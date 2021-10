Vorbörse: Wall Street dreht spät ins Plus – Dax geht über 15.000 Punkte in den Handel – Ölpreise sacken weiter ab

DEUTSCHLAND: – ERHOLUNG – Inspiriert durch die späte Erholung an der Wall Street dürfte es der Dax am Donnerstag zurück über 15 000 Punkte schaffen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor Handelsbeginn ein Prozent höher auf 15 130 Punkte. Mit 14 818 Punkte war er tags zuvor nur haarscharf am Mai-Tief vorbei geschrammt, bevor eine Erholung einsetzte. Er schloss jedoch noch unter der 200-Tagen-Linie und der runden Marke von 15 000 Punkten, die er nun wohl zurückerobert. In Gang gebracht hat die US-Erholung am Abend das Signal, dass die Republikaner die Verlängerung der Schuldenobergrenze der USA bis Dezember nicht blockieren werden. Unerwartet starke Beschäftigungsdaten aus der Privatwirtschaft hatten zuvor im Vorfeld des offiziellen Arbeitsmarktberichts am Freitag als Wochenhöhepunkt nicht gestützt. Zudem entspannte sich die Lage am Ölmarkt zumindest ein wenig, nachdem Russlands Präsident Wladimir Putin sich für eine Prüfung einer möglichen Erhöhung des Gas-Angebots für die EU ausgesprochen hatte.

USA: – ERHOLT – Die US-Börsen haben ihre kräftigen Tagesverluste an diesem Mittwoch abgeschüttelt und letztlich in Gewinne umgewandelt. Erleichtert reagierten die Anleger vor allem auf zwei wichtige Neuigkeiten: Einerseits will Russland der wachsenden weltweiten Erdgaskrise entgegentreten und „Rekordmengen“ an Gas nach Europa liefern, was indirekt auch den Bedarf an Rohöl dämpfen würde. Außerdem geht es wohl im Streit um die Anhebung der Schuldenobergrenze voran. Mich McConnell, der führende Republikaner im US-Senat, kündigte an, dass seine Partei eine Verlängerung der Schuldenobergrenze bis Dezember nicht blockieren werde. Der Dow Jones Industrial (DJIA) ging mit einem Plus von 0,30 Prozent auf 34 416,99 Punkte aus dem Tag, nachdem der Wall-Street-Index kurz nach dem Handelsauftakt deutlich unter 34 000 Punkte gesackt war. Auch dem S&P 500 gelang der Dreh in die Gewinnzone. Er schloss mit einem Aufschlag von 0,41 Prozent auf 4363,55 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 drehte ebenfalls und gewann 0,63 Prozent auf 14 766,75 Punkte.

ASIEN: – ERHOLUNG – Eine Entspannung am Ölmarkt und die Aussicht auf gewisse Annäherung der USA und China haben die Börsen Asiens am Donnerstag angetrieben. So planen US-Präsident Joe Biden und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping ein mögliches Treffen in den kommenden Wochen. Zudem zeichnet sich im Streit über die Schuldenobergrenze der USA im US-Kongress eine Einigung zwischen Demokraten und Republikanern ab, die einen Zahlungsausfall der USA zumindest vorübergehend abwenden könnte. Der zuletzt arg gebeutelte japanische Leitindex Nikkei-225 legte vor diesem Hintergrund um zuletzt 0,6 Prozent zu. Der Hongkonger Hang-Seng-Index gewann 2,4 Prozent ein. In Festland-China wird unterdessen wegen Feiertagen weiter nicht gehandelt.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 169,45 -0,09%

DEVISEN: – KNAPP ÜBER 15-MONATSTIEF – Der Euro ist am Donnerstag im frühen Handel leicht gestiegen. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1555 US-Dollar. Sie lag damit knapp über ihrem am Vortag markierten 15-monatigen Tiefstand bei 1,1529 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,1542 Dollar festgesetzt.

Am Donnerstag stehen in Deutschland Produktionszahlen aus der Industrie auf dem Programm. Nach enttäuschenden Auftragsdaten vom Mittwoch deutet sich auch hier eine Enttäuschung an. Die Industrie leidet seit längerem unter erheblichen Engpässen im internationalen Warenhandel, die teilweise eine Folgeerscheinung der Corona-Pandemie sind.

In den USA werden die wöchentlichen Zahlen vom Arbeitsmarkt erwartet. Sie geben einen Hinweis auf den am Freitag anstehenden monatlichen Jobbericht der Regierung. Analysten warten gespannt auf den Bericht, weil mit Auswirkungen auf die kurzfristige Geldpolitik der US-Notenbank Fed zu rechnen ist.

