Passives Einkommen aus Dividenden: Dieser monatliche Zahler mit über 6 % Ausschüttungsrendite könnte aktiv dazu beitragen!

Ich weiß natürlich nicht, wie du es siehst? Aber ich denke, dass in turbulenten Börsenzeiten, so wie wir sie gerade erleben, Dividenden durchaus ein kleines Trostpflaster darstellen könnten. Doch nicht nur deshalb sind bei vielen Anlegern Aktien von Unternehmen beliebt, die regelmäßig eine Gewinnbeteiligung zahlen.

Denn mit ihnen lässt sich auch relativ einfach ein passives Einkommen generieren. Und dies funktioniert natürlich umso besser, je öfter die jeweilige Firma ihre Ausschüttung überweist. Als besonders angenehm könnte sich dabei wohl ein monatliches Auszahlungsintervall darstellen.

Als Investor findet man solch eine monatliche Zahlweise unter anderem bei dem amerikanischen Unternehmen LTC Properties (WKN: 884652). Es handelt bei der Firma um einen sogenannten REIT (Real-Estate-Investment-Trust), dessen 203 Objekte über die gesamte USA verteilt sind.

LTC Properties investiert hauptsächlich in Einrichtungen für betreutes Wohnen und in Altenpflegeheime. Und dies meistens in einer Größenordnung, welche zwischen 2 und 100 Mio. US-Dollar liegt.

So sieht es in Sachen Dividende aus

Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass sich Liebhaber von soliden Dividenden bei LTC Properties gut aufgehoben fühlen. Denn als einen großen Pluspunkt kann man hier anführen, dass der REIT seine Anteilseigner monatlich am geschäftlichen Erfolg teilhaben lässt. Und gerade auch beim Aufbau eines passiven Einkommens könnte dieser Umstand sicherlich äußerst hilfreich sein.

Wie stellt sich die Situation in puncto Dividende nun bei LTC Properties aktuell dar? Man kann erkennen, dass die Investoren derzeit alle vier Wochen eine Gewinnausschüttung von 0,19 US-Dollar je Aktie erhalten. Multipliziert man diesen Wert mit zwölf, dann lässt sich so eine Jahresdividende von 2,28 US-Dollar je Anteilsschein ermitteln.

Wer allerdings auch noch auf hohe Steigerungen der Dividende hofft, wird bei LTC Properties aber leider enttäuscht. Denn der REIT gehört nicht zu den Firmen, die ihre Gewinnbeteiligung regelmäßig erhöhen. Und dementsprechend liegt die letzte Anhebung schon über fünf Jahre zurück. Trotz allem liegt aber die Gesamtjahresdividende rund 32 % höher als noch vor zehn Jahren.

Dafür kann LTC Properties aber aktuell mit einer recht interessanten Dividendenrendite von 6,5 % punkten. Dieser hohe Wert könnte für Investoren, welche sich mit ihren Aktien ein passives Einkommen aufbauen wollen, also durchaus verlockend sein.

Noch ein Blick auf die Aktie

Obwohl es an der Börse dieses Jahr bis jetzt etwas holprig zuging, notiert die Aktie von LTC Properties derzeit mit 35,10 US-Dollar (05.05.2022) faktisch auf demselben Niveau wie Anfang Januar. Aber jede Medaille hat ja bekanntlich zwei Seiten. Und so ist es natürlich kein Geheimnis, dass sich der aktuelle Kurs knapp 13 % unter dem von vor einem Jahr bewegt.

Betrachtet man sich einmal den längeren Chartverlauf, so kann man noch etwas erkennen. Nämlich, dass sich die Papiere schon seit rund zehn Jahren in einer Seitwärtsphase befinden. Es ist also ganz klar, dass wir es bei LTC Properties nicht mit einem dynamischen Wachstumswert zu tun haben.

Doch meiner Meinung nach könnte dieser amerikanische REIT mit seinem Fokus auf Immobilien für altersgerechtes Wohnen durchaus eine gewisse Stabilität bieten. Des Weiteren sind natürlich auch die monatlichen Ausschüttungen nicht von der Hand zu weisen. Und wenn wir einmal ehrlich sind, dann könnte sich eine monatliche Dividendenzahlung doch fast schon wie ein zweites Gehalt bzw. ein regelmäßiges zusätzliches passives Einkommen anfühlen.

