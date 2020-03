Wochenausblick: DAX bricht ein. EZB und Bilanzzahlen im Blickpunkt!

Die Aktienmärkte kamen in der abgelaufenen Woche gehörig unter die Räder. Die Unsicherheit rund um die Ausbreitung des Coronavirus beschäftigt die Marktteilnehmer und dämpft die Stimmung. In den Frühindikatoren für China hinterlässt der Virus bereits deutliche Spuren. Die Zinssenkung seitens der Fed konnte den Abwärtstrend von DAX® und zahlreichen anderen Indizes nur vorübergehend bremsen. So schlossen DAX® und EuroStoxx®50 jeweils mit einem Wochenminus von knapp drei Prozent bei 11.540 beziehungsweise 3.230 Punkten. Die US-Indizes zeigten sich wenig verändert. Gegen den allgemeinen Trend legte der BANG-Index mit vier großen Goldminengesellschaften im Wochenverlauf deutlich zu.

Sicherheit bleibt gefragt. So sank die Rendite 10jähriger Bundesanleihen auf minus 0,72 Prozent. Die Rendite vergleichbarer US-Papiere stagnierte bei 0,73 Prozent. Die Edelmetalle zeigten sich uneinheitlich. Der Preis für Gold und Silber legten im Wochenverlauf zu während die Notierungen für Platin und Palladium stagnierten. Der Euro/US-Dollar nahm den Aufwärtstrend wieder auf und testet nun den Widerstand bei 1,12 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus In der kommenden Woche melden unter anderem Adidas, Deutsche Post, Hannover Rück., K+S, Klöckner, Knorr Bremse, LANXESS, LEG Immobilien, Rational, RWE, SGL Carbon, Siltronic, Schaeffler, Symrise (finale) Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal. Fraport gibt Verkehrszahlen für Februar bekannt. Wichtige Termine Deutschland – Industrieproduktion, Januar

Europa – BIP Euro-Zone Q4, zweite Schätzung

Europa – EZB-Zinssitzung

Europa – Industrieproduktion Euro-Zone, Januar

USA – Verbraucherpreise, Februar

USA – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 7. März

USA – Uni Michigan Verbrauchervertrauen, März Charttechnischer Ausblick Widerstandsmarken: 11.650/11.900 Punkte Unterstützungsmarken: 11.430 Punkte Der DAX® kam zum Wochenschluss noch einmal deutlich unter Druck und stabilisierte sich erst im Bereich von 11.500 Punkten. Zwischen 11.430 und 11.500 Punkten findet der Index nun eine gewisse Unterstützung. Solange sie hält besteht die Chance auf eine Gegenbewegung. Aktuell zeigt sich eine Barriere bei 11.650/11,700. Oberhalb dieser Zone könnten die Bullen wieder Mut fassen und den Index zurück auf 11.900 Punkte treiben. Die Lage bleibt jedoch weiterhin labil. Unterhalb von 11.430 Punkten könnte eine weitere Verkaufswelle anrollen. DAX® in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 05.02.2020 – 06.03.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)



