng in Hongkong gewann 0,15 Prozent. In Japan büßte der Leitindex Nikkei 225 zuletzt 0,24 Prozent ein. Die Börsen sind nach der Erholungsrally der letzten Monate weiterhin gefangen zwischen Konjunkturhoffnung und der Furcht vor den Folgen einer neuen Corona-Welle. Zudem lässt das erhoffte, weitere US-Konjunkturpaket weiter auf sich warten.

DAX 12920,66 0,15%

XDAX 12927,54 0,46%

EuroSTOXX 50 3305,85 0,02%

Stoxx50 2986,63 0,23%

DJIA 27844,91 -0,31%

S&P 500 3381,99 0,27%

NASDAQ 100 11288,57 1,11%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 176,23 +0,07%

DEVISEN: – DOLLAR SCHWÄCHELT WEITER – Der Euro hat am Dienstag weiter zugelegt und ist in Richtung seines zweijährigen Höchststandes gestiegen. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung bis zu 1,1899 US-Dollar. Anfang August hatte der Euro mit etwas mehr als 1,19 Dollar seinen höchsten Stand seit gut zwei Jahren erreicht. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,1853 Dollar festgesetzt.

Am Dienstag stehen kaum Impulse durch Konjunkturdaten an. Nennenswert sind allenfalls Zahlen vom US-Immobilienmarkt, die am Nachmittag veröffentlicht werden. Ansonsten bleibt es datenseitig weitgehend ruhig. Allerdings äußern sich einige ranghohe Notenbanker, darunter der Vizepräsident der EZB, Luis de Guindos.

Euro/USD 1,1893 0,19%

USD/Yen 105,64 -0,35%

Euro/Yen 125,64 -0,16%

ROHÖL: – RÜCKGANG – Die Ölpreise sind am Dienstagmorgen bei ruhigem Handel leicht gefallen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete im frühen Handel 45,26 US-Dollar. Das waren 11 Cent weniger als am Montag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 16 Cent auf 42,73 Dollar.

Starke Impulse blieben am Rohölmarkt zuletzt aus. Leichte Belastung kam von der durchwachsenen Stimmung an den Aktienmärkten. Erdöl gilt als riskantere Anlageklasse, die von der Stimmung an den Aktienbörsen beeinflusst wird.

Etwas Unterstützung brachte dagegen der US-Dollar, der zu vielen Währungen nachgab. Da Erdöl meist in dieser Währung gehandelt wird, sorgt ein sinkender Dollarkurs oft für eine höhere Ölnachfrage aus Ländern außerhalb des Dollarraums.

Brent 45,22 -0,15 USD

WTI 42,72 -0,18 USD

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR COVESTRO AUF 44 (42) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR HENKEL AUF 89 (88) EUR – ‚EQUAL WEIGHT‘

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR BEIERSDORF AUF 114 (116) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR METRO AG AUF 9 (8) EUR – ‚HOLD‘

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR STRATEC AUF 135 (115) EUR – ‚BUY‘

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR VARTA AUF 140 (120) EUR – ‚BUY‘

– CREDIT SUISSE SETZT VOLKSWAGEN AUF ‚EMU TOP PICKS LISTE‘

– COMMERZBANK SENKT UNITED INTERNET AUF ‚HOLD‘ (BUY) – ZIEL 48 (40) EUR

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR L’OREAL AUF 250 (236) EUR – ‚UNDERWEIGHT‘

– JEFFERIES SENKT PROSUS AUF ‚HOLD‘ (BUY) – ZIEL 83 (64) EUR

– BERNSTEIN SENKT AIR FRANCE-KLM AUF ‚MARKET-PERFORM‘ (OP)

– BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR IAG AUF 330 (400) PENCE – ‚OUTPERFORM‘

PRESSESCHAU

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

00:30 AUT: BHP Group, Jahreszahlen

07:00 CHE: Geberit, Halbjahreszahlen (Call 9.00 h)

07:00 CHE: PSP, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen Flughafen 33. Kalenderwoche

07:30 DEU: Tele Columbus, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Zooplus, Halbjahreszahlen

08:30 DEU: Helma Eigenheimbau, Halbjahreszahlen (detailliert)

12:00 USA: Home Depot, Q2-Zahlen

13:00 USA: Walmart, Q2-Zahlen

22:30 CHE: Alcon, Q2-Zahlen (Call am 19.8.2020)

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Vierteljährliche Arbeitsmarktstatistik, tiefer gegliederte Ergebnisse (Erwerbstätigenzahl, Arbeitszeit und -volumen, nach Wirtschaftszweigen) Q2/20

08:00 DEU: Baugenehmigungen 06/20

11:30 DEU: Anleihe / Laufzeit: 7 Jahre / Volumen: 4 Mrd EUR

14:30 USA: Wohungsbaubeginne- und genehmigungen 07/20

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

EUR: Fortsetzung der Verhandlungsrunde über ein Anschlussabkommen nach der Brexit-Übergangsphase

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

— keine marktbewegenden Daten erwartet —

VEREINIGTES KÖNIGREICH

— keine marktbewegenden Daten erwartet —

USA

14.30 Uhr

Baugenehmigungen, Juli

Monatsvergleich +5,3 +3,5

Baubeginne, Juli

Monatsvergleich +5,2 +17,3

Redaktion onvista / dpa-AFX

Foto: anathomy / Shutterstock.com