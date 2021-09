Wall Street: Nur Nasdaq mit Rekordhoch im Plus – Dax hauchdünn im Plus erwartet

DEUTSCHLAND: – MINIMAL IM MINUS – Der Dax bleibt in Sichtweite von 16 000 Punkten auf Schlingerkurs: Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Mittwoch rund eineinhalb Stunden vor Handelsbeginn 0,06 Prozent tiefer auf 15 833 Punkte. Zum Wochenstart hatte es mit 15 959 Punkten noch nach einem Vorstoß an den Rekord von Mitte August bei 16 030 Punkten ausgesehen. Mit dem folgenden Rückschlag pendelt er aber stattdessen weiter um seine 21-Tage-Linie. Die Durchschnittslinie für den kurzfristigen Trend liegt aktuell bei 15 862 Punkten. Nach der Feiertagspause meldeten sich an der Wall Street am Vorabend der Dow Jones Industrial und S&P 500 mit Verlusten zurück, die Indizes der Tech-Börse Nasdaq zeigten sich derweil mit knappen Rekorden robust.

USA: – DOW IM MINUS, NASDAQ IM PLUS – Sorgen vor einer womöglich stockenden Wirtschaftserholung haben die US-Standardwerte am Dienstag nach dem verlängerten Wochenende belastet. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor 0,76 Prozent auf 35 100,00 Punkte. Laut dem Charttechnik-Experten Andreas Büchler von Index Radar ist der übergeordnete Aufwärtstrend des Dow intakt. Anleger sollten aber die Wahrscheinlichkeit einer Atempause nicht außer Acht lassen. Das Korrekturrisiko bleibe real. Der marktbreite S&P 500 sank am Dienstag um 0,34 Prozent auf 4520,03 Punkte. Dank der Kursgewinne großer US-Technologiewerte wie Netflix , Apple , Amazon und Facebook kletterte der Nasdaq 100 im Verlauf mit etwas über 15 700 Punkten auf ein Rekordhoch. Aus dem Handel ging das technologielastige Kursbarometer mit plus 0,15 Prozent auf 15 675,76 Punkten. Apple und Netflix kletterten während des Handels ebenfalls so hoch wie nie und gewannen am Ende rund 1,6 beziehungsweise 2,7 Prozent.

ASIEN: – JAPAN IM PLUS; CHINA IM MINUS – In Asien haben sich die wichtigsten Aktienmärkte am Mittwoch uneinheitlich entwickelt. Während es in Japan erneut nach oben ging, gaben die Kurse in China nach. In Tokio legte der Nikkei 225 kurz vor der Schlussglocke ein halbes Prozent zu und steuert damit auf den achten Handelstagtag im Plus in Folge zu. Zudem könnte der japanische Leitindex erstmals seit April über der psychologisch wichtigen Marke von 30 000 Punkten schließen. Der CSI-300-Index , der die 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland beinhaltet, gab zuletzt 0,60 Prozent nach. Für den Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong ging es ebenfalls leicht nach unten.

RENTEN:

Bund-Future 174,42 +0,01%

DEVISEN: – RUHE – Der Euro hat am Mittwoch im frühen Handel weiter über der Marke von 1,18 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1840 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,1860 Dollar festgesetzt.

Zur Wochenmitte dürften sich die Impulse durch Konjunkturdaten in engen Grenzen halten. Es stehen kaum Wirtschaftszahlen mit größerer Bedeutung auf dem Programm. In den USA könnte zwar der Konjunkturbericht (Beige Book) der Notenbank Federal Reserve Interesse auf sich ziehen. Allerdings handelt es sich um eine Betrachtung der jüngeren Vergangenheit mit begrenzter Aussagekraft für die künftige Geldpolitik.

Euro/USD 1,1841 0,01%

USD/Yen 110,37 0,08%

Euro/Yen 130,68 0,07%

ROHÖL: – Aaufwärts – Die Ölpreise sind am Mittwoch im frühen Handel in einem ruhigen Umfeld leicht gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 71,82 US-Dollar. Das waren 13 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 25 Cent auf 68,60 Dollar.

