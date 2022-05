IRW-News: Clearmind Medicine Inc.: Clearmind Medicine Inc. und SciSparc Ltd. arbeiten zusammen, um eine neue vorläufige Patentanmeldung für eine psychedelische Kombinationsbehandlung für übermäßigen Alkoholkonsum zu erhalten

IRW-PRESS: Clearmind Medicine Inc.: Clearmind Medicine Inc. und SciSparc Ltd. arbeiten zusammen, um eine neue vorläufige Patentanmeldung für eine psychedelische Kombinationsbehandlung für übermäßigen Alkoholkonsum zu erhalten

Präklinische Studien auf der Grundlage der patentrechtlich geschützten Kombination zeigen eine signifikante unterdrückende Wirkung auf den Alkoholkonsum

Charts zu den Werten im Artikel Scisparc

CLEARMIND MEDICINE INC.

TORONTO, 10. Mai 2022 -- Clearmind Medicine Inc. (CSE: CMND, OTC Pink: CMNDF, FSE: CWY0) ("Clearmind" oder das "Unternehmen"), ein Biotech-Unternehmen, das sich auf die Entdeckung und Entwicklung neuartiger Therapeutika auf Basis von Psychedelika konzentriert, um schwerwiegende, unzureichend behandelte Gesundheitsprobleme zu lösen, gab heute die Einreichung einer vorläufigen Patentanmeldung bekannt, die sich auf eine psychedelische Kombinationstherapie zur Behandlung von übermäßigen Trinkverhalten bezieht, die aus der kürzlich begonnenen Zusammenarbeit mit SciSparc Ltd. (NASDAQ: SPRC).

SciSparc ist ein spezialisiertes pharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Phase, das sich auf die Entwicklung von Therapien zur Behandlung von Störungen des zentralen Nervensystems konzentriert. Die Patentanmeldung bezieht sich auf die Kombination von Clearminds MEAI, einer neuartigen proprietären psychedelischen Behandlung von Abhängigkeiten und Suchtverhalten, mit CannAmide von SciSparc.

Die Patentanmeldung erfolgte im Anschluss an eine erfolgreiche präklinische Studie, die eine signifikante dosisabhängige Wirkung der MEAI-Behandlung bei der Verringerung des Alkoholkonsums der behandelten Tiere zeigte, mit einer zusätzlichen signifikanten Wirkung für die CannAmide-Behandlung bei der niedrigeren, weniger wirksamen MEAI-Dosis.

"Clearmind baut sein IP-Portfolio weiter aus und ebnet seinen Weg als Inhaber des bedeutendsten Patentportfolios in der Branche", sagte Dr. Adi Zuloff-Shani, Chief Executive Officer von Clearmind. "Das Patentportfolio von Clearmind, das auf den von uns entwickelten Technologien aufbaut, ist einzigartig auf dem Gebiet der Psychedelika. Diese Patentanmeldung resultiert aus den erfolgreichen präklinischen Ergebnissen, die wir im März bekannt gegeben haben, und macht eine umfassendere Zusammenarbeit mit SciSparc zu einer natürlichen Entwicklung."

Erste Ergebnisse der präklinischen Studie an Mäusen zeigten, dass der Alkoholkonsum nach der Behandlung mit MEAI in einer Dosis von 40 mg/kg und bei höheren Dosen (p<0,01) im Vergleich zum Konsum vor der Behandlung signifikant reduziert wurde. Der Alkoholkonsum wurde nach einer Doppelbehandlung mit 25 mg/kg CannAmide zusätzlich zu MEAI in einer Dosis von 20 mg/kg signifikant reduziert, wiederum im Vergleich zum Konsum vor der Behandlung.

Die Mäuse erhielten sieben Wochen lang dreimal wöchentlich für 24 Stunden eine 20%ige Alkohollösung und wurden in den letzten beiden Wochen der Alkoholbehandlung täglich mit MEAI oder der Kombination aus MEAI und CannAmide behandelt. Der Alkoholkonsum wurde durch Wiegen der Alkoholflaschen vor und nach der Behandlung gemessen; parallel dazu wurde auch der Wasserkonsum gemessen.

