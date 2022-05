EQS-News: ams-OSRAM AG: ams OSRAM unterzeichnet Vereinbarung über den Verkauf des Geschäfts für dynamische Beleuchtung Traxon Technologies an die Prosperity Group

EQS-News: ams-OSRAM AG / Schlagwort(e): Verkauf

ams OSRAM unterzeichnet Vereinbarung über den Verkauf des Geschäfts für dynamische Beleuchtung Traxon Technologies an die Prosperity Group Premstätten, Österreich und München, Deutschland (10. Mai 2022) -- ams OSRAM (SIX: AMS), ein weltweit führender Anbieter von optischen Lösungen, gibt die Vereinbarung über den Verkauf des Geschäftsbereichs Traxon Technologies, einschließlich des branchenführenden Produkts für dynamische Lichtsteuerungen e:cue, an die Prosperity Group, ein privates Beleuchtungsunternehmen mit Hauptsitz in Hongkong, bekannt. Die Prosperity Group ist ein modernes Konglomerat, das tief in der Beleuchtungsindustrie verwurzelt und mit Investitionen und Aktivitäten in verschiedenen Geschäftsbereichen auf den globalen Märkten tätig ist. Das Unternehmen ist seit über 40 Jahren langfristiger Partner von ams OSRAM und OSRAM. Die Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen. Mit seinem einzigartigen Portfolio an e:cue Steuerungssystemen in Kombination mit den von Traxon entwickelten und unter der Marke OSRAM und Traxon vertriebenen Leuchten ist Traxon Technologies ein weltweit führender Anbieter von Komplettlösungen für dynamische Media- und Fassadenbeleuchtung. Das Unternehmen bietet komplette, nachhaltige und intelligente Beleuchtungslösungen für die Bereiche Architektur, Unterhaltung, Gastgewerbe und Einzelhandel aus einer Hand. Mit mehr als 4.000 weltweit realisierten Installationen bietet das Unternehmen professionelle und umfassende Leistungen an, die vom Beleuchtungsdesign, der Produktplanung und -entwicklung, der Projektplanung und -steuerung, der Systemintegration, der Prüfung und Inbetriebnahme bis hin zur Systemwartung reichen. Traxon mit Hauptsitz in Hongkong besitzt zwei bedeutende Entwicklungszentren in China und Deutschland und verfügt über ein starkes weltweites Vertriebsteam. „Mit dieser Akquisition machen wir einen bedeutenden Schritt in den globalen Beleuchtungsmarkt und stärken unsere Fähigkeit, Komplettlösungen und Dienstleistungen weltweit anzubieten“, sagte Jack Chong, General Manager der Prosperity Group. „Als eigenständiges Unternehmen innerhalb unserer Gruppe wird Traxon Technologies weiterhin seine Mission als weltweit führender Anbieter von dynamischen Beleuchtungs- und Allgemeinbeleuchtungslösungen vorantreiben und professionelle Dienstleistungen und Services für Kunden und Projekte anbieten. Als Zeichen der langjährigen, vertrauensvollen Partnerschaft mit OSRAM freuen wir uns, Lizenznehmer der Marke OSRAM für die hochwertigen Leuchtenprodukte von Traxon zu werden.“ Dr. Wilhelm Nehring, EVP Business Unit Digital bei ams OSRAM, kommentierte: „Die Prosperity Group bietet eine langfristige Perspektive für unsere Traxon-Mitarbeiter und unsere Kunden sowie die Möglichkeit zusätzlicher Wertschöpfung für die Kunden. Die tiefe Verwurzelung von Prosperity in der Beleuchtungsindustrie, die Erfahrung mit Leuchtsystemen und die langjährige Beziehung zwischen den Unternehmen machen dies zu einem idealen nächsten Schritt in der Entwicklung des gesamten Traxon-Teams.“ „Wir freuen uns Teil der Prosperity-Familie zu werden. Beide Unternehmen verfügen über eine umfassende Marktkenntnis und ein tiefes Kundenverständnis. Ich bin zuversichtlich, dass Traxon, einschließlich des branchenführenden Produkts für dynamische Lichtsteuerungen e:cue, dank einer übereinstimmenden langfristigen Geschäftsvision und der starken Unterstützung in allen Bereichen seine Mission als weltweit führender Anbieter von dynamischen Beleuchtungs- und Allgemeinbeleuchtungslösungen sowie von professionellen Dienstleistungen und Services für Kunden und Projekte fortsetzen wird“, sagte Selina Lo, General Manager Traxon Technologies. ams OSRAM wird sich weiterhin auf das Geschäft mit Hightech-Halbleitern konzentrieren. Die Transaktion ist ein weiterer Meilenstein in der Umsetzung der Strategie von ams OSRAM, sich auf die Kerntechnologien in den Bereichen Beleuchtung, Visualisierung und Sensorik zu konzentrieren und Geschäfte zu veräußern, die nicht zum Kern der Unternehmensstrategie gehören. Diese Transaktion umfasst nicht die Beleuchtungskomponenten und -technologien von ams OSRAM. Für weitere Informationen über die Prosperity Group besuchen Sie bitte prosperity-grp.com. Für weitere Informationen über ams OSRAM besuchen Sie bitte unsere Website unter ams-osram.com. Pressekontakt: Media Relations Investor Relations

Die ams OSRAM Gruppe (SIX: AMS), ist ein weltweit führender Anbieter von optischen Lösungen. Wir verbinden Licht mit Intelligenz und Innovation mit Leidenschaft und bereichern so das Leben der Menschen. Das bedeutet für uns Sensing is Life. Mit einer gemeinsam mehr als 110 Jahren zurückreichenden Geschichte definiert sich unser Unternehmen im Kern durch Vorstellungskraft, tiefes technisches Know-how sowie die Fähigkeit, Sensor- und Lichttechnologien im globalen industriellen Maßstab zu fertigen. Wir entwickeln begeisternde Innovationen, die es unseren Kunden in den Märkten Consumer, Automobil, Gesundheit und Industrie ermöglichen, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Zugleich treiben wir damit Innovationen voran, die unsere Lebensqualität hinsichtlich Gesundheit, Sicherheit und Komfort nachhaltig erhöhen und dabei die Auswirkungen auf die Umwelt reduzieren. Unsere rund 24.000 Mitarbeiter weltweit sorgen mit Innovationen in den Bereichen Sensorik, Beleuchtung und Visualisierung für sichereres Fahren, effektivere medizinische Diagnosen und mehr Komfort im Kommunikationsalltag. Unsere Arbeit lässt Technologien für bahnbrechende Anwendungen Wirklichkeit werden, was sich in über 15.000 erteilten und angemeldeten Patenten widerspiegelt. Mit Hauptsitz in Premstätten/Graz (Österreich) und einem Co-Hauptsitz in München (Deutschland) erzielte die ams OSRAM Gruppe im Jahr 2021 einen Umsatz von über EUR 5 Mrd. und ist als ams-OSRAM AG an der SIX Swiss Exchange notiert (ISIN: AT0000A18XM4).

Mehr über uns erfahren Sie auf https://ams-osram.com . ams ist eine eingetragene Handelsmarke der ams-OSRAM AG. Zusätzlich sind viele unserer Produkte und Dienstleistungen angemeldete oder eingetragene Handelsmarken der ams-Gruppe. Alle übrigen hier genannten Namen von Unternehmen oder Produkten können Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken ihrer jeweiligen Inhaber sein. ams OSRAM social media: >Twitter >LinkedIn >Facebook >YouTube Über Prosperity Group Die 1978 gegründete Prosperity Group mit Hauptsitz in Hongkong ist ein modernes Konglomerat, das tief in der Beleuchtungsindustrie verwurzelt ist und in verschiedenen Geschäftsbereichen auf globalen Märkten investiert und tätig ist. Die erste von vielen bahnbrechenden Investitionen war die Zusammenarbeit mit der weltweit bekannten Beleuchtungsmarke Osram im Rahmen eines 1995 gegründeten Joint Ventures, seit die Produktion in China aufgenommen wurde. Wir sind der zweitgrößte Anteilseigner von Foshan Electrical and Lighting Co.,Ltd.



Nach jahrelanger Entwicklung haben wir eine Geschäftsstruktur aufgebaut, die in der Lage ist, unsere Marktposition ausgehend vom Kerngeschäft zu stärken, indem wir ein umfassendes Spektrum an Beleuchtungslösungen und professionellen Dienstleistungen anbieten, die auf die unterschiedlichen Kundenbedürfnisse und Marktmerkmale zugeschnitten sind. Darüber hinaus haben wir eine solide Präsenz in einem strategischen Portfolio aufgebaut, das Sektoren vom Aluminiumdruckguss bis zum Geschäft mit industriellen Materialien umfasst. Effiziente und ressourcenschonende Produktionsprozesse und modernste Lösungen für ökologische Nachhaltigkeit sind integraler Bestandteil der Gruppe, die sich als „Prosperity“ versteht. Jahrelanges Wachstum und langjähriges Know-how ermöglichen es uns, weiter voranzukommen, mehr Entwicklungsmöglichkeiten zu schaffen und größere Fortschritte zu erzielen, um die Lebensqualität der Menschen zu verbessern.