Starke Impulse gab es am Morgen zunächst nicht. Ohnehin bewegen sich die Rohölnotierungen seit einigen Tagen in einer recht engen Handelsspanne. Nach oben werden die Preise begrenzt durch anhaltende Sorgen infolge der vielerorts rapiden Ausbreitung der Corona-Delta-Variante. Unterstützung kommt hingegen durch die zumeist gute Stimmung an den Finanzmärkten. Riskantere Anlagen wie Erdöl profitieren hiervon.

Brent 71,72 +0,03 USD

WTI 68,49 +0,14 USD

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE TELEKOM AUF 23,50 (22,50) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BERENBERG SENKT VANTAGE TOWERS AUF ‚HOLD‘ (BUY) – ZIEL 33 EUR

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR COVESTRO AUF 85 (82) EUR – ‚CONVICTION BUY LIST‘

– JEFFERIES STARTET SIEMENS HEALTHINEERS MIT ‚HOLD‘ – ZIEL 53 EUR

– JPMORGAN SENKT SIEMENS ENERGY AUF ‚NEUTRAL‘ (OVERWEIGHT) – ZIEL 29 (30) EUR

– JPMORGAN SENKT SIEMENS GAMESA AUF ‚NEUTRAL‘ (OVERWEIGHT) – ZIEL 26 (30) EUR

– SOCGEN SENKT ZIEL FÜR ALLIANZ SE AUF 243 (250) EUR – ‚BUY‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR MICROSOFT AUF 345 (335) USD – ‚BUY‘

– BERENBERG HEBT ALBEMARLE CORP AUF ‚BUY‘ (SELL) – ZIEL 280 (115) USD

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR ASM INTERNATIONAL AUF 400 (350) EUR – ‚BUY‘

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR ASML AUF 845 (670) EUR – ‚BUY‘

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR PRUDENTIAL AUF 1800 (1750) PENCE – ‚OUTPERFORM‘

– GOLDMAN SENKT OTE AUF ‚NEUTRAL‘ (BUY) – ZIEL 18,60 (18,50) EUR

– JEFFERIES STARTET PHILIPS MIT ‚BUY‘ – ZIEL 55 EUR

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR LONZA GROUP AG AUF 850 (680) CHF – ‚OVERWEIGHT‘

– SOCGEN HEBT ZIEL FÜR AXA AUF 28,50 (28) EUR – ‚BUY‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR ENEL AUF 9,20 (9,40) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

09:00 CHE: Logitech, Hauptversammlung

09:00 DEU: „Handelsblatt“-Bankentagung (digital) mit Vertretern von Banken, Verbänden und aus der Politik. Erwartet werden u.a. Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing, N26-Chef Valentin Stalf, Commerzbank-Chef Manfred Knof, Sparkassen-Präsident Helmut Schleweis, Deutsche-Börse-Chef Theodor Weimer

10:00 CHE: Richemont, Hauptversammlung

10:00 DEU: Forschungskonferenz Chemieverband VCI

DEU: Fortsetzung der 69. Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA), München

ITA: Tod’s, Halbjahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 07/21

01:50 JPN: BIP Q2/21 (2. Veröffentlichung)

08:00 DEU: Arbeitskosten Q2/21

08:45 FRA: Handelsbilanz 07/21

09:00 HUN: Verbraucherpreise 08/21

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 07/21

18:00 RUS: Verbraucherpreise 08/21

20:00 USA: Fed Beige Book

21:00 USA: Konsumentenkredite 07/21

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Bundesregierung Kabinettsitzung

11:00 DEU: Bundesgesundheitsminister Spahn und RKI-Präsident Wieler, PK zum Thema Impfkampagne gegen Corona

12:45 DEU: Handelsverband Deutschland (HDE), „Bundestagswahl 2021: Zeit zum Handeln“ mit Unions-Fraktionschef Brinkhaus

13:00 DEU: Regierungs-Pk

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

— Keine marktbewegenden Daten erwartet —

GROSSBRITANNIEN

— Keine marktbewegenden Daten erwartet —

USA

21.00 Uhr

Verbraucherkredite, Juli 25,0 37,69 (in Mrd USD)

Redaktion onvist / dpa-AFX

Foto: Curioso / shutterstock.com