Über Clearmind Medicine Inc.

Clearmind ist ein neues Biotech-Unternehmen, das sich auf die Entdeckung und Entwicklung neuartiger psychedelischer Therapeutika konzentriert, um weit verbreitete und unterversorgte Gesundheitsprobleme zu lösen, darunter auch die Alkoholkrankheit.

Das israelisch-kanadische Unternehmen hält mehrere Patente, unter anderem für den nicht-halluzinogenen Wirkstoff MEAI. Das Unternehmen beabsichtigt, weitere Patente für seine Wirkstoffe anzustreben, wann immer dies gerechtfertigt ist, und wird beim Erwerb von zusätzlichem geistigen Eigentum zum Ausbau seines Portfolios opportunistisch vorgehen.

Die Aktien von Clearmind sind an der Canadian Securities Exchange unter dem Symbol "CMND", an der Frankfurter Börse unter dem Symbol "CWYO" und am OTC Pink unter dem Symbol "CMNDF" zum Handel zugelassen.

Über SciSparc (NASDAQ:SPRC):

SciSparc Ltd. ist ein spezialisiertes pharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Phase, das von einem erfahrenen Team von Führungskräften und Wissenschaftlern geleitet wird. Unser Schwerpunkt liegt auf der Schaffung und Verbesserung eines Portfolios von Technologien und Vermögenswerten auf der Grundlage von Cannabinoid-Pharmazeutika. Mit diesem Fokus arbeitet das Unternehmen derzeit an den folgenden Medikamentenentwicklungsprogrammen, die auf THC und/oder nicht-psychoaktivem Cannabidiol (CBD) basieren: SCI-110 zur Behandlung des Tourette-Syndroms, zur Behandlung der obstruktiven Schlafapnoe und der Alzheimer-Krankheit sowie von Unruhezuständen; SCI-160 zur Behandlung von Schmerzen; und SCI-210 zur Behandlung von Autismus-Spektrum-Störungen und Status epilepticus.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Investor Relations

invest@clearmindmedicine.com

Telefon: +1 (604) 260-1566

Generelle Anfragen

Info@Clearmindmedicine.com

www.Clearmindmedicine.com

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN:

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen enthalten, die auf aktuellen Erwartungen basieren. Diese Aussagen sollten nicht als Garantien für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse verstanden werden. Solche Aussagen sind mit bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von denen abweichen, die in solchen Aussagen impliziert sind. Solche Aussagen beinhalten die Einreichung der relevanten Unterlagen innerhalb des erforderlichen Zeitrahmens zur Zufriedenheit der zuständigen Aufsichtsbehörden und die Beschaffung einer ausreichenden Finanzierung zur Umsetzung der Geschäftsstrategie des Unternehmens. Es gibt keine Gewissheit, dass eines dieser Ereignisse eintreten wird. Obwohl solche Aussagen auf den begründeten Annahmen der Geschäftsleitung beruhen, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Annahmen als richtig erweisen. Wir übernehmen keine Verantwortung dafür, sie zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen.

Investitionen in Unternehmen, die sich noch in der Frühphase befinden, sind naturgemäß mit einem hohen Risiko behaftet, und Investitionen in Wertpapiere des Unternehmens sind als hochspekulativ zu betrachten.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen die Wertpapiere in einer Provinz verkauft werden, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre. Die im Rahmen der Privatplatzierung emittierten oder zu emittierenden Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Registrierung oder eine Ausnahme von den Registrierungsvorschriften vor.

Weder die Canadian Securities Exchange (die "CSE") noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der CSE) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Für diese Übersetzung der im Original englischen Meldung wird keine Haftung übernommen. Sie können die englische Originalmeldung hier abrufen:

https://www.globenewswire.com/news-release/2022/05/10/2439776/0/en/Clearmind-Medicine-Inc-and-SciSparc-Ltd-Collaboration-Yields-New-Provisional-Patent-Application-for-Psychedelic-Combination-Treatment-for-Binge-Behaviors.html

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA1850531056

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.