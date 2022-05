Gold - Saisonale Dürreperiode

Im „HSBC Daily Trading“ berücksichtigen wir regelmäßig zyklische bzw. saisonale Kriterien als zusätzliche Einflussfaktoren. Dabei stellt der US-Präsidentschaftszyklus einen wichtigen Seismographen dar. Mit einem durchschnittlichen Kursplus seit 1974 von über 17 % hat das US-Zwischenwahljahr einiges zu bieten. Innerhalb des vier Jahre umspannenden US-Wahlzykluses stellt das laufende Zwischenwahljahr den besten Teilabschnitt dar. Anfang Mai läuft nun allerdings eine erste Phase mit saisonalem Rückenwind aus, denn zur saisonalen Wahrheit gehört im Jahr 2022 auch, dass sich der Goldpreis von nun an bis zu Beginn des 2. Halbjahres eine Atempause gönnt. Die kritische charttechnische Situation des Edelmetalls fällt also genau in die zyklische Dürreperiode von Anfang Mai bis Anfang Juli. Für einen Hoffnungsschimmer sorgt schon jetzt der Blick über den Tellerrand hinaus, denn ab Juli setzt dann die saisonal beste Phase des Jahres ein. Dieser zweite Aufwärtsimpuls im typischen Verlaufsmuster des US-Zwischenwahljahres hält bis zum Jahresultimo an und wird lediglich von einer Seitwärtsphase im Oktober/November unterbrochen. Bis dahin muss der Goldpreis aber noch eine holprige Phase durchstehen.

Gold (Daily)

Quelle: Macrobond, HSBC² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Gold

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

