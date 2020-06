Wasserstoff: Nächste große Ankündigung – Thyssenkrupp und RWE planen gemeinsamen Einsatz von Wasserstoff in der Stahlproduktion

Nach der Verkündung der Bundesregierung, dass Deutschland das Wasserstoffland Nummer eins werden soll, ist wieder ordentlich Feuer im Kessel was dieses zukunftsträchtige Thema betrifft. So haben nun auch die Ruhrgebietskonzerne Thyssenkrupp und RWE verkündet, eine Zusammenarbeit beim Einsatz von Wasserstoff in der Stahlproduktion anzugehen. RWE könnte an seinem Kraftwerksstandort in Lingen im Emsland mit Ökostrom grünen Wasserstoff erzeugen, der dann über Leitungen zum Hüttenwerk von Thyssenkrupp in Duisburg transportiert wird. Der Stahlhersteller will mit dem Einsatz von Wasserstoff in den Hochöfen seinen Kohlendioxidausstoß verringern.

In Lingen könne ein 100-Megawatt-Elektrolyseur pro Stunde 1,7 Tonnen gasförmigen Wasserstoffs produzieren, hieß es in der gemeinsamen Mitteilung vom Mittwoch. Das entspreche in etwa 70 Prozent des Bedarfs des in Duisburg für den Einsatz von Wasserstoff vorgesehenen Hochofens. Damit könnte die Produktion klimaneutralen Stahls für rund 50.000 Autos pro Jahr ermöglicht werden, betonte der Vorstandssprecher von Thyssenkrupp Steel, Bernhard Osburg. Voraussetzung für die Zusammenarbeit von RWE und Thyssenkrupp ist unter anderem die Entwicklung eines Leitungsnetzes für den Transport des Wasserstoffs.

Die Bemühungen im Bereich Wasserstoff nehmen Gestalt an

Werbung Knock-Outs zur ThyssenKrupp Aktie Kurserwartung ThyssenKrupp-Aktie wird steigen ThyssenKrupp-Aktie wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

Die beiden Unternehmen gaben ihre Planungen am Tag der Verabschiedung der neuen Wasserstoff-Strategie durch das Bundeskabinett bekannt. Neben den laufenden Förderprogrammen soll mit sieben Milliarden Euro erreicht werden, dass sich Wasserstoff am Markt durchsetzt, weitere zwei Milliarden sind für internationale Partnerschaften eingeplant. Bis 2030 sollen in einem ersten Schritt Erzeugungsanlagen für Wasserstoff von bis zu fünf Gigawatt Gesamtleistung in Deutschland entstehen.

Während die Thyssenkrupp-Aktie durch die Ankündigung bisher nicht aus ihrem negativen Trend herausgehoben werden konnte, ist die RWE-Aktie mit einem Plus von knapp 3 Prozent trotz einem eher schwächelnden Gesamtmarkt gut unterwegs.

Wasserstoff-News im Überblick:

PowerCell: Zusammenarbeit mit ABB angekündigt - Jetzt wird auch der stationäre Wasserstoffversorgungsmarkt angegriffen

Studie – 2019 weltweiter Rekordzuwachs an erneuerbarer Energie

Konjunkturpaket: Bundeskabinett nimmt als erstes die Wasserstoff-Strategie in Angriff

Thyssenkrupp: Aufzugssparte verkauft, um neue Wasserstoff-Perle im Konzern entstehen zu lassen?

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: Tobias Arhelger / shutterstock.com

Testsieger onvista bank: Kostenlose Depotführung, nur 5,- € Orderprovision und komfortables Webtrading! Mehr erfahren > > (Anzeige)