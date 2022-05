freenet - Das Beste aus drei Welten!

Einer unserer eher defensiven Handelsansätze verbindet das Konzept der Relativen Stärke (Levy) mit geringen Marktschwankungen – gemessen an der Average True Range (ATR). Wir verknüpfen also die Faktoren „Momentum“ und „Low Volatility“ und selektieren damit aus den 160 Einzeltiteln aus DAX®, MDAX® und SDAX® regelmäßig spannende Tradingkandidaten. Derzeit erfüllt die Freenet-Aktie beide Kriterien – es handelt sich also um einen trendstarken, schwankungsarmen Basiswert. Und es kommt noch besser: In einem weiteren Selektionsmodell berücksichtigen wir sogar insgesamt sieben, mehrheitlich trendfolgende Parameter. Auch hier macht die Freenet-Aktie gegenwärtig eine gute Figur. Charttechnisch erreichte das Papier jüngst zudem den höchsten Stand seit 2018. Dank dieser Entwicklung kann der Kursrückschlag seit Februar letztlich als klassisches „V-förmiges“ Umkehrmuster interpretiert werden (siehe Chart). Aus der Tiefe des zwischenzeitlichen Einschnittes ergibt sich ein rechnerisches Anschlusspotential von gut 5,50 EUR. Neben den beiden eingangs beschriebenen Handelsansätzen weiß der Titel somit auch charttechnisch zu gefallen. Das Beste aus drei Welten – zumindest solange das Vorwochentief bei 25,03 EUR nicht unterschritten wird!

freenet (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart freenet

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

