Charter Communications: Aktie zieht weiter hoch

Noch im Sommer 2021 markierte Charter Communications bei 825,62 US-Dollar seinen vorläufigen Höhepunkt und ging nach einer vorausgegangenen und steilen Kursrallye in eine Konsolidierung über. In einem ersten Schritt auf 600,00 und im Frühjahr auf die markante Unterstützung aus 2017/2019 um 410,00 US-Dollar. Dort warteten offenbar schon Schnäppchenjäger auf die Aktie und hievten diese wieder über das Niveau von 474,00 US-Dollar aufwärts. Dadurch wurde aber in der laufenden Erholungsbewegung noch nicht das gesamte Aufwärtspotenzial ausgeschöpft, derzeit befindet sich die Akte in ihrer ersten Kaufwelle. Gut möglich, dass weitere Gewinne folgen, die sich sehr gut für ein kurzfristiges Long-Engagement anbieten würden.

Gegenbewegung gestartet

Ein erstes Ziel für die Charter Communications-Aktie liegt bei 485,01 US-Dollar, darüber im Bereich von 542,00 Dollar. An dieser Stelle sollten Investoren anschließend mit Gewinnmitnahmen rechnen, bis dahin könnte sich aber ein Long-Investment über entsprechende Zertifikate überdurchschnittlich auszahlen. Ein Kursrutsch unter 400,00 US-Dollar würde die übergeordnete Abwärtsbewegung aber umgehend fortsetzen, Abschläge auf die 345,67 US-Dollar wären dann die Folge.