Euro/USD 1,1557 0,01

USD/Yen 111,41 0,00

Euro/Yen 128,76 0,01

ROHÖL: – WEITERER RÜCKGANG – Die Ölpreise haben am Donnerstag ihre Verluste vom Vortag ausgeweitet. Ausschlaggebend waren Äußerungen von Russlands Präsident Wladimir Putin und Lagerdaten aus den USA. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 80,78 US-Dollar. Das waren 30 Cent weniger als am Mittwoch. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 65 Cent auf 76,78 Dollar.

Am Mittwoch waren die Ölpreise zunächst auf mehrjährige Höchststände gestiegen, danach hatten sie aber deutlich nachgegeben. Ausschlaggebend war zum einen, dass Russlands Präsident Putin von „Rekordmengen“ an Gaslieferungen nach Europa gesprochen hatte. Da die derzeit hohen Gaspreise laut Experten zunehmend drohen auf den ohnehin angespannten Rohölmarkt überzugreifen, dürfte eine Entspannung am Gasmarkt auch am Erdölmarkt zu spüren sein.

Belastet wurden die Ölpreise zudem durch Vorratsdaten aus den USA. Nach Angaben des Energieministeriums sind die Rohölbestände in der vergangenen Woche deutlich gestiegen. Größere Lagerbestände wirken der aktuellen Knappheit an Erdöl entgegen und dämpfen das hohe Preisniveau.

Brent 80,70 -0,38 USD

WTI 76,72 -0,71 USD

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

09:00 CHE: Sika, Capital Markets Day

10:00 DEU: Hymer Group, Online-Pk zu Zahlen und Strategie

TERMINE KONJUNKTUR

07:45 CHE: Seco: Arbeitsmarktdaten 09/21

08:00 DEU: Industrieproduktion 08/21

08:45 FRA: Handels- und Leistungsbilanz 08/21

09:00 CHE: Währungsreserven 08/21

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 08/21

13:30 EUR: EZB Sitzungsprotokoll 09.09.2021

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

21:00 USA: Konsumentenkredite 08/21

FRA: Zweiter Teil des OECD-Ministerrats (bis 08.10.)

SONSTIGE TERMINE

08:55 FRA: Online-Konferenz der europäischen Aufsichtsbehörden EBA, ESMA und EIOPA: „Consumers in a digital world, what have we learnt?“.Zum Auftakt des 8. „Consumer Protection Day“ ist eine Rede von EU-Finanzmarktkommissarin Mairead McGuinness geplant

09:30 DEU: Fortsetzung des Prozesses gegen vier Angeklagte im VW-Abgasskandal wegen des Vorwurfs des gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs

09:30 DEU: „Auto Motor Sport“-Online-Kongress zur Mobilität der Zukunft mit den Vorstandsmitgliedern von Daimler, Markus Schäfer, von Skoda, Thomas Schäfer, von Thyssenkrupp, Bernhard Osburg, dem Vorsitzenden der Geschäftsführung von Eon, Filip Thon, Steffen Krautwasser von SAP u.a., Stuttgart

09:45 DEU: Sky-TV-Sendergruppe – Veranstaltung „Das Entertainment der Zukunft“ mit Sky-Deutschland-Chef Devesh Raj

10:00 DEU: Polens Verfassungsgericht entscheidet über die Frage des Vorrangs von nationalem Recht gegenüber EU-Recht

10:00 DEU: Online-Pk zur Vorstellung der Vermögensstudie der Allianz: „Allianz Global Wealth Report 2021“

11:00 DEU: Immobiliendienstleister Accentro und Institut der deutschen Wirtschaft (IW/Köln) stellen Studie zu Immobilienpreisen vor

11:00 DEU: BGH klärt: Darf ein privater Krankenversicherer mit einem „digitalen Arztbesuch“ per App in der Schweiz werben?

14:00 DEU: Erster E-Lkw von Mercedes läuft vom Band mit der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD), Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) und dem Vorstandsmitglied der Daimler Truck AG, Karin Radström, Wörth am Rhein

ITA: Abschiedsbesuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel in Rom mit Privataudienz bei Papst Franziskus und Treffen mit Ministerpräsident Draghi

10:50: Audienz bei Papst Franziskus mit anschließendem Pressestatement

13:30: Arbeitsmittagessen mit Ministerpräsident Draghi und anschließender Pk

16:15: Teilnahme an Abschlussveranstaltung des diesjährigen Friedenstreffens von Sant?Egidio zusammen mit Papst Franziskus am Kolosseum

HINWEIS:

CHN: Feiertag, Börse geschlossen

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

08.00 Uhr

Deutschland

Gesamtproduktion August

Monatsvergleich -0,5 +1,0

Jahresvergleich +5,0 +5,7

GROSSBRITANNIEN

— Keine marktbewegenden Daten erwartet —

USA

14.30 Uhr

Erstanträge Arbeitslosenhilfe 348 362 (Vorwoche, in Tsd)

21.00 Uhr

Verbraucherkredite, Aug 17,5 17,0 (in Mrd USD)

