Original-Research: Diversified Energy PLC (von First Berlin Equity Research G...

Original-Research: Diversified Energy PLC - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Diversified Energy PLC Unternehmen: Diversified Energy PLC ISIN: GB00BYX7JT74 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Hinzufügen seit: 05.05.2022 Kursziel: GBp150 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Simon Scholes, CFA First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Diversified Energy PLC (ISIN: GB00BYX7JT74) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes stuft die Aktie auf ADD herab und bestätigt sein Kursziel von GBp 150,00. Zusammenfassung: Die neue Akquisition in East Texas (Produktion: 100% Erdgas) wird die jährliche Produktion der Gruppe nur um ca. 3% erhöhen. Im Gegensatz zum größten Teil der bestehenden Produktion von DEC ist die Produktion der neuen Akquisition jedoch nicht abgesichert, und auf der Grundlage des aktuellen Futures-Strips wird ihr realisierter Preis in den nächsten zwölf Monaten mehr als doppelt so hoch sein wie der der übrigen Produktion von DEC. Wir haben unsere Prognose für das abgesicherte bereinigte EBITDA für 2022 um 12,6 % angehoben, wobei die Akquisition mehr als fünf Prozentpunkte zu diesem Anstieg beiträgt und höhere Gaspreise den Rest ausmachen. Wir gehen davon aus, dass DEC in naher Zukunft weitere Akquisitionen tätigen wird, und werden die Auswirkungen dieser Akquisitionen auf die Zahlen für 2023 abwarten, bevor wir unser Kursziel anheben, das vorerst bei GBp150 bleibt. Da das Aufwärtspotenzial gegenüber unserem Kursziel nun weniger als 25% beträgt, stufen wir die Aktie von Kaufen auf Hinzufügen herab. First Berlin Equity Research has published a research update on Diversified Energy PLC (ISIN: GB00BYX7JT74). Analyst Simon Scholes downgraded the stock to ADD and maintained his GBp 150.00 price target. Abstract: The new acquisition in East Texas (output: 100% natural gas) will raise annualised group production by only ca. 3%. But unlike most of DEC's existing production, the new acquisition's output is unhedged and on the basis of the current futures strip its realised price will be over twice the level of the rest of DEC's output during the next twelve months. We have increased our 2022 hedged adjusted EBITDA forecast by 12.6% with the acquisition contributing over five percentage points of the rise and stronger gas prices the remainder. We expect further acquisitions from DEC in the near term and will wait to assess the impact of these on 2023 numbers before raising our price target, which for the time being remains at GBp150. As the upside to our price target is now less than 25%, we move the rating from Buy to Add. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/24033.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °